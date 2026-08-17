250-500 দাম হাঁকাচ্ছে ! তবুও মনসা পুজোয় বলি দিতে হাঁস কেনার হিড়িক পুরুলিয়ায়

250-500 দাম হাঁকাচ্ছে ! তবুও মনসা পুজোয় বলি দিতে হাঁস কেনার হিড়িক পুরুলিয়ায়
মঙ্গলবার মনসা পুজো ৷ তার আগে হাঁসের দামের বাজার ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সমীরণ পাণ্ডে ।
Published : August 17, 2026 at 8:19 PM IST
পুরুলিয়া, 17 অগস্ট: কেউ দাম হাঁকাচ্ছেন 250, তো কেউ আবার 500 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছেন হাঁস ৷ আর সেই দাম দিয়েই মনসা পুজো উপলক্ষে হাঁস কিনছেন পুরুলিয়া জেলাবাসী ৷ কারণ পৃথিবী ওলোট পালট হয়ে গেলেও মনসা পুজোর সময় হাঁস তাঁদের চাই-ই চাই । তাই এবারও পুরুলিয়ায় জমজমাট হাঁসের বাজার । সেই বাজারের হালহকিকত সোমবার ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
মঙ্গলবার মনসা পুজো । পুরুলিয়া তথা রাঢ়বঙ্গ মেতে উঠবে সর্পদেবীর আরাধনায় । পুরুলিয়া জেলায় মনসা পুজো কার্যত দুর্গাপুজোর চেহারা নেয় । দিন আনি দিন খাওয়া মানুষ ভক্তি ভরে পুজো করেন মা বিষহরির । কথিত আছে, মাঠে ঘাটে জলে জঙ্গলে সাপের কামড় থেকে রক্ষা পেতেই বহুকাল আগে থেকেই লোকালয়ে এই সর্পদেবীর আরাধনা করে আসছেন মানুষ ।
মনসাদেবীকে নৈবেদ্য হিসেবে হাঁস অর্পণ
গ্রামে গ্রামে মনসা দেবীর মন্দিরগুলিতে প্রতিমা তৈরি করে পুজো যেমন হয়, তেমনই জেলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ঘট স্থাপন করে দেবী পদ্মার পুজো করেন সকলেই । তবে পুরুলিয়া জেলায় মনসা পুজোর বিশেষত্ব হল এখানে কয়েক লক্ষ মানুষ মনসাদেবীকে নৈবেদ্য হিসেবে হাঁস অর্পণ করেন । যার ফলে মনসা পুজোর পান্নার দিনে তামাম জেলাবাসী হাঁসের মাংস ও ভাতে মেতে ওঠেন । তাই সেদিন কার্যত জেলায় অঘোষিত বনধ পালন হয় ।
মনসা পুজোয় হাঁস বলি
মঙ্গলবার উপোস ও মনসা পুজো । তারপর রাত থেকে শুরু হয় বলি । তবে অনেকে আবার বুধবার ভোরে বলি করে থাকেন । তাই বুধবার খাওয়া দাওয়া হয় । মনসা পুজো উপলক্ষে তাই জেলায় শুরু হয়েছে হাঁস কেনার ধুম । আজ প্রায় দু'তিনদিন আগে থেকে জেলার বিভিন্ন বাজারে হাটে বিক্রি হচ্ছে হাঁস । তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর হাঁসের দাম একটু বেশি ।
হাঁসের বাজারদর
বিগত বছরগুলোতে হাঁস বিক্রি হয়েছে 350 থেকে 400 টাকা প্রতিটি দরে । তবে এবছর হাঁসের দাম ছুঁয়েছে 500 থেকে 550 টাকায় । সোমবার পুরুলিয়ার বড়টাড় হাটে গিয়ে দেখা গেল 300 টাকা থেকে শুরু করে 450 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে হাঁস । কোথাও আবার 500 টাকা ছুঁয়েছে দাম ।
হাঁস কিনতে আসা শান্তিরাম মাহাতো, রেবতী মাহাতো প্রমুখ বলেন, "অন্য বছরের তুলনায় এবার হাঁসের দাম একটু চড়া । তাহোক বছরে একবার তো মায়ের পুজো হবে । দাম যাই হোক না কেন হাঁস চাইই চাই । তাই হাঁস কিনে নিয়ে যাচ্ছি ৷" হাঁস ক্রেতা কিশোরকুমার সর্দারের কথায়, "250 টাকায় হাঁস কিনলাম ৷ মনসা পুজোয় হাঁস দিতেই হবে ৷" যুধিষ্ঠির মাহাতো বলেন, "এবারে হাঁসের দাম চড়া ৷ 500 পর্যন্ত দাম যাচ্ছে ৷ মনসা পুজো উপলক্ষ্যে হাঁস চাই ৷" তবে সবাই যে শুধু হাঁস বলি দেন তা নয়, কেউ কেউ ছাগ (পাঠা) বলিও দিয়ে থাকেন ।
ব্যবসায়ীদের বাজার গরম
অন্যদিকে এবারের হাঁসের বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরা ৷ আনন্দ মাহাতো ও সাদ্দাম আনসারির বক্তব্য, "এবারে হাঁসের আগের বছর থেকে ভালো চাহিদা আছে ৷ 350 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত হাঁস পাওয়া যাচ্ছে ৷ যত বেশি ওজন তত হাঁসের দাম বেশি ৷ মনসা পুজো উপলক্ষে তিনদিন আমাদের হাঁস বিক্রি হয় ৷ আজকে বৃষ্টি হয়ে বাজারটা একটু খারাপ হয়ে গেল ৷ তবে কাল ও পরশুও বিক্রি হবে ৷"
মনসা পুজোর খুঁটিনাটি
পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে বছরে একবারই চাষ হয় । মনসা পুজোর সময় চাষ প্রায় শেষ হয়ে যায় । তাই খেতে ধানের চারা রোপণের পর মনসা পুজোয় মাংস ভাতে মজে যান তামাম জেলাবাসী । আর তাই মনসা পুজোর পান্নার দিন অর্থাৎ এই সপ্তাহের বুধবার জেলা সদরে বন্ধ থাকবে সমস্ত দোকানপাট । রাস্তায় গাড়ি চলাচলও কমে যাবে অনেক । কারণ ওই দিন জেলার খেটে খাওয়া মানুষজন মনসা পুজো উপলক্ষে পরিবারের সঙ্গে মাংস ভাতের আনন্দে মেতে উঠবেন ।
উল্লেখ্য, একসময় ছিল দেবী মনসার পুজো করতেন সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষজন । কিন্তু বর্তমানে দেবী মনসার পুজো প্রচার লাভ করেছে সর্বত্র । তাই সমাজের উঁচুস্তর থেকে শুরু করে সর্ব শ্রেণির মানুষজন করছেন মনসা পুজো । ছলে বলে কৌশলে চাঁদ সদাগরের কাছে দেবী মনসার পুজো নেওয়ার কাহিনী সবারই জানা । তবে একসময় মনসা পুজোর প্রায় 15 দিন আগে থেকেই গ্রামে গঞ্জে মাইকে বাজত মনসা মঙ্গলের গান । এখন সেই সব কিছুটা কমে গেলেও মনসা পুজোয় পুরুলিয়া জেলায় হাঁস বলি দেওয়ার চল যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।