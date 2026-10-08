ফ্রিজার বিকল, মর্গে পচছে বেওয়ারিশ লাশ ! জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে চরম সংকট

ফ্রিজার বিকল, মর্গে পচছে বেওয়ারিশ লাশ ! জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে চরম সংকট
Unclaimed Bodies Decompose in Morgue: 24-এর বদলে 50 দেহ! এক দিকে ময়নাতদন্তের চাপ, অন্য দিকে বেওয়ারিশ মৃতদেহ সংরক্ষণের সমস্যা, দুইয়ের চাপে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে।
Published : October 8, 2026 at 3:59 PM IST
জলপাইগুড়ি, 08 অক্টোবর: মর্গে যতগুলি মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা, তার দ্বিগুণেরও বেশি দেহ পড়ে রয়েছে ! কোথাও ফ্রিজার অকেজো, কোথাও মর্গই বন্ধ ! তার উপর দিনের পর দিন পড়ে থাকা বেওয়ারিশ মৃতদেহ । ফলে মর্গের ভিতরে মৃতদেহ সংরক্ষণ করা তো দূরের কথা, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ । জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গ নিয়ে এমনই চরম অব্যবস্থার ছবি সামনে এসেছে ।
মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের পুরনো মর্গে আটটি এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে 16টি, দুই মর্গ মিলিয়ে মোট 24টি মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে । কিন্তু বর্তমানে সেখানে 50টিরও বেশি মৃতদেহ রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর । অর্থাৎ, নির্ধারিত ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি দেহ নিয়ে কার্যত নাজেহাল কর্তৃপক্ষ ।
সমস্যার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বেওয়ারিশ মৃতদেহ । জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার হলে পুলিশ সেগুলি মর্গে নিয়ে আসে । নিয়ম মেনে পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু দীর্ঘ সময়েও কেউ দেহ দাবি না করলে সেগুলি মর্গেই পড়ে থাকে । সেই দেহগুলির শেষকৃত্য কী ভাবে এবং কখন হবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা ।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বেওয়ারিশ দেহগুলি দীর্ঘদিন মর্গে রেখে দেওয়ার মতো পরিকাঠামো তাদের নেই । ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশকে চিঠি দিয়ে ওই মৃতদেহগুলির সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে । হাসপাতালের সুপার ডা. কল্যাণ খাঁ বলেন, "মর্গের বিরাট সমস্যা রয়েছে । বেওয়ারিশ মৃতদেহগুলি সৎকার করে দেওয়ার জন্য পুলিশকে আবেদন জানানো হয়েছে । ফ্রিজিংয়েরও সমস্যা রয়েছে ।"
প্রায় দেড় বছর আগে জেলা পুলিশের উদ্যোগে মর্গে জমে থাকা বেওয়ারিশ মৃতদেহগুলির সৎকার করা হয়েছিল । তাতে সাময়িক ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও ফের একই সমস্যা দেখা দিয়েছে । একের পর এক অজ্ঞাতপরিচয় দেহ মর্গে জমতে থাকায় ফের ধারণক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে মৃতদেহের সংখ্যা ।
এর মধ্যে আরও সমস্যা তৈরি করেছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গের ফ্রিজিং ব্যবস্থা । ওই মর্গে বর্তমানে কাজকর্ম কার্যত বন্ধ । দীর্ঘদিন মৃতদেহ সরানো না হওয়া এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকায় সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার অভিযোগও উঠেছে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাঝেমধ্যেই মর্গের আশপাশে পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে । এ নিয়ে এর আগেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ।
মর্গের এই সমস্যা অবশ্য এক দিনের নয় । জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের পুরনো মর্গের কুলার খারাপ হয়ে যাওয়ার পর 2017 সালে তার পাশেই নতুন করে একটি মর্গ তৈরি করা হয়েছিল । পরে সেই মর্গের ব্যবহার বন্ধ করে সদর হাসপাতাল থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পাশে নতুন মর্গ চালু করা হয় । তখন সদর হাসপাতালের পুরনো ও নতুন, দুই মর্গেরই ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় ।
কিন্তু সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গেও দীর্ঘদিন কাজ চলার পর গত বছর থেকে সেখানে কার্যত কাজ বন্ধ হয়ে যায় । ফলে ফের সদর হাসপাতাল চত্বরে পুরনো ব্যবস্থাতেই ফিরতে হয় । বর্তমানে সদর হাসপাতালের পুরনো মর্গেই ময়নাতদন্তের কাজ চলছে । অর্থাৎ, যে পরিকাঠামো একসময় অচল হয়ে পড়েছিল, পরিস্থিতির চাপে এখন আবার সেই ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে ।
ফলে এক দিকে ময়নাতদন্তের চাপ, অন্য দিকে বেওয়ারিশ মৃতদেহ সংরক্ষণের সমস্যা, দুইয়ের চাপে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে । পর্যাপ্ত ফ্রিজিং ব্যবস্থা না থাকায় মৃতদেহ সংরক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । শুধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নয়, মর্গের আশপাশে থাকা বাসিন্দাদের কাছেও দুর্গন্ধ ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।
জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক তথা মেডিক্যাল কলেজের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, "মর্গের একটা সমস্যা রয়েছে। ফ্রিজিংয়ের সমস্যার কথাও শুনেছি । কী ভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব ।"
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বেওয়ারিশ দেহগুলির ক্ষেত্রে পুলিশি প্রক্রিয়া শেষ করে দ্রুত সৎকারের ব্যবস্থা করা না হলে মর্গের উপর চাপ কমানো সম্ভব নয় । একই সঙ্গে প্রয়োজন কার্যকর ফ্রিজিং ব্যবস্থা এবং বন্ধ হয়ে থাকা মর্গের পরিকাঠামো নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত ।
কারণ, আপাতত সমস্যাটা শুধু মর্গে মৃতদেহ রাখার জায়গা কমে যাওয়ার নয় । 24টি দেহ রাখার পরিকাঠামোয় 50টির বেশি দেহ, তার মধ্যে বহু বেওয়ারিশ, আর ফ্রিজিং ব্যবস্থাও ঠিক নেই । ফলে পরিচয়হীন মৃতদের শেষ ঠিকানা হয়ে ওঠা মর্গই এখন জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।