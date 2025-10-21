দেউচায় দ্বিতীয় পর্যায়ে খনন কাজ শুরুর পদক্ষেপেই অসন্তোষ বাসিন্দাদের

দেউচায় দ্বিতীয় পর্যায়ে খনন কাজ শুরুর পদক্ষেপেই অসন্তোষ বাসিন্দাদের
এশিয়ার সর্ববৃহৎ কয়লা খনি দেউচা-পাচামিতে প্রথম পর্যায়ে 12 একরের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে 314.78 একর জমিতে নতুন করে খনন কাজ শুরু হতে চলেছে ।
দেউচা (বীরভূম), 21 অক্টোবর: বাড়ছে দেউচায় খনন কাজের পরিধি ৷ যা নিয়ে অসন্তোষ বাসিন্দাদের ৷ তবে পুলিশি নিরাপত্তা ও গোয়েন্দাদের নজরদারিতে প্রকাশ্যে পথে নেমে বিক্ষোভ-আন্দোলন করতে পারছেন না খনি বিরোধী আদিবাসী মানুষজন। 12 একরের পর আরও প্রায় 315 একর জমিতে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলনের কাজ ৷ যদিও, কয়লা উত্তোলন এখনও বিশ-বাঁও জলে।
যদিও, এই প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করতে নারাজ বীরভূম জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ৷ তাঁদের বক্তব্য সমগ্র বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড দেখভাল করছে । বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা খনি হতে চলেছে বীরভূমের দেউচা-পাচামি ৷ এই দেউচা-পাচামিতে প্রায় 1 হাজার 179 মিলিয়ন হেক্টর কয়লা ব্লক রয়েছে । কয়লার স্তরের উপর 1 হাজার 138 মিলিয়ন হেক্টর ব্যাসল্ট শিলাস্তর রয়েছে । আগে শিলা উত্তোলন করতে হবে ৷ তারপর কয়লা স্তরে পৌঁছনো যাবে ৷ তাই প্রথমে 12 একর সরকারি জমিতে শুরু হয়েছিল খনন কাজ ৷ যদিও, তা নিয়েও স্থানীয়দের আন্দোলনে নাজেহাল হতে হয়েছিল প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের ৷
প্রথম থেকেই বীরভূমের দেউচা-পাচামির এই প্রস্তাবিত কয়লা খনির বিরুদ্ধে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলির বাসিন্দারা ৷ তাঁদের যুক্তি, এই দেউচা-পাচামিতে 3 হাজার 400 একর জমিজুড়ে খোলামুখ কয়লা খনির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । তার জন্য প্রায় 20টি গ্রামের কমপক্ষে 21 হাজার মানুষের বসতি অন্যত্র সরাতে হবে ৷ এছাড়া, পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে ৷ কয়লা খনি হলে ধ্বংস হবে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, চারণভূমি, চাষযোগ্য জমি, জলাভূমি প্রভৃতি । এমনকি, জলস্তর নীচে নেমে যাবে ৷ বীরভূমের অধিকাংশ নদ-নদী, দিঘি, পুকুর, জলাশয়ের জল শুকিয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে । তাই খনির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আন্দোলন করে চলেছেন আদিবাসী মানুষজন । এমনকি, এই বিষয়ে আদালতেও মামলা চলছে ৷
এই পরিস্থিতিতে দেউচা-পাচামির দেওয়ানগঞ্জ ও হরিণসিংঙ্গা অঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলনের কাজ শুরু করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউবি-পিডিসিএল)। জানা গিয়েছে, 12 একরের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও 314.78 একর জমিতে নতুন করে খনন কাজ শুরু হতে চলেছে । যদিও, ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলনের কাজ হচ্ছে । কিন্তু কয়লা উত্তোলন কবে শুরু হবে ? তার কোন সদুত্তর নেই ৷ দেউচা-পাচামিতে 3,400 একর জমিজুড়ে কয়লা মজুত রয়েছে ৷ এশিয়ার সর্ববৃহৎ এই কয়লা খনিতে 1,240 মিলিয়ন টন কয়লা মজুত রয়েছে ৷
তবে খনন কাজ সম্প্রসারণ হতেই রীতিমতো অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এলাকায় ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই মনে করছেন, এভাবেই খননের পরিধি বৃদ্ধি পেতে পেতে বসতির উপর কোপ পরবে ৷ যদিও, দেউচা-পাচামিতে আন্দোলন রুখতে প্রথম থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয়, সূত্রের খবর গোয়েন্দারাও নজর রাখছেন আন্দোলনকারীদের যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাঁদের উপর। ইতিমধ্যেই, বহুজনকে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছে । তাই অসন্তোষ থাকলেও প্রকাশ্যে পথে নেমে বিক্ষোভ-আন্দোলন করতে পারছেন না বাসিন্দারা ৷ তবে যে কোন দিন মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হওয়ার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে ৷
দেউচার বাসিন্দা লক্ষ্মী মুর্মু, দেবু সরেন, কাবেরী মাড্ডিরা বলেন, "শুনছি আরও এলাকাজুড়ে খোঁড়াখুঁড়ি করবে ৷ এইভাবে বাড়তে বাড়তে এক সময় গ্রামগুলো সব শেষ হয়ে যাবে ৷ তাই আমরা প্রথম থেকেই জমি দিতে চাইনি ৷ কয়লা খনি হলে সব শেষ হয়ে যাবে ৷ পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ছাড়ব কেন ? জমি থাকলে চাষ করে খেতে পারব ৷ আমি, আমার ছেলে, তার ছেলে চাষ করে খেতে পারবে ৷ আমি জমি দিয়ে দিলে আমার পরের বংশধররা কী করবে ? তবে যদি দেখি গ্রামে খনন কাজ করতে আসছে বৃহত্তর আন্দোলন হবে ।"
তাঁরা আরও বলেন, "ভয় দেখায় আমাদের ৷ পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে ৷ মিথ্যা কেস দেবে, তাই অনেকেই ভয় পায় ৷ একটা আতঙ্কের পরিবেশ দেউচায় । উপর থেকে দেখে সব স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু আসলটা অন্যরকম ৷ বাইরে থেকে কেউ আমাদের সাহায্য করতে এলে, তাঁদের আসতে দেওয়া হয় না ৷ সিউড়ি শহরেই আটকে দেওয়া হয় । কী আর বলব ।"
প্রসঙ্গত, দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির জন্য জমিদাতাদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ও পরিবার পিছু চাকরির ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মত জমিদাতা বেশ কয়েকজনকে চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে বীরভূম প্রশাসনের তরফে ৷ কিন্তু, এই নিয়েও বড়সড় দূর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রথম থেকেই সরব হয়েছে বিজেপি ও সিপিআইএম ৷ ইতিমধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক করে নিয়োগ দূর্নীতি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তাঁদের অভিযোগ, দেউচায় যে কয়লা খনি হচ্ছে সেই সংক্রান্ত সরকারি কোন তথ্য নেই ৷ এমনকি, খনি প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি ছাড়পত্র । তাই সম্পূর্ণ প্রকল্পটি ভাওতা ৷ আসলে কয়লা খনির নামে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে দেউচায় ৷
তবে দেউচা-পাচামি প্রকল্পকে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার 'বাংলার উন্নয়নের অনুঘটক' হিসেবে ঘোষণা করেছে । এখানকার খনিজ সম্পদের পরিমাণ বিশাল ৷ প্রায় 1,240 মিলিয়ন টন কয়লা এবং 2,600 মিলিয়ন টন বেসাল্ট মজুত রয়েছে । এই বিপুল সম্পদ ভবিষ্যতে রাজ্যের শিল্প ও বিদ্যুৎখাতে নতুন দিশা দেখাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷