উত্তপ্ত SRFTI ! বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলে উত্তেজনা, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা

উত্তপ্ত SRFTI ! বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলে উত্তেজনা, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা
SRFTI Kolkata Protest Rally: অজয়নগর থেকে মিছিল করে SRFTI-এর সামনে আসেন জাগরণ মঞ্চের সদস্যার । ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেন তাঁদের কেউ কেউ ।
Published : October 4, 2026 at 10:34 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: ফের উত্তপ্ত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI) চত্বর । অজয়নগর থেকে মিছিল করে এসে SRFTI-এর সামনে বিক্ষোভ দেখায় বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। মিছিল ইনস্টিটিউটের গেটের সামনে পৌঁছতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
বিক্ষোভকারীদের আটকাতে আগে থেকেই ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন মিছিল অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন । এরপরই গেটের সামনে শুরু হয় ব্যাপক হইচই।
বিক্ষোভকারীদের একাংশকে SRFTI-এর মূল গেট ধরে টানাটানি করতেও দেখা যায়। অভিযোগ, গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর ছিল পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। একাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে উত্তেজনার মধ্যেই বোতল ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে খবর।
পুলিশ জানিয়েছে, অজয়নগর থেকে একটি মিছিল SRFTI-এর সামনে আসতে পারে বলে আগে থেকেই জানা গিয়েছিল। সেই মতো ইনস্টিটিউটের সামনে বাহিনী মোতায়েন করা হয় । চেষ্টা করা হয় ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের গতিপথ নিয়ন্ত্রণেরও। কিন্তু মিছিল এসে পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। ব্যারিকেড সরিয়ে SRFTI-এর গেটের দিকে এগিয়ে যান বিক্ষোভকারীদের একাংশ। মুহূর্তের মধ্যে গেটের সামনে ভিড় জমে যায়।
এই বিক্ষোভের নেপথ্যে আছে গত রবিবারের সংঘর্ষ। ওই দিন SRFTI-তে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠান ছিল। অভিযোগ, সেই অনুষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।
এক বিক্ষোভকারী বলেন, "আগের দিন ভারতমাতার বুকে এই বামপন্থী, অতি বাম, দেশদ্রোহীরা মারামারি করেছিল । তার প্রতিবাদেই আজকের আয়োজন । আমরা রাষ্ট্রবাদীরা বুঝিয়ে দিলাম আমাদের শক্তিটা কতটা। এটা সাধারণ মানুষের ক্ষোভ।" অন্যদিকে, পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সক্রিয় হয়ে তাঁদের উপর বলপ্রয়োগ করেছে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অন্য এক ব্যক্তি বলেন, "এই সব পুলিশ সাসপেন্ড হবে। পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে আমাদের মারছে। 24 ঘণ্টার ভিতরে সব সাসপেন্ড হবে।"
যদিও বিক্ষোভের দায় নিতে নারাজ বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এক কর্তা। তাঁর দাবি, এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। তিনি বলেন, "আমাদের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। সাধারণ মানুষ ভারত মাতার অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। এতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কোনও দায় নেই। আমরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা। সংবিধান মেনে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরস্ত্র আন্দোলন করতে এসেছি।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা ছড়ায় SRFTI চত্বরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি এবং ধরপাকড়ের ঘটনায় ফের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রে SRFTI।