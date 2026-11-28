পুলিশের অভিযান ঘিরে অশান্ত SRFTI ! বিক্ষোভ মঞ্চ সরানো ঘিরে উত্তেজনা; মারধর-ছাত্রীদের হেনস্থার অভিযোগ
SRFTI Protest: 6টা নাগাদ পুলিশকর্মীরা ক্যাম্পাসে ঢুকে তাঁদের ধরনামঞ্চে ভেঙে দেন । ফোনও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ পড়ুয়াদের ৷
Published : November 28, 2026 at 12:41 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: নতুন করে অশান্ত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) । ক্যাম্পাসে পুলিশের অভিযান ঘিরে আরও একবার উত্তেজনা ছড়াল শনিবার সকালে ।
পড়ুয়াদের অভিযোগ, সকাল 6টা নাগাদ 300-রও বেশি পুলিশকর্মী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন । তাঁদের মধ্যে অনেকের মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল । এর পর পুলিশি তত্ত্বাবধানে অস্থায়ী বিক্ষোভ মঞ্চে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরিয়ে দেওয়া হয় ।
পড়ুয়াদের দাবি, ওই সামগ্রীগুলি প্রতিষ্ঠানেরই সম্পত্তি । তবু সেগুলি দু'টি ছোট পিক-আপ ভ্যানে তুলে ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় । এই অভিযানের প্রতিবাদ জানাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে পড়ুয়াদের ধস্তাধস্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ । কয়েকজন পড়ুয়াকে মারধর ও তাঁদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয় । ছাত্রীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার এবং টানাহেঁচড়া করা হয়েছে বলে অভিযোগ ।
ঘটনার ছবি ও ভিডিয়ো তুলতে গেলে কয়েকজন পড়ুয়ার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয় বলেও দাবি ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের । এক পড়ুয়ার কথায়, "ফোনও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল । কোনও প্ররোচনা ছাড়াই এই আক্রমণ চালানো হয়েছে ।" পড়ুয়াদের আরও অভিযোগ, সকাল সাড়ে 7টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন ছিল । হস্টেল থেকে মূল গেটের দিকে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাঁদের । ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রেও সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। পুলিশি উপস্থিতির কারণে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও অসুবিধা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, সমস্ত ঘটনা নিয়ে বিবৃতি জারি করেছে এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ । তাদের দাবি, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পড়ুয়াদের একাংশ ক্যাম্পাসের ভিতরে অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন । আদালতের হস্তক্ষেপ এবং কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় সেই অবৈধ কাঠামো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষের আরও অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আড়ালে ক্যাম্পাসে আগুন জ্বালানো, উচ্চস্বরে গান বাজানো, দিনভর ও গভীর রাত পর্যন্ত পার্টি করা, বহিরাগতদের অবৈধভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করিয়ে কর্মী ও শিক্ষকদের ভয় দেখানো এবং মাদক সেবন ও মদ্যপানের মতো ঘটনা ঘটেছে । এমনই নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিক্ষোভ মঞ্চ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত 27 সেপ্টেম্বর থেকে পড়ুয়াদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এসআরএফটিআইয়ে অচলাবস্থা চলছে । আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘাত ক্রমশ বেড়েছে । পরিস্থিতির জেরে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে আগামী 11 ডিসেম্বর পর্যন্ত পঠনপাঠন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ । এর মধ্যেই শনিবার ভোরের পুলিশি অভিযানকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল ক্যাম্পাসে ।