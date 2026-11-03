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কেন্দ্র-রাজ্যের দুই মন্ত্রীর কাজিয়ায় থমকে গেল পেট্রাপোল বন্দরের পণ্য পরিবহণ

Face Off Between Two BJP Leaders: সোমবার থেকে বন্ধ ৷ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রভাব পড়তে পারে ৷ সমস্যার সমাধান অধরা ৷

Petrapole Port
থমকে গেল পেট্রাপোল বন্দরের পণ্য পরিবহণ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 11:03 PM IST

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পেট্রাপোল (উত্তর 24 পরগনা), 3 নভেম্বর: শান্তনু ঠাকুর ও অশোক কীর্তনীয়া, কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই মন্ত্রীর কাজিয়ায় থমকে গেল পেট্রাপোল বন্দরের পণ্য পরিবহণ । দুই মন্ত্রীর অনুগামী দুই শিবিরের শ্রমিকদের বিরোধের জেরে সোম ও মঙ্গলবার বন্ধ রইল আন্তর্জাতিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্য । কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

পেট্রাপোল স্থলবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশের আমদানি রফতানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য ওঠা-নামানোর কাজ করেন হাজার খানেক শ্রমিক। অতীতে তাঁদের বেশিরভাগই তৃণমূল সমর্থিত আইএনটিটিইউসি-র সমর্থক ছিলেন ।

থমকে গেল পেট্রাপোল বন্দরের পণ্য পরিবহণ (ইটিভি ভারত)

মূলত, তারাই সীমান্তের পণ্যবাহী গাড়ির মাল ওঠা ও নামানোর কাজ কারা করবেন, তারাই ঠিক করে দিত । গত মে মাসে পালাবদলের পর পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিক সংগঠনের লাগাম আরএসএসের বিএমএসের হাতে চলে যায় । কাজ হারানোর ভয়ে তৃণমূল বা অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা তখন দলে দলে বিএমএসে যোগ দেন ।

অভিযোগ, তারপরই কাজের ভাগ বাটোরায়া নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়েছে । গত কয়েক মাস ধরে পেট্রাপোল বন্দরে শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে এই গোলমাল চলছে । বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বিষয়টি মীমাংসার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে গত 26 অক্টোবর বৈঠক করেন । সেখানে তিনি বলে দেন, বিএমএস-এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকরা 78 শতাংশ কাজ পাবেন । তার মধ্যে পুরনো বিএমএস সদস্যরা পাবেন 50 শতাংশ । আর নতুনরা পাবেন 28 শতাংশ । বাকি 22 শতাংশ কাজ পাবেন সিআইটিইউ-সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা ।

সেই মতো গত কয়েকদিন ধরে পেট্রাপোল বন্দরের কাজ চলছিল । সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর গিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও পেট্রাপোল বন্দরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন । সেখানে তিনি সাফ জানিয়েছেন, বিএমএসের সদস্যভুক্ত শ্রমিকরা 70 শতাংশ কাজ পাবেন । ওই 70 শতাংশের মধ্যে আদি বিএমএস সমর্থকের 50 শতাংশ কাজ পাবেন । নতুন বিএমএস সদস্যরা পাবেন 20 শতাংশ কাজ । অন্যান্য সংগঠনের শ্রমিকরা পাবেন 30 শতাংশ কাজ । শান্তনুর সিদ্ধান্তের পরে শ্রমিকদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয় । পেট্রাপোল বন্দরের কর্মরত শ্রমিকদের একটা বড় অংশ কাজ পাবেন না বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।

সোমবার সকাল থেকে বন্ধ থাকার পর রাতে পেট্রাপোল বন্দরে পণ্য ওঠা ও নামানোর কাজ শুরু হয় । তখন অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের বক্তব্য, মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের ঘোষণার পর সীমান্তের অনেকেই কাজ হারিয়েছেন । সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পেট্রাপোল আন্তর্জাতিক সীমান্তে পণ্য ওঠা নামার কাজ বন্ধ রয়েছে । পেট্রাপোল বন্দর থেকে সীমান্ত সড়কে রাস্তার পাশে বহু পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে । আন্তর্জাতিক আমদানি রফতানির কাজ থমকে যাওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন ।

সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বৈঠকের পর বিএমএস নেতা রাজীব গোস্বামী বলেন, ‘‘বৈঠকে দু'টি বিএমএস ইউনিয়নের কথা বলা হয়েছে । একটির 150 জন ও অন্যটির 300 জন শ্রমিক কাজ করবেন । কিন্তু কীভাবে দু'টি বিএমএস ইউনিয়ন হল তা আমরা জানি না ।’’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘‘বন্দরে সমস্যার কথা জানতে পেরে সকলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলাম । একটা সমাধানের জায়গায় এসেছে । কেন্দ্রের নিয়ম সকলকেই মানতে হবে ।’’ নাম না করে শান্তনু রাজ্যের মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘পেট্রাপোল বন্দর কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় । কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি সেটা দেখবেন । কোনও নেতা এখানে এসে যা খুশি তাই করতে পারবেন না । পেট্রাপোলে কোনও নতুন নেতা গজাবে না ।’’

Petrapole Port
পেট্রাপোল বন্দর (ফাইল ছবি)

বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, ‘‘গত 26 অক্টোবর পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বৈঠক হয়েছিল । সেখানে বন্দরের সরকারি প্রতিনিধিরা ছিলেন । সকলে মিলে আলোচনায় ঠিক হয়েছিল 78 শতাংশ নতুন ও পুরোনো মিলিয়ে বিএমএস শ্রমিকরা কাজ করবেন । বাকি 22 শতাংশ কাজ অন্যরা করবেন । আমি বনগাঁয় ছিলাম না । সবেমাত্র ফিরেছি । পেট্রাপোল বন্দরে আবার কী হয়েছে আমি জানি না ।’’

কেন্দ্র ও রাজ্য দু'জায়গাতেই এখন বিজেপি সরকার । রাজ্যে চালু হয়েছে বহু বিজ্ঞাপিত ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শাসন । অথচ দুই সরকারের দুই মন্ত্রীর কাজিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধার মুখে পড়েছে ৷ থমকে পেট্রাপোল সীমান্তের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্য। তাতে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, শান্তনু ঠাকুর মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি ৷ উত্তর 24 পরগনা-সহ যেখানে যেখানে মতুয়া ভোটারদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে, সেখানেই তাঁর প্রভাব ৷ অন্যদিকে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াও মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি ৷ তিনিও যথেষ্ট প্রভাবশালী ৷ যার জেরে দুই নেতার মধ্যে সংঘাত বারবার প্রকাশ্যে চলে আসছে ৷

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TAGGED:

INTERNATIONAL FREIGHT MOVEMENT
PETRAPOLE PORT
শান্তনু ঠাকুর
অশোক কীর্তনীয়া
FACE OFF BETWEEN TWO BJP LEADERS

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