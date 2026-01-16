'দেশের মিলন দশের তীর্থ', গঙ্গাসাগরে ফ্রান্সের দুই ভাই
গঙ্গাসাগর বিশ্বজনীন ৷ সুদূর ফ্রান্স থেকে আসা পর্যটকদ্বয়ের উপস্থিতি ফের প্রমাণ করল সেটা ৷ সাগরমেলা ঘুরে কেমন লাগল তাঁদের, জানালেন ফেলিক্স ও রদ্রিগেজ ৷
Published : January 16, 2026 at 4:39 PM IST
গঙ্গাসাগর, 16 জানুয়ারি: ইন্টারনেটে পড়েছিলেন সাগরদ্বীপে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসমাগম হয় ৷ মেলার সময় একটা মিনি ভারতবর্ষ উঠে আসে এই ছোট দ্বীপে । গঙ্গাসাগরের কাহিনি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দুই ভাই । এবার তাই মেলা চাক্ষুষ করতে সুদূর ফ্রান্সের প্যারিস থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন ফেলিক্স ও রদ্রিগেজ নামে ৷ কলকাতায় পা রেখেই সোজা চলে এসেছেন গঙ্গাসাগরে । মেলা ঘুরে দেখে অভিভূত তাঁরা ।
'দেশের মিলন দশের তীর্থ' বলতে সাধারণত গঙ্গাসাগর মেলা-কে বোঝানো হয় ৷ যা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর মিলনক্ষেত্র ৷ যেখানে সাগরসঙ্গমে ডুব দিয়ে তারা পুণ্য অর্জন করেন—এটি একটি বিশাল 'মিলন তীর্থ' নামেও পরিচিত । জাতীয় সংহতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রকাশ মকর সংক্রান্তিতে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ একত্রিত হন ৷
গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে আন্তর্জাতিক চমক ফ্রান্স থেকে আগত এই দুই পর্যটক মকর সংক্রান্তির শাহি স্নানে অংশও নেওয়া ৷ দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়ের মাঝে এই বিদেশি পর্যটকের উপস্থিতি বিশেষভাবে নজর কাড়ে অন্যান্যদের ।
ফ্রান্স থেকে আসা ওই পর্যটক জানান, ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন ধর্ম এবং গঙ্গাসাগরের মাহাত্ম্য তাঁকে দীর্ঘদিন ধরেই আকর্ষণ করে আসছিল । মকর সংক্রান্তির বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে জানার পরই তিনি এই সময়ে গঙ্গাসাগরে আসার সিদ্ধান্ত নেন । গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে ফেলিক্স বলেন, "এখানে এসে এক গভীর আধ্যাত্মিক শান্তি অনুভব করছি, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন । প্রায় 10 হাজার শ্রমিক এই মেলা প্রাঙ্গণ তৈরি করেছে দেখেছি ৷"
রদ্রিগেজ বলেন, "আমরা মেলা শুরুর তিনদিন আগে এসেছি 7 জানুয়ারি ৷10 দিন থাকব এখানে ৷ আবার 17 জানুয়ারি চলে যাব ৷ এই ঠান্ডায় ভোর পাঁচটার সময় প্রায় 50 লক্ষ মানুষ এখানে স্নান করছেন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি ৷ আমরা ফ্রান্সে এত বড় অনুষ্ঠান দেখিনি কখনও ৷ আমরা কপিল মুনির আশ্রমও ঘুরেছি ৷ দেখেছি সেখানে মানুষ ভগবানকে কত কিছু অর্পণ করছে ৷ আমাদের খুব ভালো লেগেছে ৷ তবে আমরা এই ধর্মের নই বলে প্রার্থনা করতে পারিনি ৷"
আগামী বছর আসা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন," আগামী বছর আসব কি না, ঠিক নেই কারণ আমরা তো পর্যটক বিভিন্ন জায়গা ঘুরি প্রত্যেক বছর ৷ তাই সামনের বছর না হলেও পরবর্তী দুই তিন বছর পর আবার আসব ৷ প্রচুর ছবি তুলেছি এই ক'দিনে ৷ যার মধ্যে প্রায় 3 হাজার সেলফি আছে ৷ বাড়ির সবাই ও বন্ধুদের এখানকার ছবি দেখিয়ে গল্প করব ৷"
পুণ্যস্নানের পাশাপাশি তিনি গঙ্গাসাগরের বেলাভূমিতে মেলার নানা আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন ৷ সাধুদের আখড়াতেও ঘুরতে দেখা গিয়েছে তাঁদের ৷ পাশাপাশি সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথোপকথনেও অংশ নেন । মেলার শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিকতায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন । মেলা চত্বরে নিরাপত্তা, পরিষেবা ও স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকার প্রশংসাও করেন ।
মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে ফ্রান্স থেকে আগত পর্যটকের উপস্থিতি আবারও প্রমাণ করল গঙ্গাসাগর আজ শুধু তীর্থস্থান নয়, বরং বিশ্বজুড়ে সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনক্ষেত্র । এই তীর্থমেলা আজ আর কেবল ভারতের নয়, বিশ্বজুড়ে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসু মানুষের মিলনভূমি ।