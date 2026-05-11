তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চরম কোন্দল, সুদীপের ‘কুত্তা’ মন্তব্যে ক্ষোভে দলেই

সতীর্থদের সঙ্গে বচসার সময় দলের প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুত্তা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ ।

প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 1:17 AM IST

কলকাতা, 11 মে: বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ-হতাশা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। এবার উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের একটি দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট ফাঁস হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল। সতীর্থদের সঙ্গে বচসার সময় দলের প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুত্তা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ ।

‘নর্থ কল এআইটিসি অফিসিয়াল’ নামের ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দলের কয়েকজন কাউন্সিলর এবং কর্মীদের সঙ্গে সাংসদ তথা উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুদীপ এবং আরেক কাউন্সিলর সুনন্দা সরকারের বচসার স্ক্রিনশট সোশাল মিডিয়ায় ছডিৃয়ে গিয়েছে। ওই চ্যাটে কর্মীদের একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়ে মেজাজ হারিয়ে সুদীপ প্রবাদ উদ্ধৃত করে তাঁদের 'কুত্তা’ বলে কটাক্ষ করেছেন । এমনটাই অভিযোগ। দলের নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে শীর্ষ নেতৃত্বের এহেন বাক্য বিনিময় এবং ব্যক্তি আক্রমণের ঘটনা ঘাসফুল শিবিরের চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দলীয় শৃঙ্খলার অভাবকেই প্রকাশ্যে এনেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের ।

তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চরম কোন্দল (তৃণমূল থেকে প্রাপ্ত ছবি)

ভাইরাল হওয়া ওই স্ক্রিনশটগুলিতে দেখা যাচ্ছে, দলের এক কাউন্সিলর সুদীপকে ট্যাগ করে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। ওই কর্মী লেখেন, সুদীপবাবু উত্তর কলকাতার অঘোষিত সম্রাট ! অথচ দলের ঘরছাড়া কর্মীদের ঘরে ফেরানোর কোনও উদ্যোগ তিনি নিচ্ছেন না। উল্টে তিনি নিজেই ভয়ে ঘরে ঢুকে বসে আছেন।

ওই কর্মীর আরও বক্তব্য, সাংসদ দীর্ঘদিন ধরে পদ আঁকড়ে বসে আছেন । তাই এবার তাঁর পদ ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই আক্রমণের পর সুদীপের হয়ে আসরে নামেন কাউন্সিলর সুনন্দা সরকার। তিনি পাল্টা ওই কর্মীকে আক্রমণ করে দলের আরেক নেত্রী সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক শশী পাঁজার দিকে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেন। সুনন্দা জানতে চান ঘরছাড়া কর্মীদের বাড়ি ফেরাতে শশী কী করছেন ?

তিনি আরও দাবি করেন, যাঁদের হাতে ক্ষমতা ছিল তাঁরা এতদিন দলের কর্মীদেরই মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে অকারণে থানায় বসিয়ে রাখতেন। এর জবাবে ওই কর্মী মনে করিয়ে দেন, শশী এখন আর বিধায়ক নন, কিন্তু সুদীপ এখনও সাংসদ এবং দলের উত্তর কলকাতার সভাপতি। এই আবহে সাংসদ ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি মন্তব্য করেন, যা আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে। তিনি কাউন্সিলর সুনন্দার নাম উল্লেখ করে লেখেন, এদের কথার উত্তর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এরপরই তিনি হিন্দি প্রবাদ উল্লেখ করে লেখেন, "হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভোঁকে হাজার।"

দলের এক শীর্ষ নেতার মুখে সতীর্থদের উদ্দেশে এই ‘কুকুর’ মন্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে গ্রুপে। ক্ষুব্ধ কর্মীরা পালটা জবাব দিয়ে বলেন, তাঁরা দলের সৈনিক, কুকুর নন। তাঁরা সাংসদের সুস্থতা কামনা করে সত্যি কথাটা তুলে ধরেছিলেন। দলের সাধারণ কর্মীদের এই ক্ষোভের মুখে পড়ে সুদীপ একটি মেসেজ ডিলিট করে দেন বলেও ছড়িয়ে পড়া স্ক্রিনশটে দেখা গিয়েছে । তবে ততক্ষণে বিতর্ক যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে ।

জল অবশ্য এখানেই থেমে থাকেনি। সুদীপের মন্তব্যের পর কাউন্সিলর সুনন্দা ওই কর্মীকে চরম ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসেন। তিনি লেখেন, ওই কর্মী রাতে তাঁর এলাকার 'রেড লাইট এরিয়া' বা নিষিদ্ধ পল্লিতে কী করতেন, সেটা আগে জিজ্ঞাসা করা হোক। এই মন্তব্যের পর বাকযুদ্ধ আরও কদর্য রূপ নেয়। ওই কর্মী পালটা চ্যালেঞ্জ করে বলেন, তাঁকে যেন সম্মান দিয়ে কথা বলা হয়। একইসঙ্গে তিনি নিষিদ্ধ পল্লিতে যাওয়ার অশালীন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানান, তিনি ওই এলাকায় কেবল দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে সে সংক্রান্ত ছবিও রয়েছে।

বিধানসভা ভোটে হারের পর তৃণমূল কংগ্রেস এমনিতেই বাংলার রাজনীতিতে গভীর সঙ্কটে, তার উপর খোদ দলীয় গ্রুপে সাংসদ, কাউন্সিলর এবং কর্মীদের এই ধরনের অশালীন আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ ও কুকথা দলের সার্বিক ভাবমূর্তিকে আরও কালিমালিপ্ত করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

