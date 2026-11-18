দেবদেবী থেকে AI প্রযুক্তি, দশমীতে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোক শোভাযাত্রায় থাকছে নানা চমক
Jagaddhatri Puja Light Show in Chandannagar: 1972 সাল থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আজ এলইডি ও মেকানিক্যাল লাইটের সজ্জা চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 18, 2026 at 10:32 PM IST
চন্দননগর (হুগলি), 18 নভেম্বর: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বিখ্যাত তার আলোকসজ্জা ও দশমীর শোভাযাত্রার জন্য ৷ গোটা চন্দননগরে পুজোর চারদিন শহর জুড়ে আলোর মাধ্যমে নানা শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজোর দশমীর শোভাযাত্রায় সারা রাত আলোর রোশনাইয়ে সাজবে শহর ৷ বিশাল বিশাল প্রতিমার সঙ্গে সুউচ্চ আলোকসজ্জা মন কাড়বে মানুষের ৷
মোট 68টি বারোয়ারি পুজো দশমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেবে ৷ এবছর 245টি লরি তালডাঙা থেকে জ্যোতির মোড় পর্যন্ত ঘুরবে ৷ সন্ধ্যা 6টা থেকে শুরু হবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোকশোভাযাত্রা ৷ যেখানে এবারের বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে, পরিবেশ সচেতনতা, AI প্রযুক্তি ও দেবদেবী থেকে যুদ্ধ জাহাজ-সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলো দিয়ে সাজানো হবে শোভাযাত্রাকে ৷ যা দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে আসবেন বহু মানুষ ৷
চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোর শোভাযাত্রার ইতিহাস
ফরাসি আমল থেকে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোর শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল ৷ প্রথমে গ্যাসের আলোর হ্যাচাক থেকে টিউবলাইটে শোভাযাত্রা দেখছে চন্দননগর ৷ বাগবাজার বারোয়ারি বেতের নকশার উপর টর্চ লাইটের 6.2 ভোল্টের টুনি দিয়ে শোভাযাত্রার বৈচিত্র আনে ৷ 1972 সালের পর থেকে আলোর স্ট্রাকচার করে লরিতে শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল ৷
তারপর থেকে লরির উপর 20 থেকে 30 ফুট উচ্চতায় আলো লাগিয়ে চন্দননগরের শোভাযাত্রার সূত্রপাত হয় ৷ সেই দেখাদেখি বেশোহাটা, লিচুতলা, চার মন্দিরতলার মতো বারোয়ারি পুজো এই শোভাযাত্রার প্রসার ঘটায় ৷ বাগবাজারে হাওড়ার মহাকালী ইলেকট্রিক প্রথম চন্দননগরের টুনি বাল্বের আলো নিয়ে আসে ৷ নকশা করা বেতের উপর আলো লাগিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয় চন্দননগরে ৷ পরবর্তীকালে চুঁচুড়ার তারক পাল বাগবাজারের আলো দিয়েছিলেন ৷
তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত টুনি বাল্বের পরিবর্তন হয়ে এলিডি লাইটের চল আছে ৷ বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের আলো তৈরি করা হয় চন্দননগরের শোভাযাত্রায় ৷ চন্দননগরের বিখ্যাত আলোক শিল্পী শ্রীধর দাসের হাত ধরেই বাবু পাল, অসীমদের মতো আলোক শিল্পীরা বিশ্ববাজারে চন্দননগর আলোর প্রসার ঘটান ৷ যদিও এখন মিন্টু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু বিশ্বাসের মতো শিল্পীরা চন্দননগরের আলোর মেকানিজমকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ৷ এখনও নিত্য নতুন এলিডি আলো দিয়ে এর আকর্ষণ বৃদ্ধি করছেন ৷ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও পৌরাণিক দেবদেবীর চলমান থ্রি-ডি মডেল তৈরি করে চমক আনেন শোভাযাত্রায় ৷
স্ট্রিট লাইট ও সিলিং লাইট করে তাক লাগিয়েছেন চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা ৷ বড়বাজারে সিলিং লাইট দেখতে ভিড় জমিয়েছে বহু মানুষ ৷ স্ট্রিট লাইটে আলোর আকর্ষণ কেড়েছে বিদ্যালঙ্কার ৷ আলোক শিল্পী সোমনাথ শেঠ বলেন, "গয়নার ডিজাইয়ের উপর আলোকসজ্জা করা হয়েছে ৷ 12 ভোল্টের এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ বিদ্যালঙ্কার শোভাযাত্রায় বিষয় করেছি 'অ্যানিম্যাল কনসার্ট'-এর উপর ৷ বিভিন্ন পশুর থ্রি-ডি ও এলইডি মডেল করা হয়েছে ৷"
আলোক শিল্পী দিব্যেন্দু দাস বলেন, "এবছর আমরা থিম ত্রিঈশ্বর ৷ এই থিমের মধ্যে নারায়ণের তিন রূপ তুলে ধরা হয়েছে ৷ নারায়ণ, রাম ও কৃষ্ণের রূপ তুলে ধরা হয়েছে ৷ থ্রি-ডি ও মেকানিক্যাল এলইডি লাইটের মাধ্যমে আলোকসজ্জা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ আমরা একশো শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করেছি ৷"
বাগবাজার চৌমাথার শোভাযাত্রার আলো দিয়েছেন আলোক শিল্পী ভোলানাথ দাস ৷ তিনি বলেন, "দেব দর্শন এবছরের থিমের নাম ৷ এই আলোর মাধ্যমে শিবের মাথায় গণেশ জল ঢালছেন ৷ সেই সঙ্গে কৃষ্ণ, গোপাল ও বিশ্বকর্মার রূপ দেওয়া হয়েছে ৷ পুরোটাই থ্রি-ডি ও মেকানিক্যাল আলো থাকছে ৷ 28 ফুট উচ্চতার মধ্যে রাখা হয়েছে ৷ যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ৷"
হেলাপুকুর সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রার আলোকশিল্পী পিন্টু মুখোপাধ্যায় বলেন, "32 ফুট উচ্চতার জগন্নাথ, গোপাল ও শিবের মূর্তি তুলে ধরা হয়েছে এলইডি আলোর মাধ্যমে ৷ প্রত্যেকটি মূর্তির মাথায় থাকছে সুন্দর আলোর জাদু ৷ দেবদেবীর মূর্তি তুলে ধরা হয়েছে এই আলোয় ৷"
চন্দননগর বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজোর সদস্য বিমলেন্দু সরকার ও সহ-কোষাধ্যক্ষ অমিয় কুমার সাহা বহু বছর ধরে কমিটির সঙ্গে যুক্ত ৷ এই পুজো কমিটি থেকেই টুনি লাইটের আলোর শোভাযাত্রা শুরু হয় ৷ চন্দননগর শোভাযাত্রা নিয়ে বিমলেন্দু সরকার বলেন, "গ্যাস লাইট, হ্যাচাক, টিউবলাইটের শোভাযাত্রা দেখেছি ৷ বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো প্রথম টুনি বাল্বের আলোর শোভাযাত্রা শুরু করে ৷ হাওড়ার মহাকালী ইলেকট্রিক প্রথম চন্দননগরের টুনি বাল্বের আলো নিয়ে আসে ৷ নকশা করা বেতের উপর আলো লাগিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয় চন্দননগরে ৷ পরবর্তীকালে চুঁচুড়ার তারক পাল বাগবাজারের আলো দিয়েছিলেন ৷"