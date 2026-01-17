ETV Bharat / state

ফের অশান্ত বেলডাঙা, ভাঙল রেলগেট; অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক-বন্ধ ট্রেন চলাচল

শুক্রবারের পর শনিবারও রণক্ষেত্র মুর্শিবাদের বেলডাঙা ৷ বেলাগাম তাণ্ডব, গাড়ি ভাঙচুর ও তুমুল অশান্তি ৷ ভেঙে ফেলা হয়েছে রেলগেট ৷ আক্রান্ত সাংবাদিক ৷

ফের অশান্ত বেলডাঙা (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 1:47 PM IST

বেলডাঙা, 17 জানুয়ারি: ফের অশান্ত বেলডাঙা। শনিবার সকাল থেকে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বেলডাঙা। রেল অবরোধ স্থানীয়দের। অবরোধ করা হয়েছে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক । অবরোধে বাদ যায়নি লালগোলা-শিয়ালদা শাখা। উত্তেজিত জনতা ভেঙে ফেলে রেলগেট । বিভিন্ন জায়গায় আটকে আপ ও ডাউন লাইনের ট্রেন ৷ কার্যত উত্তেজনায় ফুটছে বেলডাঙাবাসী। নতুন করে উত্তেজনার খবর পেয়ে বেলডাঙায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল সংখ্যক পুলিশ।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন জনতা উন্নতন পার্টির (JUP) চেয়ারম্যান তথা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। গতকালের পর আজও আক্রান্ত হয়েছেন বেসরকারি চ্যানেলের এক সাংবাদিক। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলেই দাবি বিভিন্ন মহলের।

বেলা এগারোটায় বেলডাঙায় নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়, দুপুর নাগাদ অ্যাকশন নিতে দেখা যায় পুলিশকে ৷ টিয়ার গ্যাস হাতে অবরোধ হঠানোর চেষ্টা করে পুলিশ ৷ চিরুনি তল্লাশি চালানো হয় এলাকাজুড়ে, রেললাইন থেকে রাস্তায় টহল দিতে থাকে পুলিশ ৷ বিক্ষোভকারীদের রাস্তা থেকে হঠাতে থাকে পুলিশ ৷ লাঠি হাতে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ধাওয়া করে মুর্শিদাবাদ পুলিশ ৷ বেলডাঙার এপসির নেতৃত্বে এলাকায় টহলদারি চালায় পুলিশ বাহিনীর ৷

উল্লেখ্য, বেলডাঙার সুজাপুর কুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা আলাউদ্দিন শেখ (30) ঝাড়খণ্ডে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামে তাঁর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছয়। জানা যায়, তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, যুবককে পিটিয়ে খুন করার পর তাঁর দেহ ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গতকাল থেকে রণক্ষেত্রের আকার নিয়েছে বেলডাঙা ৷ দিনভর দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থানীয়রা।

12 নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বেলে চলে বিক্ষোভ ৷ বিক্ষোভের আঁচ আছড়ে পড়ে শিয়ালদা-লালগোলা শাখায়। সঙ্গে চলে ভাঙচুর। পরিস্থিতি সামাল দিকে পুলিশ প্রশাসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ৷ দুপুর আড়াইটে নাগাদ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়ার হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। কিন্তু রাত কাটতেই আজ ফের অশান্তির আগুন ছড়ায় বেলডাঙয় ৷

বেলা 11টা থেকে জাতীয় সড়কের উপর অবরোধ শুরু করে এলাকাবাসী। তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর সেখানে পৌঁছতেই উত্তেজনার মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায় ৷ হুমায়ুন জনতাকে বোঝোনের চেষ্টা করলেও উত্তেজিতরা শান্ত হয়নি। জাতীয় সড়ক এখনও অবরোধ করে রাখা হয়েছে ৷ ভেঙে ফেলা হয়েছে পাঁচরাহা মোড়ের রেলগেট। চরম আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় মানুষ। বাস ও রেল যাত্রীরাও আতঙ্কে ৷ তবে এলাকায় নেই জেলা পুলিশ। রেলের সম্পত্তি রক্ষায় কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে আসছে আরপিএফ (RPF) ও আরপিএফের সশস্ত্র শাখা (RPSF) ৷

