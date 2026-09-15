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বিপ্লবী শহরেই অনাদরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি ! দেখভালের দায়িত্ব কার ? প্রশ্ন আমজনতার

Midnapore Freedom Fighters Statue: মেদিনীপুরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তিগুলির বেহাল অবস্থা ৷ তারই ছবি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুনীল দাস ৷

freedom fighters Statue
মেদিনীপুরে অনাদরে, অবহেলায় পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 3:34 PM IST

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মেদিনীপুর, 15 সেপ্টেম্বর: বিপ্লবী শহর নামে পরিচিত মেদিনীপুর ৷ আর সেখানেই অনাদরে, অবহেলায় পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি ৷ কোনওটার ছাল-চামড়া উঠে গিয়েছে ৷ আবার কোনও মূর্তির নাক-কান কাক-পক্ষীর মলমূত্রে বিদ্ধ ৷ কোথাও মূর্তিগুলি পচা-নোংরা ফুলের মালায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, রাজ্যে সরকার বদলের পরেও ছবিটার পরিবর্তন হয়নি ৷ আর এমন অবস্থায় প্রতিবাদে সরব আমজনতা ৷ মূর্তিগুলির দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তারা ৷

'বল বীর, বল উন্নত মম শির', ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার শির প্রতিটি মুহূর্তে হিমাদ্রির মতো শিখরে অবস্থান করত ৷ বর্তমানের ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মিলে ছিল তখনকার মেদিনীপুর জেলা ৷ সেই জেলার কত যুবক যে দেশ স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই ৷ দেশের মাটিতে তেরঙা ঝান্ডা তোলার স্বপ্নে সেই জেলার ছেলেদের কীর্তি বিশ্ব ইতিহাসে এখনও সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে ৷

বিপ্লবী শহরেই অনাদরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি ! দেখভালের দায়িত্ব কার ? প্রশ্ন আমজনতার (ইটিভি ভারত)

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা

মূলত এই দামাল ছেলেদের অনেকের নামই হয়তো আজকের স্বাধীন ভারতের আমবাঙালির জানা নেই ৷ তবে নাম জানা না-থাকলেও তাঁদের কীর্তি অমরত্ব পেয়েছে ৷ এই দামালদের দাপটে একটা সময় সেনা পরিবৃত্ত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের অনেকেই মেদিনীপুর জেলার দায়িত্ব নিতে ভয় পেতেন ৷ সবসময় শঙ্কায় থাকতেন, কখন কী হয় ৷ ক্ষুদিরাম বসু, মৃগেন দত্ত, বিমল দাশগুপ্ত, রাজনারায়ণ বসু, অনাথবন্ধু পাঁজা, নির্মল ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, কামাক্ষ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ, সুকুমার সেন, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, পরিমল রায়, ফণীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শান্তিগোপাল সেন-সহ আরও কত যুবক যে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে জীবন বাজি রেখেছিলেন, তার ঠিক নেই ৷

freedom fighters Statue
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

শুধুই কী যুবকরা? এই জেলার মহিলারাও দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার সেবায় ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে শুরু করে সুখদাময়ী রায়চৌধুরী, সত্যভমা জানা, সিন্ধুবালা মাইতি, গীতা ভৌমিক, শৈলবালা দাস, বিন্দুবালা দাস, কুমুদিনী ডাকুয়া, চারুশীলা জানা, প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাননবালা পট্টনায়েক, ননীবালা মাইতি-সহ আরও কতজন ৷ এঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘ সময় দিন কাটিয়েছেন বাংলার 'বাস্তিল' দুর্গে (মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারকে এই নাম দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা) ৷

বিপ্লবীদের মূর্তি ও নামে রাস্তা

স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে মেদিনীরপুর জেলায় ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচার স্তম্ভিত করেছিল মহাত্মা গান্ধিকেও ৷ তিনি জওহরলাল নেহরুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, এই অত্যাচার জালিয়ানওয়ালাবাগের থেকেও ভয়ঙ্কর ৷ অনেকদিন আগে থেকেই জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা স্মরণে রাখতে, তাঁদের আত্মত্যাগের কাহিনি মানুষকে জানাতে মেদিনীপুরের আনাচে কানাচে বসানো হয়েছে বিপ্লবীদের মূর্তি ৷

freedom fighters Statue
বিমল দাশগুপ্তের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

শুধু শাসক কিংবা বিরোধীরা নয়, অনেক ক্ষেত্রে জেলার মানুষজন নিজেরা উদ্যোগ নিয়েও রাস্তাঘাটে একাধিক বিপ্লবীর মূর্তি স্থাপন করেছেন ৷ কিছু ক্লাব, সংঘ এবং সমিতিও এমন অনেক মূর্তি বসিয়েছে ৷ অনেক রাস্তা ও মহল্লার নাম বিপ্লবীদের নামে রাখা হয়েছে ৷ সেসব রাস্তা ও মহল্লায় সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে ৷ বিশেষ করে ক্ষুদিরাম বসুর স্মরণে ক্ষুদিরাম নগর, মাতঙ্গিনী হাজরার স্মরণে মাতঙ্গিনী সরণী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণে বিদ্যাসাগর রোড, মঙ্গল পাণ্ডের নামে মঙ্গল পাণ্ডে সরণী, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্মরণে লালবাহাদুর শাস্ত্রী চক, মহাত্মা গান্ধির স্মরণে গান্ধি স্ট্যাচু রোড ইত্যাদি ।

মূর্তিগুলির ক্ষতবিক্ষত অবস্থা

মূর্তি হয়ে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিংরাও ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এসব মূর্তি কেবলমাত্র স্থাপন করাই হয়েছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিশেষ দিন ছাড়া কখনও এই মূর্তিগুলি পরিষ্কার করা হয় না ৷ মূর্তি পরিষ্কারের কোনও দায়িত্বও নেয় না মেদিনীপুর পুর প্রশাসন অথবা কোনও সংগঠন । জন্ম কিংবা মৃত্যু, এই দুটি দিন ছাড়া বাকি সময় অবহেলা অনাদরে কাক-পক্ষীর মল এবং পচা-নোংরা ফুলের মালায় আবদ্ধ থাকে মূর্তিগুলি । ছাল চামড়া ওঠা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি যেমন দৃষ্টিকটু, তেমনই ভগ্ন ৷ কান খাওয়া বা ক্ষতবিক্ষত মূর্তির ছবি এখন মেদিনীপুর জেলাজুড়ে । যার জেরে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে আমজনতার মধ্যে । সকলেই চাইছেন, এসব মূর্তির সংরক্ষণ এবং সেগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিক পুর কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজনও ৷

freedom fighters Statue
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ চৌধুরী বলেন, "মেদিনীপুর বিপ্লবীদের আঁতুড়ঘর ৷ সেখানে বিপ্লবীদের মূর্তি বসানো হয়েছে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য । কিন্তু দিনের পর দিন প্রশাসনের অবহেলায় সেগুলো আজ অনাদরে পড়ে রয়েছে । যেখানে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শহরবাসীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে তারা পড়ে রয়েছে কাক-পক্ষীর মল মূত্রে । তাছাড়া নতুন সরকার আসার পর থেকেই এই বিপ্লবীদের নিয়ে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি পালন করছে ৷ অথচ বিপ্লবীদের মূর্তি আজ পড়ে রয়েছে আবর্জনার মধ্যে । তাই এটা প্রশাসনকে অবিলম্বে দেখতে হবে, পদক্ষেপ করতে হবে এবং মূর্তিগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে হবে ।"

কাঠগড়ায় পুর প্রশাসন

স্থানীয় শিক্ষক সোমনাথ মহাপাত্র বলেন, "বিপ্লবী শহর মেদিনীপুরে এই মূর্তি বসানো হয়েছিল যাতে শহরবাসী ও জেলাবাসী শ্রদ্ধা জানাতে পারে ৷ কিন্তু অবাক করার বিষয়, বিশেষ দিন ছাড়া বাকি সময় সেগুলো নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে মূর্তিগুলি ৷ এগুলির দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসনকে । অবিলম্বে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শহরবাসীর জন্য উন্মুক্ত করতে হবে । যাতে সব দিন তাদের শ্রদ্ধা জানানো যায় এই মেদিনীপুরে ।"

freedom fighters Statue
ভগৎ সিংয়ের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

যদিও মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খাঁ বলেন, "মেদিনীপুর শহরের বহু মূর্তি ভেঙে গিয়েছিল ৷ সেগুলো আমরা সারিয়ে দিয়ে নতুন করে বসানোর চেষ্টা করেছি । অনেকগুলো বসিয়েছি, অনেকগুলো বসানোর বাকি আছে । এরই পাশাপাশি যেগুলো রং উঠে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেগুলোও পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি । তবে পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এটা বলব, শুধু প্রশাসন পুরসভাই পরিষ্কার করবে এবং রং করবে তা নয় ৷ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সবাইকেই পরিষ্কার করতে হবে । কারণ এই মূর্তিগুলির পাশ ঘিরে দোকান গজিয়ে উঠছে ৷ মানুষ তার ব্যবসা করবে, ব্যানার দিয়ে মূর্তিগুলি ঘিরে ফেলবে, তাও ঠিক নয় । কারণ সবাই যদি এগিয়ে এসে সাহায্য করে, মূর্তিগুলি পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেয়, তবে এই বিপ্লবী শহর মেদিনীপুর তার মর্যাদা ফিরে পাবে ।"

সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার ডাক

মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহ-অধ্যাপক অপর্ণিতা ভট্টাচার্য বলেন, "এই বিপ্লবী শহর মেদিনীপুরে মূর্তিগুলো বসানো হয়েছিল কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য । প্রশাসনের যেমন দায়িত্ব আছে সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার সেই সঙ্গে আশেপাশে যে স্কুল কলেজগুলো রয়েছে তাদেরও উচিত এগুলোকে যথা সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার । তবে স্কুলের থেকে কলেজের বিভিন্ন কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প রয়েছে এনএসএস ইউনিট রয়েছে, তারাও এগিয়ে এসে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিতে পারে । এতে সচেতনতা বৃদ্ধি হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে সঙ্গে ভালো প্রতিচ্ছবি তৈরি হয় । এই মূর্তিগুলির আশেপাশের বাড়িগুলোতে থাকা মানুষজনও দায়িত্ব নিতে পারে এই মূর্তিগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ।"

এখন দেখার কবে হুঁশ ফিরবে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের ৷ কবে পরিষ্কার হবে এই মূর্তিগুলি ।

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MIDNAPORE FREEDOM FIGHTERS STATUE
FREEDOM FIGHTERS OF MIDNAPORE
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি
মেদিনীপুর
FREEDOM FIGHTERS STATUE

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