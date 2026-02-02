বাস্তবের শঙ্করের 'চাঁদের পাহাড়' ছুঁয়ে দেখার রোমাঞ্চ কলকাতা বইমেলায়
কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল 'দু’চাকায় চাঁদের পাহাড়' ৷ বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়ের সঙ্গে কতটা মিল, কতটাই বা অমিল বাস্তবের চাঁদের পাহাড়ের !
Published : February 2, 2026 at 6:15 PM IST
সল্টলেক, 2 ফেব্রুয়ারি: "কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য ! কিছুক্ষণের জন্য ওঁরা কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না ৷ লক্ষটা তুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রঙমশাল যেন একসঙ্গে আগুন ধরিয়েছে—শঙ্করের এমনই মনে হয়েছিল ৷ রাঙা আগুনের মেঘ মাঝেমাঝেই নিচু হয়ে আসে, আবার হঠাৎ দপ করে হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যায় ৷ ঠিক যেমন আগুনে ধুনো পড়লে মুহূর্তে দপ করে জ্বলে ওঠে ৷ আর সেই সঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার শব্দ ৷ চারদিকে পৃথিবী এমন কাঁপছে যে দাঁড়িয়ে থাকা দায়, টলে-টলে পড়ে যাওয়ার জোগাড় ৷"
শঙ্কর সেদিন শুধু 'চাঁদের পাহাড়'-এর দর্শক ছিলেন না ৷ তিনি ছিলেন ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ৷ নিজের চোখে দেখেছিল চাঁদের পাহাড়ে অগ্নিদেবের সেই ভয়ংকর অথচ মোহময় শয্যা ৷ এমন এক অভিজ্ঞতা, যা জন্ম-জন্মান্তরেও ভোলার নয় ৷ তবে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি চরিত্র শঙ্কর প্রায় একশো বছর আগে যা পারেননি, তা বাস্তবের মাটিতে এক বাঙালি করে দেখিয়েছিলেন ৷
তিনি পা-রেখেছিলেন চাঁদের পাহাড়ে ৷ আজকের সেই শঙ্করের নাম জ্যোতিষ্ক বিশ্বাস ৷ আফ্রিকার উগান্ডা ও ডিআরসি সীমান্তে অবস্থিত 'মাউন্টেন্স অফ মুন' বা 'রুয়েনজোরি পর্বতমালা'র সর্বোচ্চ শিখর মার্গারিটা শৃঙ্গ জয় করেছিলেন তিনি ৷ বাস্তবের সেই 'শঙ্কর'-এর অভিযাত্রার নতুন অধ্যায় উঠে এল 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ৷
2025 সালের জুন মাসে নিজের সাইকেলে করে সফর শুরু করেছিলেন জ্যোতিষ্ক ৷ জুলাই মাসের শেষে সফল হয় সেই সফর ৷ 5,109 মিটার উঁচু মার্গারিটা শৃঙ্গ জয় করেছিলেন তিনি ৷ সেখান থেকে জ্যোতিষ্ক বলেছিলেন, "বিভূতিবাবু আমি আছি আপনার স্বপ্নপূরণ করতে ৷" 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় জ্যোতিষ্ক বিশ্বাসের সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বইয়ের আকারে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক ঋভু চৌধুরী ৷ তাঁর লেখা এই রোমাঞ্চ কাহিনির নাম 'দু’চাকায় চাঁদের পাহাড়' ৷ কলকাতা বইমেলার 9 নম্বর গেটের কাছে ব্ল্যাকলেটার্স স্টলে মিলছে এই বই ৷ বইটির সঙ্গে রয়েছে একটি বিশেষ চিঠি ৷ যা চাঁদের পাহাড়ে বসে কাল্পনিকভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ৷
কেন এই 'চাঁদের পাহাড়' ছোঁয়ার ইচ্ছে ?
নদিয়া জেলার করিমপুর গ্রামে বেড়ে ওঠা জ্যোতিষ্ক বিশ্বাসের ৷ বাবা পেশায় শিক্ষক, মা গৃহবধূ ৷ বইয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধত্ব ছোটবেলাতেই ৷ পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে গল্পের বই, ভ্রমণকাহিনি—সবই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী ৷ এমনই নানা ধরনের বই পড়তে-পড়তে, একদিন হাতে আসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড় ৷
আর সেখানেই যেন বদলে যায় জ্যোতিষ্কের দুনিয়া ৷ শঙ্করের রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা, অগ্নিদেবের ভয়াল রূপ, আফ্রিকার অজানা পাহাড়—সব মিলিয়ে শঙ্করের কাহিনি শুধু পড়া পর্যন্ত সীমিত হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছিল এক স্বপ্ন ৷ কল্পনার শঙ্করের সেই অভিজ্ঞতার কথা জানতে-জানতে, বাস্তবের 'শঙ্কর'-এর মনে দানা বাঁধে এক জেদ ৷ আর তা ছিল, চাঁদের পাহাড়ের সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য তাঁকে নিজের চোখেই দেখতে হবে ৷ সেই রোমাঞ্চ তাঁকে বাস্তবে অনুভব করতে হবে ৷
ভাবনা থেকে কাজ ৷ জ্যোতিষ্কর ক্ষেত্রে এই দুইয়ের ফারাক খুব বেশিদিন থাকেনি ৷ ধীরে-ধীরে নিজেকে তৈরি করতে শুরু করেছিলেন তিনি ৷ একের পর এক ছোট-বড় ট্রেক, কঠিন পথ পেরনোর অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও দৃঢ় করে তোলে ৷ আর বড় হতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, এবার বেরোতে হবে চাঁদের পাহাড়ের উদ্দেশে ৷ সঙ্গী বলতে তাঁর দু’চাকার সাইকেল আর বিভূতিভূষণের লেখা 'চাঁদের পাহাড়' ৷ কল্পনার শঙ্করকে সঙ্গে নিয়েই বাস্তবের চাঁদের পাহাড়ের পথে পা-বাড়িয়েছিলেন জ্যোতিষ্ক বিশ্বাস ৷
10 বছর ধরে একটাই পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছিল জ্যোতিষ্কর ৷ কীভাবে পৌঁছবেন সেই চাঁদের পাহাড়ে ? প্রস্তুতির পর প্রস্তুতি, রুট ম্যাপ থেকে শুরু করে যাত্রার খুঁটিনাটি, সবই চলছিল দীর্ঘ এক দশক ধরে ৷ অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণের যাত্রা শুরু হয়, যা সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছিল প্রায় দু’মাস ৷
জ্যোতিষ্কর কথায়, "গল্পটা আমি বারবার পড়েছি ৷ আমার মনে হয়েছে, শঙ্কর শুধু গল্পের চরিত্র নয়, সে বাস্তবের—মানুষের মনের মধ্যেই তার বাস ৷ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনভাবে চরিত্রটিকে এঁকেছেন যে, যদি কেউ মন-প্রাণ দিয়ে ভালো মানুষ হতে চায়, শঙ্কর তাকে পথ দেখাতে পারে ৷"
ছোটবেলা থেকেই শঙ্করের চরিত্র তাড়া করে বেড়িয়েছে জ্যোতিষ্ককে ৷ সেই কারণে নিজের অভিযাত্রার নাম বেছে নিয়েছিলেন 'শংকর' ৷ তবে, একটি প্রশ্ন বরাবরই তাঁর মনে ছিল, শঙ্কর কীভাবে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন ? সেই কৌতূহল থেকেই বাস্তবের অভিযানে আফ্রিকার পথে পা-বাড়ানো ৷
ছোটবেলা থেকেই সাইকেল চালাতে ভালোবাসতেন জ্যোতিষ্ক ৷ বিভূতিভূষণের লেখা পড়েই দু’চাকায় চাঁদের পাহাড় জয়ের স্বপ্ন জন্মায় তাঁর ৷ কিন্তু সাইকেলই কেন ? এই প্রসঙ্গে বাস্তবের 'শঙ্কর' বলেন, "আফ্রিকার সময় বদলেছে ৷ সেখানে পৌঁছানোর জন্য সর্বত্র আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা নেই ৷ তার উপর সাইকেল পরিবেশবান্ধব ৷ খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় ৷ বেশি লোকজনের প্রয়োজন পড়ে না ৷" তাঁর মতে, সাইকেলই তাঁকে আফ্রিকার গ্রামেগঞ্জের মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে ৷ আর এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ৷
যদিও, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কখনও আফ্রিকায় যাননি ৷ তবুও, শঙ্করের চোখ দিয়ে তিনি চাঁদের পাহাড়ের এক অনন্য সৌন্দর্যের ছবি এঁকেছিলেন ৷ এই বিষয়েও বাস্তবের শঙ্কর একমত ৷ তিনি বলেন, "ইন্টারনেটে আমরা যে আফ্রিকাকে দেখি, বাস্তবের আফ্রিকা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ৷ বিভূতিভূষণের পর আফ্রিকাকে নিয়ে খুব বেশি সিনেমা বা গল্প লেখা হয়নি ৷ সেই অভিজ্ঞতা মুখে বলা কঠিন ৷ কিন্তু, লেখায় প্রকাশ করা তুলনামূলক সহজ ৷" এই অভিজ্ঞতাগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক ঋভু চৌধুরী ৷ জ্যোতিষ্কর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর, তাঁর সম্পূর্ণ অভিযাত্রার কথা উঠে এসেছে বই আকারে ৷
বইমেলায় এই বই ঘিরে পাঠকদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ৷ হাবড়া থেকে আসা ড. অপরাজিতা মজুমদার বলেন, "আমি খেয়াল রাখছিলাম কবে বইটা প্রকাশ হবে, আবার উনি কবে আসবেন ৷ শুধু বই কিনতেই নয়, ওঁকে একবার সামনে থেকে দেখতে চাই ৷ ছোটবেলা থেকে এতবার চাঁদের পাহাড় পড়েছি—যিনি সেখানে পৌঁছেছেন, তাঁকে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে ছিল ৷"
শুধু বই নিতে নয়, বাস্তবের শঙ্করের উপহার দিতে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়েও অনেক পাঠক হাজির হচ্ছেন বইমেলায় ৷ হুগলি থেকে আসা মৌমিতা মুন্সী বলেন, "চাঁদের পাহাড় আমাদের সাহস জুগিয়েছিল ৷ কৈশোরে বইটা না-পড়লে হয়তো আমরা এতটা ঋদ্ধ হতাম না ৷ বিভূতিভূষণ না-গিয়েই সবটা লিখেছিলেন, আর যিনি সত্যিই ঘুরে এসেছেন, তাঁর লেখা পড়ে আরও উদ্বুদ্ধ হতে চাই ৷ আশা করছি, এই বই পড়েও সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতিটাই পাব ৷"