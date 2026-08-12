হুগলি নদীতে দিক বদলে বাঁধে ধাক্কা বিদেশি পণ্যবাহী জাহাজের
মালয়েশিয়া থেকে আসা পণ্যবাহী জাহাজটি কলকাতা বন্দরের উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ কীভাবে দিক বদলে বাঁধে ধাক্কা, শুরু হয়েছে তদন্ত ৷
Published : August 12, 2026 at 7:03 PM IST
নুরপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 12 অগস্ট: হুগলি নদীতে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীবাঁধের দিকে ধেয়ে এল একটি বিদেশি পণ্যবাহী জাহাজ ৷ তারপরেই সজোরে ধাক্কা ৷ বুধবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার নুরপুর জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ তীব্র গতিতে এগিয়ে এসে জাহাজটি নদীবাঁধে সজোরে ধাক্কা মারায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীবাঁধের একাংশ ৷ পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে একটি বৈদ্যুতিক পোস্ট ও রাস্তাও ৷ বড়সড় এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে একটি বিদেশি পণ্যবাহী কার্গো জাহাজ হুগলি নদী পথ ধরে কলকাতা বন্দরের দিকে যাচ্ছিল ৷ জাহাজটি নুরপুর জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই আচমকা বিপত্তি ঘটে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে জাহাজটির গতিপথে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় ৷ এরপর মুহূর্তের মধ্যেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীর পাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে ৷ জাহাজটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নদীবাঁধের দিকে চলে আসায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয় ৷ শেষে বাঁধে সজোরে ধাক্কা মারে জাহাজটি ৷
জাহাজের ধাক্কার শব্দে আশপাশে হইচই পড়ে যায় ৷ নদীর ধারে থাকা মানুষজন ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে আসেন ৷ অনেকেই প্রথমে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেন ৷ তবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যায়, জাহাজের ধাক্কায় কোনও ব্যক্তির নদীতে পড়ে যাওয়া বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি ৷ দুর্ঘটনার জেরে নদীবাঁধের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ পাশাপাশি রাস্তার একাংশ এবং একটি বিদ্যুতের পোস্টের ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
ঘটনার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ৷ জাহাজটির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হয় ৷ পুলিশ জাহাজটির নাবিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা শুরু করে ৷ দুর্ঘটনার পর নদী পথে জাহাজটির অবস্থান এবং কীভাবে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজটি সিঙ্গাপুরের ৷ প্রায় ন’দিন আগে মালয়েশিয়ার একটি বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে কলকাতা বন্দরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল জাহাজটি ৷ বুধবারই কলকাতা বন্দরে পৌঁছনোর কথা ছিল কার্গো জাহাজটির ৷ কিন্তু কলকাতায় পৌঁছনোর আগেই নুরপুরের কাছে হুগলি নদীতে বিপত্তি ঘটে ৷"
প্রাথমিকভাবে জাহাজটির যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে, যান্ত্রিক ত্রুটিই দুর্ঘটনার একমাত্র কারণ কি না, সেবিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয় প্রশাসন ৷ জাহাজটির নাবিকদের কোনও ভুল হয়েছিল কি না, নদী পথে কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছিল কি না অথবা জাহাজের অন্য কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল কি না, সেই সমস্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
ইতিমধ্যেই ওই বিদেশি জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ পাশাপাশি, জাহাজটির পরিচালনাকারী সংস্থার সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ, যাত্রাপথ, ইঞ্জিন ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷ তদন্তের পরেই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে ৷
এদিকে, নুরপুর এলাকায় জাহাজের নদী বাঁধে ধাক্কা মারার ঘটনা নতুন নয় বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ তাঁদের অভিযোগ, এর আগেও একাধিকবার বড় জাহাজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদী বাঁধের দিকে চলে এসেছিল ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে, সেখানে কী এমন রয়েছে, যার জন্য বারবার এমন ঘটনা ঘটছে ! যা নিয়ে কোনও সদুত্তর মেলেনি ৷
তবে, বারবার এমন ঘটনায় নুরপুর জেটিঘাট সংলগ্ন নদীবাঁধের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ৷ নদীর পাড়ের কাছেই রাস্তা, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো এবং জনবসতি থাকায় ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ এই নদী পথ দিয়ে নিয়মিত চলাচল করে ৷ ফলে নদী পথে খেয়া চলাচলের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন ৷ বিশেষ করে জেটিঘাট এবং নদী বাঁধের কাছাকাছি এলাকায় জাহাজের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠেছে ৷
দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ, রাস্তা এবং বৈদ্যুতিক পোস্টের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ নদী বাঁধের ক্ষতি দ্রুত মেরামত না-করা হলে জোয়ারের সময় নতুন সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ৷