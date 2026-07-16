ইংরেজ আমলে আসতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, মেলায় বিলি হতো প্রচারপত্র ! জানুন চন্দননগরের রথযাত্রার ইতিহাস
আগে চন্দননগরে কাঠের রথ ছিল । পরবর্তীকালে 1962 সালে এই লোহার রথ করা হয় ।
Published : July 16, 2026 at 5:46 PM IST
চন্দননগর, 16 জুলাই: রথের মেলায় বিপ্লবের ছোঁয়া ! রথের সময় পরাধীন ভারতে প্রেস আইনের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে মেলাতেই সেরে ফেলা হতো লিফলেট বিলি, চলতো গুপ্ত খবরের আদানপ্রদান। প্রায় 250 বছর ধরে চলে আসা চন্দননগরের সেই রথযাত্রা আজও সমান তালে চলে আসছে হুগলী জেলায় ।
প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী যাদবেন্দ্র ঘোষের হাত ধরে চন্দননগরের রথযাত্রার সূচনা হয় । প্রায় 250 বছর ধরে চলা রথযাত্রা, হুগলী জেলার মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ার পরই অন্যতম প্রাচীন। আর ইংরেজ আমলে চন্দননগরের এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল বিপ্লবক্ষেত্র ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপ্লবের তীর্থক্ষেত্র থাকাকালীন পূর্ব বঙ্গ-সহ গোটা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল চন্দননগরের । বিভিন্ন সময় বিপ্লবীরা আস্তানা গড়তেন এই চন্দননগরে আর ক্রমে চন্দননগর হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুক্তাঞ্চল । ফরাসি শাসন থাকা সত্বেও রথযাত্রা ঘিরে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো । আর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথের আড়ালে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তৈরি করতেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা ।
ইতিহাসবিদের মতে, রথের সময় প্রেস আইন শিথিল থাকত । সেই সুযোগে বিভিন্ন লিফলেট বিলি হত মেলায় । স্বাধীনতার জন্য সমাজের নতুন প্রজন্মকে জাগরণ ঘটাতে এই রথের মেলাকেই বেছে নেওয়া হত । চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী যাদবেন্দ্র ঘোষ 1776 সালে এই রথের সূচনা করেছিলেন বলে জানা যায় । তিনি পুরী শ্রীক্ষেত্রে যেতে না পেরে জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশে এই রথের সূচনা করেন বলে জনশ্রুতি ।
তারপরে থেকে চন্দননগরে এই রথযাত্রা হয়ে আসছে ৷ যদিও বর্তমানে যে রথটি রয়েছে সেটি এখানকার ব্যবসায়ীদের তৈরি লোহার রথ । আগে রথ ছিল কাঠের ৷ কিন্তু, সেটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় 1962 সালে 60 টন ওজনের এই লোহার রথ তৈরি করা হয় ।
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "ইংরেজ আমলে চন্দননগরের রথে বিপ্লবীরা আসতেন । এই রথের মেলা বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল । তাদের নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা এবং কথাবার্তা চলতো এই রথের মেলায় । পরাধীন ভারতকে মুক্ত করতে অনেক পরিকল্পনা ও গুপ্ত বৈঠক হতো এই রথের মেলায় এবং অনেকে এখান থেকেই অভিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে চলে যেত । এটা বিপ্লবীদের মিলন ক্ষেত্র ছিল । এই রথ টানতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি । এই রথের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য করেছে । যাদবেন্দ্র ঘোষ যেহেতু শুরু করেছিলেন, সেই জন্য তার নামেই এই রথ । এখন এই রথ সর্বসাধারণের হয়ে গিয়েছে । এখন আপামর জনগণ এই রথ টানেন ।"
রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র এই রথের মেলাতেই সমস্ত বিপ্লবীরা চন্দননগরে আসতেন । বিপ্লবীরা রথ টানতেন । ফরাসি প্রেস আইনকে উপেক্ষা করে রথের মেলায় প্রচারপত্র বিলি করতেন বিপ্লবীরা । রথ টানার সময় তারা মনে করতেন জগন্নাথদেবের রথের সঙ্গে ভারতের স্বরাজের রথ টানছেন ।"
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