সরকারি লজ বুকিং থেকে ভিক্টোরিয়ার টিকিট ! এক ক্লিকেই সব পরিষেবা, পর্যটনে রাজ্যের নয়া পোর্টাল
New portal for tourism: ভ্রমণপিপাসুদের জন্য সুখবর! এবার ঘরে বসেই এক ক্লিকে বুক করা যাবে রাজ্য সরকারের পর্যটন পরিষেবা । প্রতারণা রুখতে অ্যাপের ভাবনাও ।
Published : November 17, 2026 at 10:35 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে গিয়ে আর ওয়েবসাইটের গোলকধাঁধায় ঘুরতে হবে না । পছন্দের সরকারি পর্যটন আবাসে ঘর বুকিং, বুকিংয়ের অবস্থা জানা কিংবা পর্যটনকেন্দ্রের ছবি ও সুযোগ-সুবিধা দেখে নেওয়া, সবই করা যাবে এক ক্লিকে । পুরনো ওয়েবসাইটের সমস্যা কাটিয়ে নতুন অনলাইন বুকিং পোর্টাল চালু করল রাজ্য পর্যটন দফতর ।
শুধু তাই নয়, কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলির তথ্য ও টিকিট বুকিংয়ের জন্য 'কলকাতা কি' নামে পৃথক পোর্টাল চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার । ভবিষ্যতে নথিভুক্ত হোটেল, অনুমোদিত ট্যুর অপারেটর এবং প্রশিক্ষিত গাইডদের তথ্য নিয়ে আলাদা ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে । অর্থাৎ লজ বুকিং থেকে দর্শনীয় স্থানের টিকিট, এমনকী নির্ভরযোগ্য গাইডের সন্ধান- রাজ্যের পর্যটন পরিষেবাকে ক্রমশ ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে চাইছে নবান্ন ।
বুকিংয়ে আর ভোগান্তি নয়
পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (ডব্লিউবিটিডিসিএল) অধীনে বর্তমানে মোট 40টি পর্যটন আবাস রয়েছে । সব মিলিয়ে সেখানে ঘরের সংখ্যা 814 । রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ছড়িয়ে থাকা এই সরকারি আবাসগুলিতে থাকার জন্য এত দিন অনলাইন বুকিং করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তেন বহু পর্যটক । পুরনো ওয়েবসাইটটি ঠিকমতো কাজ না করায় বুকিংয়ের সময় নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছিল । এ নিয়ে পর্যটন দফতরে একাধিক অভিযোগও জমা পড়েছিল ।
সেই সমস্যা কাটাতেই নতুন বুকিং পোর্টাল চালু করা হয়েছে । দফতরের লক্ষ্য, পর্যটকদের কাছে সরকারি পর্যটন আবাসের বুকিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং দ্রুত করে তোলা । বিশেষত ছুটির সময় বা পর্যটনের ব্যস্ত সময়ে ঘর পাওয়ার জন্য বারবার যোগাযোগ করার ঝক্কি কমবে বলেই আশা ।
সব তথ্য এক জায়গায়
নতুন পোর্টালে পর্যটকরা নির্দিষ্ট তারিখ বেছে নিয়ে পছন্দের পর্যটন আবাসে ঘর ফাঁকা রয়েছে কি না, তা জানতে পারবেন । বুকিং সম্পন্ন হওয়ার পর তার বর্তমান অবস্থাও অনলাইনে দেখা যাবে । ফলে বুকিং নিশ্চিত হয়েছে কি না, তা জানার জন্য আলাদা করে দফতরে যোগাযোগ করার প্রয়োজন কমবে ।
শুধু ঘর বুকিং নয়, প্রতিটি পর্যটন আবাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও তুলে ধরা হচ্ছে পোর্টালে । থাকছে সংশ্লিষ্ট জায়গার ছবি, কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে, পর্যটনকেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি । ফলে কোথাও যাওয়ার আগে পর্যটকেরা সেই জায়গা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবেন ।
টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও একাধিক বিকল্প রাখা হয়েছে । ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের পাশাপাশি কিউআর কোড স্ক্যান করেও বুকিংয়ের টাকা মেটানো যাবে । ডিজিটাল পেমেন্টের এই সুবিধা বুকিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করবে বলে মনে করছে দফতর ।
30 সেকেন্ডের ভিডিয়ো
পর্যটনকেন্দ্রের আকর্ষণ বাড়াতে শুধু ছবি বা লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করতে চাইছে না দফতর । প্রতিটি পর্যটন আবাস ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য 30 সেকেন্ডের ছোট প্রচারমূলক ভিডিয়ো তৈরি করে পোর্টালে আপলোড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এই ভিডিয়োগুলিতে সংশ্লিষ্ট জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, থাকার পরিবেশ এবং আশপাশের আকর্ষণীয় স্থানগুলির ঝলক তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে । এতে পর্যটকেরা বুকিংয়ের আগেই জায়গাটি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবেন । বিশেষ করে যাঁরা প্রথমবার কোনও পর্যটনকেন্দ্রে যাচ্ছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে ।
অনলাইনেই টিকিট
সরকারি পর্যটন আবাসের বুকিংয়ের পাশাপাশি কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলির জন্যও ডিজিটাল পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের তথ্য এবং টিকিট কাটার সুবিধা দিতে 'কলকাতা কি' নামে একটি পৃথক পোর্টাল চালুর প্রস্তাব সরকারকে দেওয়া হয়েছে ।
প্রস্তাবিত এই পোর্টাল চালু হলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইকো পার্কের মতো জনপ্রিয় পর্যটনস্থানের টিকিট অনলাইনে কাটার সুযোগ তৈরি হতে পারে । ফলে ছুটির দিনে বা পর্যটনের ব্যস্ত মরসুমে টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন কমবে । একই সঙ্গে কোন দর্শনীয় স্থানে কী কী দেখার রয়েছে, প্রবেশমূল্য কত এবং পর্যটকদের জন্য কী ধরনের পরিষেবা রয়েছে, সেই তথ্যও এক জায়গায় পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে ।
প্রতারণা রুখতে অ্যাপের ভাবনা
পর্যটকদের সুবিধার পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্য পর্যটন দফতর । বিশেষ করে অপরিচিত জায়গায় গিয়ে হোটেল, ভ্রমণ সংস্থা বা গাইড বাছাই করতে গিয়ে অনেক সময় পর্যটকরা সমস্যায় পড়েন । ভুয়ো পরিচয় দিয়ে পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, অতিরিক্ত টাকা দাবি কিংবা নিম্নমানের পরিষেবা- এমন অভিযোগও সামনে আসে ।
এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভবিষ্যতে পৃথক ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল অ্যাপ চালুর পরিকল্পনা করছে দফতর । সেখানে রাজ্যের সমস্ত নথিভুক্ত হোটেল, সরকার স্বীকৃত ভ্রমণ সংস্থা এবং প্রশিক্ষিত পর্যটক গাইডদের বিস্তারিত তথ্য রাখা হবে । পর্যটকেরা সেই তালিকা দেখে পরিষেবা প্রদানকারীর পরিচয় ও স্বীকৃতি যাচাই করে নিতে পারবেন ।
পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থা চালু হলে পর্যটকেরা নির্ভরযোগ্য পরিষেবা বেছে নিতে পারবেন । পাশাপাশি ভুয়ো সংস্থা বা গাইডের মাধ্যমে প্রতারণার আশঙ্কাও কমবে ।
পর্যটনে প্রযুক্তির ছোঁয়া
পর্যটন মানে শুধু নতুন জায়গা ঘুরে দেখা নয়, যাত্রার আগে থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত নানা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা । কোথায় থাকবেন, কী ভাবে যাতায়াত করবেন, কোন জায়গায় ঘুরবেন, কোথায় টিকিট কাটবেন কিংবা স্থানীয় গাইড কোথায় পাওয়া যাবে- প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই সমস্ত পরিষেবাকে ডিজিটাল মাধ্যমে সহজলভ্য করতে পারলে রাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থায় গতি আসতে পারে ।
বিশেষ করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে অনলাইন বুকিং, নির্ভুল তথ্য এবং নিরাপদ পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সরকারি পর্যটন আবাসের নতুন পোর্টাল সেই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ । 'কলকাতা কি' এবং নথিভুক্ত হোটেল-গাইডের তথ্যভান্ডার তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর্যটকদের সুবিধা আরও বাড়বে । সব মিলিয়ে গোটা পর্যটন পরিষেবাকে প্রযুক্তির মাধ্যমে এক ছাতার তলায় আনতে চাইছে রাজ্য সরকার ।