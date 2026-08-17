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250-500 দাম হাঁকাচ্ছে ! তবুও মনসা পুজোয় বলি দিতে হাঁস কেনার হিড়িক পুরুলিয়ায়

মঙ্গলবার মনসা পুজো ৷ তার আগে হাঁসের দামের বাজার ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সমীরণ পাণ্ডে ।

Manasa Puja duck market
মনসা পুজো উপলক্ষে হাঁস কেনায় ব্যস্ত পুরুলিয়া জেলাবাসী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 8:19 PM IST

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পুরুলিয়া, 17 অগস্ট: কেউ দাম হাঁকাচ্ছেন 250, তো কেউ আবার 500 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছেন হাঁস ৷ আর সেই দাম দিয়েই মনসা পুজো উপলক্ষে হাঁস কিনছেন পুরুলিয়া জেলাবাসী ৷ কারণ পৃথিবী ওলোট পালট হয়ে গেলেও মনসা পুজোর সময় হাঁস তাঁদের চাই-ই চাই । তাই এবারও পুরুলিয়ায় জমজমাট হাঁসের বাজার । সেই বাজারের হালহকিকত সোমবার ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷

মঙ্গলবার মনসা পুজো । পুরুলিয়া তথা রাঢ়বঙ্গ মেতে উঠবে সর্পদেবীর আরাধনায় । পুরুলিয়া জেলায় মনসা পুজো কার্যত দুর্গাপুজোর চেহারা নেয় । দিন আনি দিন খাওয়া মানুষ ভক্তি ভরে পুজো করেন মা বিষহরির । কথিত আছে, মাঠে ঘাটে জলে জঙ্গলে সাপের কামড় থেকে রক্ষা পেতেই বহুকাল আগে থেকেই লোকালয়ে এই সর্পদেবীর আরাধনা করে আসছেন মানুষ ।

মনসা পুজো উপলক্ষে হাঁস কেনার হিড়িক পুরুলিয়ায় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মনসাদেবীকে নৈবেদ্য হিসেবে হাঁস অর্পণ

গ্রামে গ্রামে মনসা দেবীর মন্দিরগুলিতে প্রতিমা তৈরি করে পুজো যেমন হয়, তেমনই জেলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ঘট স্থাপন করে দেবী পদ্মার পুজো করেন সকলেই । তবে পুরুলিয়া জেলায় মনসা পুজোর বিশেষত্ব হল এখানে কয়েক লক্ষ মানুষ মনসাদেবীকে নৈবেদ্য হিসেবে হাঁস অর্পণ করেন । যার ফলে মনসা পুজোর পান্নার দিনে তামাম জেলাবাসী হাঁসের মাংস ও ভাতে মেতে ওঠেন । তাই সেদিন কার্যত জেলায় অঘোষিত বনধ পালন হয় ।

Manasa Puja duck market
হাঁসের দামের বাজার চড়া পুরুলিয়ায় (নিজস্ব ছবি)

মনসা পুজোয় হাঁস বলি

মঙ্গলবার উপোস ও মনসা পুজো । তারপর রাত থেকে শুরু হয় বলি । তবে অনেকে আবার বুধবার ভোরে বলি করে থাকেন । তাই বুধবার খাওয়া দাওয়া হয় । মনসা পুজো উপলক্ষে তাই জেলায় শুরু হয়েছে হাঁস কেনার ধুম । আজ প্রায় দু'তিনদিন আগে থেকে জেলার বিভিন্ন বাজারে হাটে বিক্রি হচ্ছে হাঁস । তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর হাঁসের দাম একটু বেশি ।

Manasa Puja duck market
বাজারে বিক্রি হচ্ছে হাঁস (নিজস্ব ছবি)

হাঁসের বাজারদর

বিগত বছরগুলোতে হাঁস বিক্রি হয়েছে 350 থেকে 400 টাকা প্রতিটি দরে । তবে এবছর হাঁসের দাম ছুঁয়েছে 500 থেকে 550 টাকায় । সোমবার পুরুলিয়ার বড়টাড় হাটে গিয়ে দেখা গেল 300 টাকা থেকে শুরু করে 450 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে হাঁস । কোথাও আবার 500 টাকা ছুঁয়েছে দাম ।

Manasa Puja duck market
মঙ্গলবার মনসা পুজো (নিজস্ব ছবি)

হাঁস কিনতে আসা শান্তিরাম মাহাতো, রেবতী মাহাতো প্রমুখ বলেন, "অন্য বছরের তুলনায় এবার হাঁসের দাম একটু চড়া । তাহোক বছরে একবার তো মায়ের পুজো হবে । দাম যাই হোক না কেন হাঁস চাইই চাই । তাই হাঁস কিনে নিয়ে যাচ্ছি ৷" হাঁস ক্রেতা কিশোরকুমার সর্দারের কথায়, "250 টাকায় হাঁস কিনলাম ৷ মনসা পুজোয় হাঁস দিতেই হবে ৷" যুধিষ্ঠির মাহাতো বলেন, "এবারে হাঁসের দাম চড়া ৷ 500 পর্যন্ত দাম যাচ্ছে ৷ মনসা পুজো উপলক্ষ্যে হাঁস চাই ৷" তবে সবাই যে শুধু হাঁস বলি দেন তা নয়, কেউ কেউ ছাগ (পাঠা) বলিও দিয়ে থাকেন ।

Manasa Puja duck market
250 থেকে 500 টাকায় বিকচ্ছে হাঁস (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ীদের বাজার গরম

অন্যদিকে এবারের হাঁসের বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরা ৷ আনন্দ মাহাতো ও সাদ্দাম আনসারির বক্তব্য, "এবারে হাঁসের আগের বছর থেকে ভালো চাহিদা আছে ৷ 350 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত হাঁস পাওয়া যাচ্ছে ৷ যত বেশি ওজন তত হাঁসের দাম বেশি ৷ মনসা পুজো উপলক্ষে তিনদিন আমাদের হাঁস বিক্রি হয় ৷ আজকে বৃষ্টি হয়ে বাজারটা একটু খারাপ হয়ে গেল ৷ তবে কাল ও পরশুও বিক্রি হবে ৷"

Manasa Puja duck market
মনসা পুজোয় হাঁস চাই-ই চাই (নিজস্ব ছবি)

মনসা পুজোর খুঁটিনাটি

পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে বছরে একবারই চাষ হয় । মনসা পুজোর সময় চাষ প্রায় শেষ হয়ে যায় । তাই খেতে ধানের চারা রোপণের পর মনসা পুজোয় মাংস ভাতে মজে যান তামাম জেলাবাসী । আর তাই মনসা পুজোর পান্নার দিন অর্থাৎ এই সপ্তাহের বুধবার জেলা সদরে বন্ধ থাকবে সমস্ত দোকানপাট । রাস্তায় গাড়ি চলাচলও কমে যাবে অনেক । কারণ ওই দিন জেলার খেটে খাওয়া মানুষজন মনসা পুজো উপলক্ষে পরিবারের সঙ্গে মাংস ভাতের আনন্দে মেতে উঠবেন ।

Manasa Puja duck market
পুরুলিয়ায় জমজমাট হাঁসের বাজার (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, একসময় ছিল দেবী মনসার পুজো করতেন সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষজন । কিন্তু বর্তমানে দেবী মনসার পুজো প্রচার লাভ করেছে সর্বত্র । তাই সমাজের উঁচুস্তর থেকে শুরু করে সর্ব শ্রেণির মানুষজন করছেন মনসা পুজো । ছলে বলে কৌশলে চাঁদ সদাগরের কাছে দেবী মনসার পুজো নেওয়ার কাহিনী সবারই জানা । তবে একসময় মনসা পুজোর প্রায় 15 দিন আগে থেকেই গ্রামে গঞ্জে মাইকে বাজত মনসা মঙ্গলের গান । এখন সেই সব কিছুটা কমে গেলেও মনসা পুজোয় পুরুলিয়া জেলায় হাঁস বলি দেওয়ার চল যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

TAGGED:

DUCK
MANASA PUJA IN PURULIA
মনসা পুজো
হাঁস
MANASA PUJA

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