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ব্রিটিশ পুলিশের কানমোলা, শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় দেশমাতৃকার কাজে যোগ ; স্মৃতীচারণায় নবতিপর গুণধর

স্বাধীন দেশের বয়স 80 । তাঁর 92 । স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়া ছিল জীবনের অন্যতম প্রথম সিদ্ধান্ত । অভিজ্ঞতা শুনলেন ইটিভি ভারতের পলাশ মুখোপাধ্যায় ।

INDEPENDENCE DAY 2026
স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে স্মৃতীচারণায় গুণধর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 3:54 PM IST

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বলাগড়, 13 আগস্ট: পরাধীন ভারতে সরকারি অফিসে পোস্টার লাগাতে গিয়ে হয়েছিল আর্থিক জরিমানা। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে কানমোলাও খেয়েছিলেন গুণধর বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স তখন সবে 10। জ্যাঠতুতো দাদা ঘনশ্যাম বন্দোপাধ্যায়ের হাত ধরেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ছোট্ট গুণধর। হাওড়া আমতায় পৈতৃক বাড়ি থাকার সুবাদে সেখানেই স্বদেশীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

স্কুলের শিক্ষকরা তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতেন। মেদিনীপুরের আমদান থেকে পাঠশালায় পড়াতে আসতেন সত্য ও বিমান নামে দুই শিক্ষক। তাঁরাই অন্য ছাত্রদের সঙ্গে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতেন আজকের নবতিপর গুণধরকেও। শিক্ষক 20 জন ছাত্রকে নিয়ে একটি দলও গঠন করেছিলেন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে স্মৃতীচারণায় গুণধর (ইটিভি ভারত)

পরিবার ছিল গান্ধিবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী। দাদা ঘনশ্যামের মাধ্যমেই বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, অতুল্য ঘোষের মতো বিপ্লবী ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। এখন 92 বছর বয়সি গুণধর সেই কথাই স্মরণ করেছেন। স্বাধীনতার পরও বলাগড়ে আদর্শ গ্রাম তৈরি জন্য গ্রাম বাসীদের নিয়ে 'গান্ধিঘর' তৈরি করেছিলেন।

পরবর্তীকালে পিতৃ বিয়োগের পর হাওড়া ছেড়ে বলাগরে চলে আসে পরিবার। সেই থেকেই বলাগড়ের কামারপাড়ার বসবাস করেন তাঁরা। গুণধরবাবুর বাবা জয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ও গান্ধিবাদী আন্দোলন করতেন। জয়কৃষ্ণের দাদা বিজয়কৃষ্ণের বড় ছেলে ঘনশ্যাম বন্দোপাধ্যায়ের হাত ধরেই দেশমাতৃকার কাজে যুক্ত হন গুণধর। সেই পুরানো সংগ্রামী জীবনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে গুণধর বন্দোপাধ্যায়ের।

স্বাধীনতার 80 তম বর্ষের প্রাককালে দাঁড়িয়ে তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, " আমিও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। 9 বছর বয়স থেকেই বিপ্লবীদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করতাম। শিক্ষকরা আমাদের যেভাবে বুঝিয়ে দিতেন আমরা সেই ভাবেই পোস্টার লাগাতাম। চারটি শব্দের হরতাল লিখে টাঙিয়ে দিয়ে আসতাম দোকানে দোকানে। 6 টাকা 25 পয়সা জরিমানা করেছিল ব্রিটিশ পুলিশ। পোস্টার দিতে গিয়ে আমার নামে জরিমানা হয়ে গিয়েছিল। শুধু আমি নই, আমার পরিবারের অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিল।"

independence day 2026
স্বাধীনতার প্রাককালে স্মৃতীচারণায় গুণধর (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "কোনওদিন প্যান্ট পরিনি। কারণ আমি গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলাম। বাড়িতে চরকায় সুতো কাটা হতো। খদ্দরের কাপড়ই ব্যবহার করতাম।" স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের রাজনীতিতে যুক্ত হন গুণধরবাবু। 1964 সালে মহিপালপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নির্বাচিত হন। 1970 সাল থেকে 1978 সাল পর্যন্ত একই পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব সামলান।

গুণধর বাবুর তিন ছেলে ছোট ছেলে মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুল শিক্ষক। তিনি বলেন, "আমাদের পরিবারের সকলেই গান্ধিজির স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বাড়ির মেয়েরাও চরকায় সুতো কাটার কাজে যুক্ত ছিলেন। বাবা যাদের কাছে পাঠশালায় পড়তেন সেই শিক্ষকরাও ছিলেন বিপ্লবী। ছোটবেলা থেকেই বাবা গান্ধিজির আদর্শ সামনে রেখে চলেছেন। বিপ্লবীদের সহযোগিতা করতেন বাবা। স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু মানুষ আসতেন। দেশ গড়ার কাজে অবদানের জন্য অগ্রজ বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন ও শান্তিমোহন রায়ের কাছ থেকে “রক্তরাঙা” একটি মেডেল দিয়েছিলেন বাবাকে। সেই মেডেল আজও তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে।"

বলাগরের আঞ্চলিক গবেষক তথা কলেজের অধ্যক্ষ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামী গুণধর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র অবস্থাতেই স্বাধীনতা সংগ্রামীতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ বিশ্বাসী ছিলেন। গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধিঘর করেছিলেন। যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল তখন গুণধরবাবু আদর্শ গ্রাম তৈরি করেছিলেন। উপপ্রধান থাকাকালীন গ্রামের উন্নয়ন ও আলোচনার জন্য “গান্ধি ঘর” তৈরি করেন। 24টি গ্রামের মানুষ সেখানে বসে আলোচনা করতেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ক্যাপ্টেন শচীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

TAGGED:

স্বাধীনতা 2026
স্বাধীনতার স্মৃতীচারণা গুণধর
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