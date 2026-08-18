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সভ্যতার উপর আক্রমণ ! 1946-এর 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে' নিয়ে রাজ্যপালের বক্তব্যে বিতর্ক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের দাবি, পৃথক পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লিগের ‘ডিরেক্ট অ্যাকশন’-এর ডাকের পরেই 1946-এ অগস্টের হিংসায় 10 হাজারেরও বেশি হিন্দু নিহত হয়েছিলেন।

Governor RN Ravi
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল আরএন রবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 8:41 PM IST

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কলকাতা, 18 অগস্ট: আট দশক আগের 1946 সালের ‘ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে’-কে ঘিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির বক্তব্যের পর নতুন করে বিতর্ক। 16 থেকে 19 অগস্টের সেই হিংসাকে নিছক ‘সাম্প্রদায়িক হিংসা’ বলতে নারাজ রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, এটি ছিল ‘ভারতীয় সভ্যতার উপর আক্রমণ’। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার ও ইতিহাসবিদ এই ঘটনার গুরুত্বকে ইচ্ছাকৃত ভাবে খাটো করে দেখিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আর রাজ্যপালের এই ব্যাখ্যাকেই ঘিরে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে এসএফআই এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন কুটা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল দাবি করেন, পৃথক পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লিগের ‘ডিরেক্ট অ্যাকশন’-এর ডাকের পরেই 1946 সালের 16 থেকে 19 অগস্টের হিংসার সূত্রপাত। তাঁর বক্তব্য, ঘটনাটি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ সংঘর্ষ ছিল না। তৎকালীন হুসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির সরকারের ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত ভাবে হিংসা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। বিভিন্ন হিসাবের উল্লেখ করে তাঁর দাবি, ওই চার দিনে 10 হাজারেরও বেশি হিন্দু নিহত হয়েছিলেন। এই জায়গাতেই রাজ্যপালের বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রাজ্যপালের মতে, এই ঘটনাটিকে শুধুমাত্র ‘সাম্প্রদায়িক হিংসা’ হিসেবে দেখানো আসলে তার গুরুত্বকে খাটো করা। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ‘ভুল বয়ান’ তৈরি করে এই ইতিহাসকে আড়াল করা হয়েছে। 1946 সালের ঘটনাকে দেশভাগ এবং ভারতের ‘সভ্যতাগত পরিচয়’-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেন তিনি।

রাজ্যপালের বক্তব্যের একটি বড় অংশজুড়ে ছিল ভারতীয় সভ্যতার দর্শন। ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, অহিংসা এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ভারত ঘৃণা বা বিভাজনের ভিত্তিতে তৈরি হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যে ‘অভ্যন্তরীণ শত্রু’ প্রসঙ্গও উঠে আসে। শরীরের কোনও কোষ ক্যানসারে আক্রান্ত হলে সেটি নিজের শরীরের অংশ হলেও তাকে বাড়তে দেওয়া যায় না— এই উদাহরণ দিয়ে দেশের ভিতরে বিভাজন তৈরি করা শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার বার্তা দেন তিনি।

‘ভারতকে টুকরো করার’ স্লোগান, মাওবাদী এবং অসহিষ্ণু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যপাল বলেন, "আমাদের শত্রু বাইরে যেমন রয়েছে, ভিতরেও রয়েছে।" তাঁর বক্তব্য, ভারতের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ ভিতর থেকেই আসতে পারে। এই মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামঞ্চে এ ধরনের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য ?

রাজ্যপালের মতে, 1946 সালের ঘটনা নতুন প্রজন্মের স্মৃতিতে থাকা প্রয়োজন। চিন কী ভাবে ‘শতাব্দীর অপমান’-এর ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে পড়ায়, সেই উদাহরণ টেনে তাঁর মত, ভারতের ইতিহাসের যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়ও আড়াল না করে পড়ানো উচিত। তাঁর মতে, 1946 সালের ঘটনাকে তার ভয়াবহতা এবং পরিণতি-সহ বোঝা না গেলে ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া সম্ভব নয়।

এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে এসএফআই। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-র অভিযোগ, রাজ্য সরকার এবং রাজ্যপাল যদি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কোনও অনুষ্ঠান করার জন্য চাপ তৈরি করেন, সেটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ। তাঁর আরও অভিযোগ, সাংবিধানিক পদে থেকে রাজ্যপাল একটি ‘বিকৃত ইতিহাসকে’ ফের উসকে দিচ্ছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভেদের রাজনীতি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। দেবাঞ্জনের কথায়, রাজ্যপালের পদ রাজনৈতিক বার্তা ছড়ানোর জন্য নয়। তিনি বলেন, "কেন তিনি এই কাজ করছেন, ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে সেই প্রশ্নের উত্তর চাইছে ।"

শুধু রাজ্যপালের বক্তব্য নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নিয়েও আপত্তি তুলেছে কুটা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাগরময় ঘোষের বক্তব্য, "রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেই পারেন এবং তিনি কী বলবেন, সেটা তাঁর বিষয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, তা দুর্ভাগ্যজনক।"

সাগরময় ঘোষের অভিযোগ, বিজ্ঞপ্তিতে ওই দিনের ইতিহাসের বিশেষ কিছু অংশকে নির্দিষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ইতিহাসের কোনও একটি অংশকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কারণ, এর মধ্যে একটি রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে, যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে দেওয়া যায় না।

অর্থাৎ, বিতর্কের কেন্দ্র এখন শুধু রাজ্যপালের বক্তব্য নয়। প্রশ্ন উঠছে, বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই কি কোনও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের বক্তব্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবস্থান কি এক হয়ে যাচ্ছে ? কোনও সাংবিধানিক পদাধিকারী শিক্ষাঙ্গনের মঞ্চ ব্যবহার করে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভাজন, ‘অভ্যন্তরীণ শত্রু’ বা জাতীয়তাবাদের মতো বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন কি না— সেই প্রশ্নও উঠে আসছে।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ মানতে নারাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাশ সরাসরি ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ খারিজ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, "যাঁরা বিতর্ক করছেন, তাঁদের উদ্দেশে বলি, কোনও ইতিহাস বিকৃত করা হয়নি। তখন তো হিন্দুমহাসভা বা কংগ্রেসের সরকার ছিল না। তখন যাঁদের সরকার ছিল, সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই।"

রাজ্যপালের নির্দেশে অনুষ্ঠান আয়োজনের অভিযোগও কার্যত খারিজ করেছেন রেজিস্ট্রার। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তিনি যে পরামর্শ দেন, তা সকলের ভালোর জন্যই দেন। তাই তাঁর পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয় শুনবে না কেন— সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাজ্যপাল কোনও সাম্প্রদায়িক কথা বলেননি বলেও দাবি তাঁর।

রেজিস্ট্রারের আরও বক্তব্য, পুরো অনুষ্ঠানই সমাজমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। ফলে লুকিয়ে কিছু করার প্রশ্নই নেই। তাঁর কথায়, "কোনও গোপন করার মতো কোনও কথা নেই, কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই।"

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GOVERNOR RN RAVI
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