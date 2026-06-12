দিল্লির দরবার থেকে নিউটাউনে বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন, বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া 'ঝালমুড়ি' সমীকরণ

দিল্লির দরবার থেকে নিউটাউনে বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন, বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া 'ঝালমুড়ি' সমীকরণ
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন এবং অপ্রত্যাশিত এক মাত্রা যোগ করেছে অতি সাধারণ, আমজনতার অত্যন্ত কাছের খাবার ঝালমুড়ি।
Published : June 12, 2026 at 11:11 AM IST
কলকাতা, 12 জুন: রাজনীতির আঙিনায় ভোজনরসিকদের আনাগোনা বা খাবারের কূটনীতি আক্ষরিক অর্থেই নতুন কোনও আখ্যান নয়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বহু যুগান্তকারী রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ, রুদ্ধদ্বার বৈঠক কিংবা কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার নীরব সাক্ষী থেকেছে দেশ-বিদেশের নানা সুস্বাদু পদ ৷ এক একটা খাবার অনেক সময় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত রুচি, পছন্দ ও আভিজাত্যের প্রতীক ৷ তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন এবং অপ্রত্যাশিত এক মাত্রা যোগ করেছে অতি সাধারণ, আমজনতার অত্যন্ত কাছের একটি খাবার—ঝালমুড়ি ৷ বিশেষ করে, বর্তমান শাসক দলের অন্দরমহলে এই মুখরোচক খাবারটি যেন এখন এক অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে।
মুড়ি বা ঝালমুড়ি মূলত প্রান্তিক ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত। কিন্তু সেই চিরপরিচিত সমীকরণ ভেঙে এটি এখন রীতিমতো ভিভিআইপি মর্যাদা পাচ্ছে । গত কয়েক দিনের রাজনৈতিক ঘটনাক্রম এবং নেতা-মন্ত্রীদের চালচিত্র অন্তত সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে দিচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লিতে এনডিএ-র মেগা বৈঠকে ঝালমুড়ি স্টলের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে গোটা দেশের রাজনৈতিক মহল। খোদ প্রধানমন্ত্রী সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত থেকে পরম স্নেহে তুলে নিয়েছেন ঝালমুড়ির প্লেট। জাতীয় স্তরের এমন একটি হাই-প্রোফাইল অনুষ্ঠানে এই ধরনের ঘটনা যে নিছকই কাকতালীয় নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই, শুক্রবার নিউ টাউনের কনভেনশন সেন্টারেও দেখা গেল প্রায় একই চিত্র। প্রধানমন্ত্রীর শাসনকালের একযুগ পূর্তি উপলক্ষে সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। আর সেই ঝাঁ-চকচকে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক্সিবিশন হলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের চায়ের সঙ্গে আপ্যায়নের জন্য পরিবেশন করা হল সেই চিরপরিচিত ঝালমুড়ি।
এই ঘটনা নিছক কোনও সাধারণ মেনু নির্বাচনের বিষয় নয়, বরং এর নেপথ্যে এক সুগভীর রাজনৈতিক বার্তা লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সরকারি বা রাজনৈতিক স্তরের এমন এক অভিজাত জমায়েতে ঝালমুড়ির এই সগর্ব উপস্থিতি ও তার প্রাসঙ্গিকতা রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। আদতে মুড়িকে যুগে যুগে প্রান্তিক মানুষের পেট ভরানোর সবচেয়ে সুলভ উপায় হিসেবেই দেখা হয়েছে। বহু মানুষের কাছে এটি নিছকই ক্ষুধা নিবারণের একটি সস্তা বিকল্প। কিন্তু এই মুখরোচক ঝালমুড়ির নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ এবং প্রাচীন। খাদ্যরসিক ও ইতিহাসবিদদের মতে, মুড়ি বহু প্রাচীন একটি খাবার হলেও, আজকের দিনে আমরা যে মশলা মাখানো, ঝালমুড়ির স্বাদ নিই, তার জন্ম মূলত ব্রিটিশ শাসনাধীন কলকাতায়। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের সময় তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাজধানীতে এর বিপুল প্রসার ঘটে।
সেই সময় কাজের সন্ধানে বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বহু মানুষ কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। এই ভিন্ন রাজ্যের অভিবাসী শ্রমিক এবং স্থানীয় বাঙালিদের এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের ফলেই তৈরি হয়েছিল এই সস্তার অথচ সুস্বাদু খাবারটি। তৎকালীন ব্রিটিশ সেনা, মার্কিন আধিকারিক এবং সাধারণ নাগরিকদের কাছে খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই পদ। তবে কালের নিয়মে সেই ঝালমুড়ি মূলত রেলের প্ল্যাটফর্ম, ট্রেনের কামরা বা রাস্তার মোড়েই নিজের জায়গা সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে সেই চেনা ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। বাংলা তথা সর্বভারতীয় রাজনীতির অলিন্দে এই অতি সাধারণ জলখাবারের অনুপ্রবেশ এক সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও দলীয় অনুষ্ঠানগুলিতে ঝালমুড়ির এই অবাধ বিচরণ আসলে সমাজের নিচুতলার মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির আত্মিক সংযোগ স্থাপনের এক অভিনব প্রয়াস।
খাতায়-কলমে যা 'গরিবের খাবার', তাকেই আভিজাত্যের মোড়কে পেশ করে আসলে আমজনতার কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে, ক্ষমতাশালীরা তাঁদের শেকড়কে ভোলেননি। মাটির কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এই যে নিরন্তর চেষ্টা, তা যেকোনো রাজনৈতিক দলের কাছেই জনসংযোগের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টার হোক বা দিল্লির মসনদ, ঝালমুড়ি এখন আর নিছক কোনও জলখাবার বা আড্ডার সঙ্গী নয়, বরং তা সমাজের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রের মানসিক দূরত্ব ঘোচানোর এক নিখুঁত এবং সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হাতিয়ার।