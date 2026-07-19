ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে মেসির মোমের মূর্তি, উন্মাদনা আসানসোলে
আসানসোল ওয়াক্স মিউজিয়ামে লিওনেল মেসির মোমের মূর্তিতে ফুল ভক্তদের ৷ মেসির হাতে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ দেখার আসায় ফুটবলপ্রেমীরা ৷
Published : July 19, 2026 at 9:00 PM IST
আসানসোল, 19 জুলাই: আর কিছু মুহূর্তের অপেক্ষা ৷ তারপরই ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় লড়াই, ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ স্পেন বনাম আর্জেন্তিনার মহারণ ঘিরে ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উত্তেজনা ৷ তবে, দুই দলের তারকাদের ভিড়েও গোটা বিশ্বের নজর একজনের দিকেই, তিনি লিওনেল মেসি ৷ আর্জেন্তিনার সমর্থকদের একটাই প্রত্যাশা, আবারও বিশ্বকাপের ট্রফি উঠুক আকাশি-সাদা শিবিরের হাতে ৷ একই সঙ্গে ফুটবলপ্রেমীরা অপেক্ষা করছেন ফাইনালে আরও একবার 'মেসি ম্যাজিক' দেখার ৷
আর এই বিশ্বকাপ ফাইনালের আবহে আসানসোল ওয়াক্স মিউজিয়ামে থাকা লিওনেল মেসির মোমের মূর্তি ফের চর্চার কেন্দ্রে ৷ আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় এই মূর্তি বানিয়েছিলেন ৷ ওয়াক্স মিউজিয়ামে বর্তমানে মেসির সেই মোমের মূর্তিটি শোভা পাচ্ছে ৷ বিশ্বকাপ ফাইনাল শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই সেই মূর্তিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ ৷ সকাল থেকেই একে একে বহু ফুটবলপ্রেমী মিউজিয়ামে পৌঁছে মেসির মোমের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং তাঁর ও আর্জেন্তিনার সাফল্য কামনা করছেন ৷
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসি-কাণ্ড ও কলকাতায় তাঁর মূর্তি স্থাপন নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার ঝড় বয়েছিল ৷ ঠিক সেই সময়ই আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় নিজের দক্ষতায় তৈরি করেন লিওনেল মেসির একটি মোমের মূর্তি ৷ সেই মূর্তি প্রকাশ্যে আসার পর বহু মানুষ প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ৷ অনেকের মতে, সুশান্ত রায়ের হাতে তৈরি মেসির মোমের মূর্তি যেন একেবারেই জীবন্ত ৷
ইটিভি ভারতে সেই মূর্তির নিয়ে খবর প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী আসানসোলে এসে তা, চাক্ষুস করে গিয়েছেন ৷ রবিবারও সকাল 11টায় মিউজিয়াম খোলার পর থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করে ৷ হাতে ফুল নিয়ে একের পর এক দর্শনার্থী মেসির মূর্তিতে ফুল গিয়ে নিজেদের ভালোবাসার প্রকাশ করেন ৷
ভাস্কর সুশান্ত রায় বলেন, "আজ সকাল থেকেই বহু মানুষ ফুল নিয়ে এসেছেন ৷ আমরাও মূর্তির মাধ্যমে মেসিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি ৷ আমরা চাই আর্জেন্তিনার হাতেই বিশ্বকাপ উঠুক ৷ আর মেসি আজ ফাইনালে জোড়া গোল করুক ৷ যদি আর্জেন্তিনা জিতে যায়, তাহলে আগামিকাল সবাইকে চকলেট ও মিষ্টিমুখ করাব ৷"
মিউজিয়ামে আসা এক ফুটবলপ্রেমী দেবব্রত সিনহা বলেন, "আমরা আবেগ থেকেই এখানে এসেছি ৷ অনেকেই বলেন, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে ? মেসিকে হয়তো নিজের চোখে দেখা সম্ভব নয় ৷ কিন্তু, আসানসোলে যে মোমের মূর্তিটি তৈরি হয়েছে, তা এতটাই জীবন্ত, যে মনে হয় মেসিই সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ৷ আমরা চাই আর্জেন্তিনা আবার বিশ্বকাপ জিতুক ৷ তাহলে এই শিরোপা মেসির ফুটবল জীবনে আরও একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে ৷"