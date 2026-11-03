কেন্দ্র-রাজ্যের দুই মন্ত্রীর কাজিয়ায় থমকে গেল পেট্রাপোল বন্দরের পণ্য পরিবহণ

কেন্দ্র-রাজ্যের দুই মন্ত্রীর কাজিয়ায় থমকে গেল পেট্রাপোল বন্দরের পণ্য পরিবহণ
Face Off Between Two BJP Leaders: সোমবার থেকে বন্ধ ৷ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রভাব পড়তে পারে ৷ সমস্যার সমাধান অধরা ৷
Published : November 3, 2026 at 11:03 PM IST
পেট্রাপোল (উত্তর 24 পরগনা), 3 নভেম্বর: শান্তনু ঠাকুর ও অশোক কীর্তনীয়া, কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই মন্ত্রীর কাজিয়ায় থমকে গেল পেট্রাপোল বন্দরের পণ্য পরিবহণ । দুই মন্ত্রীর অনুগামী দুই শিবিরের শ্রমিকদের বিরোধের জেরে সোম ও মঙ্গলবার বন্ধ রইল আন্তর্জাতিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্য । কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
পেট্রাপোল স্থলবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশের আমদানি রফতানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য ওঠা-নামানোর কাজ করেন হাজার খানেক শ্রমিক। অতীতে তাঁদের বেশিরভাগই তৃণমূল সমর্থিত আইএনটিটিইউসি-র সমর্থক ছিলেন ।
মূলত, তারাই সীমান্তের পণ্যবাহী গাড়ির মাল ওঠা ও নামানোর কাজ কারা করবেন, তারাই ঠিক করে দিত । গত মে মাসে পালাবদলের পর পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিক সংগঠনের লাগাম আরএসএসের বিএমএসের হাতে চলে যায় । কাজ হারানোর ভয়ে তৃণমূল বা অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা তখন দলে দলে বিএমএসে যোগ দেন ।
অভিযোগ, তারপরই কাজের ভাগ বাটোরায়া নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়েছে । গত কয়েক মাস ধরে পেট্রাপোল বন্দরে শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে এই গোলমাল চলছে । বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বিষয়টি মীমাংসার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে গত 26 অক্টোবর বৈঠক করেন । সেখানে তিনি বলে দেন, বিএমএস-এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকরা 78 শতাংশ কাজ পাবেন । তার মধ্যে পুরনো বিএমএস সদস্যরা পাবেন 50 শতাংশ । আর নতুনরা পাবেন 28 শতাংশ । বাকি 22 শতাংশ কাজ পাবেন সিআইটিইউ-সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা ।
সেই মতো গত কয়েকদিন ধরে পেট্রাপোল বন্দরের কাজ চলছিল । সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর গিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও পেট্রাপোল বন্দরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন । সেখানে তিনি সাফ জানিয়েছেন, বিএমএসের সদস্যভুক্ত শ্রমিকরা 70 শতাংশ কাজ পাবেন । ওই 70 শতাংশের মধ্যে আদি বিএমএস সমর্থকের 50 শতাংশ কাজ পাবেন । নতুন বিএমএস সদস্যরা পাবেন 20 শতাংশ কাজ । অন্যান্য সংগঠনের শ্রমিকরা পাবেন 30 শতাংশ কাজ । শান্তনুর সিদ্ধান্তের পরে শ্রমিকদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয় । পেট্রাপোল বন্দরের কর্মরত শ্রমিকদের একটা বড় অংশ কাজ পাবেন না বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।
সোমবার সকাল থেকে বন্ধ থাকার পর রাতে পেট্রাপোল বন্দরে পণ্য ওঠা ও নামানোর কাজ শুরু হয় । তখন অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের বক্তব্য, মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের ঘোষণার পর সীমান্তের অনেকেই কাজ হারিয়েছেন । সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পেট্রাপোল আন্তর্জাতিক সীমান্তে পণ্য ওঠা নামার কাজ বন্ধ রয়েছে । পেট্রাপোল বন্দর থেকে সীমান্ত সড়কে রাস্তার পাশে বহু পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে । আন্তর্জাতিক আমদানি রফতানির কাজ থমকে যাওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন ।
সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বৈঠকের পর বিএমএস নেতা রাজীব গোস্বামী বলেন, ‘‘বৈঠকে দু'টি বিএমএস ইউনিয়নের কথা বলা হয়েছে । একটির 150 জন ও অন্যটির 300 জন শ্রমিক কাজ করবেন । কিন্তু কীভাবে দু'টি বিএমএস ইউনিয়ন হল তা আমরা জানি না ।’’
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘‘বন্দরে সমস্যার কথা জানতে পেরে সকলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলাম । একটা সমাধানের জায়গায় এসেছে । কেন্দ্রের নিয়ম সকলকেই মানতে হবে ।’’ নাম না করে শান্তনু রাজ্যের মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘পেট্রাপোল বন্দর কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় । কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি সেটা দেখবেন । কোনও নেতা এখানে এসে যা খুশি তাই করতে পারবেন না । পেট্রাপোলে কোনও নতুন নেতা গজাবে না ।’’
বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, ‘‘গত 26 অক্টোবর পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বৈঠক হয়েছিল । সেখানে বন্দরের সরকারি প্রতিনিধিরা ছিলেন । সকলে মিলে আলোচনায় ঠিক হয়েছিল 78 শতাংশ নতুন ও পুরোনো মিলিয়ে বিএমএস শ্রমিকরা কাজ করবেন । বাকি 22 শতাংশ কাজ অন্যরা করবেন । আমি বনগাঁয় ছিলাম না । সবেমাত্র ফিরেছি । পেট্রাপোল বন্দরে আবার কী হয়েছে আমি জানি না ।’’
কেন্দ্র ও রাজ্য দু'জায়গাতেই এখন বিজেপি সরকার । রাজ্যে চালু হয়েছে বহু বিজ্ঞাপিত ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শাসন । অথচ দুই সরকারের দুই মন্ত্রীর কাজিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধার মুখে পড়েছে ৷ থমকে পেট্রাপোল সীমান্তের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্য। তাতে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, শান্তনু ঠাকুর মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি ৷ উত্তর 24 পরগনা-সহ যেখানে যেখানে মতুয়া ভোটারদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে, সেখানেই তাঁর প্রভাব ৷ অন্যদিকে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়াও মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি ৷ তিনিও যথেষ্ট প্রভাবশালী ৷ যার জেরে দুই নেতার মধ্যে সংঘাত বারবার প্রকাশ্যে চলে আসছে ৷
আরও পড়ুন -