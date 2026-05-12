রাত হলেই আম বাগানে বসে মদ-গাঁজার আসর, এবার উদ্ধার একাধিক তাজা বোমা
বোমা উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত নেমেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ । এই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
Published : May 12, 2026 at 12:37 PM IST
শান্তিপুর, 12 মে: রাত হলেই বসে মদের আসর ৷ চলে দেদার গাঁজার টান । আর সেই স্থান থেকেই উদ্ধার হল দুটি তাজা বোমা । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিপাড়া এলাকায় । ঘটনার পর চরম আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুন্সিপাড়া এলাকায় একটি আম বাগান রয়েছে । এলাকাবাসীর দাবি, এই আম বাগানে রাত হলেই শুরু হয় মদের আসর । গাঁজার গন্ধে ভরে ওঠে গোটা গ্রাম । কিন্তু ভয়ে কেউ কিছুই বলতে পারেন না স্থানীয় বাসিন্দারা । মঙ্গলবার সকালে যখন ওই এলাকার মানুষ প্রতিদিনের মতো আম বাগানে বাঁধা গরু সেখান থেকে আনতে যান, তখন তাঁদের নজরে আসে এই তাজা বোমাগুলি । খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ ভিড় জমান ঘটনাস্থলে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশও । তারাই প্রাথমিকভাবে বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।
ওই এলাকার বাসিন্দা দীপু মণ্ডল বলেন, "রাত হলে এখানে মদ এবং গাঁজার আসর বসে । আর সেখান থেকে এই বোমাগুলি উদ্ধার হয়েছে । তবে আমরা বুঝতে পারছি না বোমাগুলি কারা এখানে রেখে গেল । আমাদের মনে হয় যারা এখানে মদ ও গাজার আসর বসায়, তারা এই কাজ করে থাকতে পারে ৷ না-হলে অন্য কেউ ফেলে রেখে গিয়েছে । পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ বোমাগুলি উদ্ধার করবে তারা ৷"
ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা কেশব সিং বলেন, "আমরা এই স্থানে প্রতিদিন গরু বাঁধতে আসি । আর আজ এসেই দেখি সেখানে বোমা পড়ে রয়েছে । নির্বাচনের পরেই এই বোমা উদ্ধারকে ঘিরে আমরা চরম আতঙ্কে আছি । তার কারণ এখন গাছে আম হয়েছে ৷ বাচ্চারা এই বাগানে আম কুড়োতে আসে । তারা বোমাকে যদি বল ভেবে নিত বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো । আমরা চাইছি পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক ।"
অন্যদিকে বোমা উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত নেমেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ । রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "খবর পেয়ে পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । কে বা কারা এই ঘটনার পিছনে রয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"