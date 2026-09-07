স্বাধীনতা সংগ্রামীর শতাব্দী প্রাচীন 'অ্যান্টিক' বেহালা, আজও ভরিয়ে দেয় সুরের মূর্ছনায়
এই বেহালাটি জার্মানির হফ কোম্পানির । বেহালাটি 1890 সালে বানানো । তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 7, 2026 at 8:23 PM IST
আসানসোল, 7 সেপ্টেম্বর: "মাঝে মাঝে লোডশেডিংয়ের রাতে বেজে ওঠে জেরেমির বেহালা...৷" অঞ্জন দত্তের সেই নস্টালজিক গানের কথা মনে আছে ? বাঙালি নিশ্চয় ভোলেনি সেই গানে অদ্ভুতভাবে ভায়োলিনের ব্যবহার । ঠিক সেইভাবেই আসানসোলের রাধানগর রোড দিয়ে হাঁটলে সন্ধ্যায় এমনই ম্যাজিকাল ভায়োলিনের শব্দ আপনার কানে আসতে পারে । থমকে যেতেই পারেন সুরের মূর্ছনায় । সেই সুরে এক বেহালা বাদকের মুন্সিয়ানা তো অবশ্যই রয়েছে । কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন এক 'অ্যান্টিক' বেহালার ইতিহাস ।
আসানসোলের রাধানগর রোডের বাসিন্দা শঙ্খদীপ সেনগুপ্ত । তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী । বেশ কয়েকটি মিউজিক ইন্সট্রুমেন্ট তিনি বাজাতে পারেন । এর সঙ্গে তিনি সঙ্গীতের শিক্ষাগুরুও । তবে শঙ্খদীপের বাজনার মূল সাবজেক্ট বেহালা । পাশ্চাত্য এবং এদেশীয় ধ্রুপদী সুরে শঙ্খদীপের হাতের জাদু আপনাকে মোহিত করবে । শঙ্খদীপের সংগ্রহে রয়েছে একটি শতাধিক বছরের পুরনো বেহালা । এটি আজও নতুনের মতোই বাজে এবং অন্যান্য বেহালার তুলনায় তার শব্দ শিহরণ জাগরণের মতো । ঘোড়ার লেজ দিয়ে তৈরি ছড় যখন ভায়োলিনের তার স্পর্শ করে, তখন সেই বেহালা থেকে যেন এক ঐশ্বরিক শব্দ বের হয় ।
এই বেহালার ইতিহাস
শঙ্খদীপ সেনগুপ্ত জানান, এই বেহালাটি জার্মানির হফ কোম্পানির । একসময় বেহালাটির ভেতরে একটি স্টিকার ছিল । যে স্টিকার দেখে বোঝা যেত যে, এই বেহালাটি 1890 সালে বানানো । বর্তমান সময়ে এই ধরনের বেহালা আর দেখতে পাওয়া যায় না । এই অর্থে এটি একটি অ্যান্টিক পিস । বিদেশে এই ধরনের অ্যান্টিক মিউজিক ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে প্রচুর অকশন হয় । সেই সব নিলামে এই সমস্ত অ্যান্টিক পিস ভায়োলিনের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 5 থেকে 6 লক্ষ টাকা । কিংবা তারও বেশি । এই বেহালাটি শঙ্খদীপ সেনগুপ্তের সম্পর্কে দাদু ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীল গুপ্ত বাজাতেন । উত্তরাধিকার সূত্রে পরে সেটি শঙ্খদীপ সেনগুপ্তর হাতে আসে ।
শঙ্খদীপ সেনগুপ্তর কথায়, "আমার দাদু শ্রী মাণিক গুপ্ত ও কাকু দাদু সুশীল গুপ্ত (তাঁর মায়ের সেজোকাকা) স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন । ব্রিটিশদের হাতে রাজবন্দি হয়ে জেল খেটেছেন । সে যুগে ব্রিটিশ আমলে নিয়ম ছিল রাজবন্দিদের জেলের মধ্যেই লেখা পড়া এবং এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটি শেখাত সাহেবরা । সেই ভাবে আমার মাতামহ জেলে বসে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি পড়লেন । মায়ের কাকা শিখলেন বেহালা । জার্মান হফ (Hopf) কোম্পানির এই বেহালা ব্রিটিশরা দিয়েছিল আমার কাকু ও দাদুকে । জেলের মধ্যেই কোনও সাহেবের কাছে তিনি শিখেছিলেন । পরবর্তীকালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি সে বিষয়ে চর্চা চালিয়ে যান । আমার মায়ের কাছে শোনা, বর্ধমানের বরশুলে দামোদর নদের ধারেই আমাদের মামাবাড়ি ছিল । আমার কাকা ও দাদু সেখানে গাছ তলায় বসে এই বেহালা বাজাতেন এবং মায়ের স্মৃতিতে সেই পুরনো বেহালার সুর আজও অমলিন ।"
মামার বাড়ির সূত্রেই সেই বেহালা পান শঙ্খদীপ
সুশীল গুপ্ত মারা যাওয়ার পর সেই বেহালাটি শঙ্খদীপ সেনগুপ্ত'র মামার বাড়িতে রাখা থাকত । ছোট থেকে শঙ্খদীপ মামার বাড়িতে সেই বেহালাটি দেখেওছেন । পরে তিনি নিজে এই যন্ত্রই বাজানো শেখা শুরু করেন কলকাতায় । ধীরে ধীরে তিনি প্রতিষ্ঠিত মিউজিসিয়ান হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছেন । নিজে বেহালা শেখার পর এবং বেহালা সম্পর্কে জেনে পরবর্তীকালে মামার বাড়িতে গিয়ে তিনি সেই দুষ্প্রাপ্য বেহালাটি আবারও দেখতে চান । এবার সেটি তাঁর চেনার নজর দিয়ে দেখে তিনি আশ্চর্য হন । মামাদের অনুমতি নিয়েই বেহালাটি তিনি নিজের কাছে নিয়ে আসেন । সেটিকে মেরামত করে বাজানোর যোগ্য করে তোলেন । কিন্তু ওই বেহালা বাজানোর পর নিজের আর অন্য বেহালাগুলি বাজাতে ইচ্ছে করে না শঙ্খদীপের । এই বেহালার শব্দ এতটাই মিষ্টি এবং গভীর যে সেটা যে কোনও মানুষকে সহজেই ছুঁয়ে ফেলতে পারে ।
এই বেহালার মেকিংটাই অন্য
শঙ্খদীপ সেনগুপ্ত জানান, "এই বেহালাটি জার্মানির হফ কোম্পানির বানানো । এর রং, তার গঠনশৈলী দেখলেই বোঝা যায় হফ কোম্পানির যে সিগনেচার ভায়োলিনগুলি রয়েছে, একেবারেই সেই ধাঁচে বানানো এটি ।"
বেহালা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শঙ্খদীপ আরও জানান, "প্রত্যেকটি দেশের ভায়োলিনের তৈরির আলাদা আলাদা রূপ থাকে । জার্মানির এক ধরনের বেহালা, চেকশ্লোভাকিয়ায় আরেক ধরনের, ইতালির আবার অন্য ধরনের । এই বেহালা দেখেই বোঝা যায় জার্মানির তৈরি । এই বেহালার নেক ছোট হয়, তার তুলনায় বডি অনেক বড় হয় । অন্যান্য বেহালার তুলনায় এর বডি চওড়া কম ও ছিপছিপে ধরনের হয়। এর আরও একটি বিশেষত্ব হল, অন্যান্য বেহালায় বডির পিছন দিকে দুটি কাঠ জয়েন করে বানানো হয়। কিন্তু এটি একটি কাঠ দিয়েই পিছনের বেস বানানো হয়েছে । যা এখনকার দিনে একেবারে ব্যতিক্রমী এবং বিরল । সিঙ্গল কাঠ দিয়ে বানানোর জন্য এর শব্দ আরও গভীর ও সুন্দর ।"
শঙ্খদীপের কথায়, "এর সুর বহু গুণী মিউজিসিয়ানরা শুনেছেন এবং তাঁরাও চমকে গিয়েছেন । কারণ এর কোয়ালিটি এবং শব্দ এখনকার আর কোনও বেহালায় পাওয়া যায় না ।"
অ্যান্টিক, বহুমূল্য
বেহালাটি একেবারেই একটি অ্যান্টিক । বর্তমানে এই ধরনের বেহালা দেখতে পাওয়া যায় না বলেই দাবি শঙ্খদীপের । এর গঠন শৈলী ও শব্দও একেবারেই ব্যতিক্রমী ।
শিল্পী জানান, "বিদেশে অনেক জায়গায় মিউজিক ইন্সট্রুমেন্ট অকশন বা নিলাম হয় । কিংবা অনেক অ্যান্টিক দোকান রয়েছে যেখানে এই ধরনের বেহালা হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে । কিন্তু সে ক্ষেত্রেও এর দাম পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকার নীচে নয় ।"
নিজের অনুভূতি সম্পর্কে শঙ্খদীপ বলেন, "এই বেহালা যখন আমি নিজে বাজাই, তখন আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করে । একদিকে নস্টালজিয়া অন্যদিকে ইতিহাসের শিহরণ নিয়ে এই ভায়োলিনের শব্দ আমাকে মোহিত করে । আমি চাইব আমার পরবর্তী প্রজন্মও যেন এটি বাজায় এবং তারা এটিকে যত্ন করে সংরক্ষণ করুক ।"