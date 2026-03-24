ভোটের মুখে হাড়োয়ায় উদ্ধার 22 তাজা বোমা, মায়ের স্বীকারোক্তি - 'ছেলে অর্ডার পেলেই বানাত'

ভোটের মুখে হাড়োয়ায় উদ্ধার 22 তাজা বোমা, মায়ের স্বীকারোক্তি - 'ছেলে অর্ডার পেলেই বানাত'
উদ্ধার হয়েছে বোমা তৈরির মশলা, কাঁচামালও । ছেলের বোমা বাঁধার কথা স্বীকার করলেন মা ।
Published : March 24, 2026 at 7:21 PM IST
হাড়োয়া (উত্তর 24 পরগনা), 24 মার্চ: রেজিনগরের পর হাড়োয়া । বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই আবারও মিলল ব্যারেল ভর্তি তাজা বোমা । উদ্ধার হয়েছে বোমা তৈরির মশলা এবং কাঁচামালও । মজিবুর মোল্লা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মজুত ছিল বিপুল এই তাজা বোমা ও বোমা তৈরির সামগ্রী ।
গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে মঙ্গলবার হাড়োয়া থানার পুলিশ হানা দেয় সেখানে । আর তাতেই মেলে সাফল্য । পুলিশ সূত্রে খবর, মজিবুর-এর বাড়ি থেকে মিলেছে 22টি তাজা বোমা ও প্রচুর বোমা তৈরির মশলা এবং কাঁচামাল । ভোটের মুখে হিংসা বিধ্বস্ত উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা ও বোমা তৈরির সামগ্রী উদ্ধার হওয়ায় যথারীতি আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে ।
উদ্ধার হওয়া তাজা বোমা ভোটের সময় ব্যবহার করা হত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তবে, অভিযুক্ত মজিবুর যে দীর্ঘ দিন বোমা তৈরির পেশার সঙ্গে জড়িত তা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর বৃদ্ধ মা । তিনি এ-ও বলেছেন, 'তাঁর ছেলে মজিবুর বোমা বেঁধে সেগুলো অন্য একজনকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে মজুত করে রেখেছিলেন বাড়িতে । হাতবদল হওয়ার আগেই পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয় সেই তাজা বোমা । যদিও,পুলিশ আসার আগেই বাড়ি থেকে গা-ঢাকা দেন বোমা তৈরির এই কারবারি ।
বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "কী উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তি বিপুল এই তাজা বোমা ও বোমা তৈরির সামগ্রী মজুত করে রেখেছিলেন বাড়িতে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে । তারা এলে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হবে । পলাতক মজিবুরের খোঁজ চলছে । আশা করা যায়, দ্রুত তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে ।"
হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা বরাবরই হিংসা প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত । বছরের অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে থাকে এই বিধানসভা এলাকা । ভোট এলে সেই হিংসা আরও বেড়ে যায় বলে অভিযোগ । আর বোমাবাজি যেন এখানে জলভাত ! পুলিশ প্রশাসন বারবার চেষ্টা করেছে, হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার পরিস্থিতি শান্ত করতে । পুলিশের সক্রিয়তায় কিছুদিন এই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও পরক্ষণেই যে-কে সেই ! তারই মধ্যে ভোটের আবহে এবার হাড়োয়ার সোনাপুকুর-শংকরপুর পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মিলল 22টি তাজা বোমা ও বোমা তৈরির মশলা । যা ঘিরে মঙ্গলবার শোরগোল পড়ে গিয়েছে ন'পাড়া এলাকায় ।
রহিমা বিবি নামে এক গ্রামবাসী বলেন, "কত বোমা উদ্ধার হয়েছে তা বলতে পারব না । তবে, মজিবুর-এর বাড়িতে পুলিশ এসেছিল । তাঁর বাড়ি থেকে তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে শুনেছি । প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার হলে ভয় তো লাগবেই ।"
এদিকে, ছেলের এই কর্মকাণ্ডের কথা দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি জানতেন বলে সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন মজিবুর মোল্লার মা মিনধন বিবি । তাঁর কথায়, "অর্ডার পেলেই ছেলে বোমা তৈরি করে দিত । সেরকমই এক জনের বোমা বানিয়ে সেগুলি রেখে দিয়েছিল বাড়িতে । তাঁকে বারবার বলেছিল ছেলে, বোমাগুলি নিয়ে যেতে । কিন্তু, সে নিয়ে যাওয়ার আগেই পুলিশ এসে মজুত বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায় । ব্যারেল থেকে অনেক বোমা মিলেছে ।" তবে, কার কাছে বোমাগুলি তুলে দেওয়ার কথা ছিল মজিবুর মোল্লার, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি তিনি ।