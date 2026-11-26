বাড়ি থেকে ডেকে বন্ধুকে কুপিয়ে খুন ! পলাতক দুই অভিযুক্ত
Friend hackled to death in Diamond Harbour: এই ঘটনার নেপথ্যে লক্ষ টাকার লেনদেন বিষয় উঠে এসেছে ৷ মৃতের বাবার দাবি, সেই টাকার জন্যই খুন ৷
Published : November 26, 2026 at 1:43 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 26 নভেম্বর: বন্ধুর ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন । কিন্তু সেই বন্ধুর হাতেই যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি অপেক্ষা করছে, তা কল্পনাও করতে পারেননি 27 বছরের জিলানি মোল্লা ওরফে রাহুল । ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে খুনের অভিযোগ দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে । ঘটনার পর থেকে পলাতক দু'জন ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার অন্তর্গত আমিরা গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । অভিযুক্ত দুই বন্ধু শামিম মোল্লা ও রাকিবুল মোল্লার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে । গোটা এলাকায় থমথমে পরিবেশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতেই ছিলেন পেশায় দর্জি জিলানি । সেই সময় তাঁর দুই বন্ধু শামিম ও রাকিবুল বাড়িতে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে যান । বন্ধুদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান জিলানি । কিন্তু তারপর আর বাড়ি ফেরেননি । কিছুক্ষণ পরেই পরিবারের কাছে পৌঁছয় ছেলের উপর হামলার মর্মান্তিক খবর ।
অভিযোগ, তোফা ও মাদপুর এলাকার কাছে জিলানির উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় দুই বন্ধু । এলোপাতাড়ি কোপে গুরুতর জখম হন তিনি । প্রাণ বাঁচাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটে পালানোর চেষ্টা করেন ওই যুবক । তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তাতেও শেষরক্ষা হয়নি । অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জিলানি । স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
এই ঘটনায় উঠে এসেছে এক লক্ষ টাকা লেনদেনের বিষয় । কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতের বাবা ইসমাইল মোল্লা বলেন, "জিলানি আমার বড় ছেলে । ওদের কাছে এক লক্ষ টাকা পাওনা ছিল । কয়েকদিন ধরে টাকা চাইছিল ছেলে । গতকাল রাতে শামিম ও রাকিবুল বাড়িতে এসে ডাকতেই ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যায় । তারপর এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাই । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ই ও মারা যায় । আমরা অভিযুক্তদের কঠিনতম শাস্তি চাই ।"
মৃতের স্ত্রী ফিরোজা বিবির কথায়, "আমার স্বামী দর্জির কাজ করতেন । গতকাল সন্ধ্যায় বাড়িতেই ছিলেন । সেই সময় শামিম ও রাকিবুল বাড়িতে তাঁকে ডাকতে আসে । এরপর তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে যান আমার স্বামী । পরে এই ঘটনার খবর পাই । যারা আমার স্বামীকে এভাবে নৃশংসভাবে খুন করেছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই ।"
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও গৌরব ঘোষ জানান, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে । সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে । এক লক্ষ টাকা লেনদেনের বিবাদই কি এই খুনের নেপথ্যে, নাকি রয়েছে অন্য কোনও কারণ, এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ ।