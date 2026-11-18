প্লাস্টিক দিলেই মিলবে পিৎজা-চিকেন ফ্রাই ! অভিনব উদ্যোগ অগ্নিমিত্রার
Agnimitra Paul on Plastic Recycling: শুধু তাই নয়, প্লাস্টিকের বোতল জমা দিলে বিনিময়ে পাওয়া যাবে একটি কাপড়ের ব্যাগও । এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : November 18, 2026 at 1:10 PM IST
আসানসোল, 18 নভেম্বর: এবার প্লাস্টিকের বোতল কিংবা পুরনো প্লাস্টিক সামগ্রী জমা দিলেই কেল্লাফতে ৷ বিনিময়ে মিলবে কাপড়ের ব্যাগ থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে পিৎজা বা চিকেন ফ্রাইয়ের মত মুখরোচক খাবার । আর এমনই অভিনব পরিকল্পনার কথা জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
প্লাস্টিক দূষণ রোধ ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবার একাধিক অভিনব উদ্যোগের পরিকল্পনা নিতে চলেছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর । তবে শুধু প্রচার বা সচেতনতার বার্তাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকে যুক্ত করতে চাইছে সরকার । আর সেই লক্ষ্যেই প্লাস্টিক সামগ্রী পুনর্ব্যবহারের ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে ৷
বিশেষ ধরনের ভেন্ডিং মেশিন
অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর (UDMA)-এর উদ্যোগে এবং স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (SUDA)-র মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বসানো হবে বিশেষ ধরনের ভেন্ডিং মেশিন । এই মেশিনগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে কাপড়ের ব্যাগ সংগ্রহ করতে পারবেন । শুধু তাই নয়, কিছু মেশিনে প্লাস্টিকের বোতল জমা দিলেও বিনিময়ে পাওয়া যাবে একটি কাপড়ের ব্যাগ । অর্থাৎ বাজারে যাওয়ার সময় কেউ যদি ব্যাগ নিতে ভুলে যান, সেক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার না করেই এই মেশিন থেকে সহজে কাপড়ের ব্যাগ সংগ্রহ করতে পারবেন তাঁরা ।"
মন্ত্রীর বক্তব্য, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে । কিন্তু শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা বা প্রচারের মাধ্যমে এই অভ্যাস বদলানো সম্ভব নয় । তাই সাধারণ মানুষের সামনে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করে দিতে চাইছে সরকার । ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে কাপড়ের ব্যাগ সহজলভ্য হলে বাজারে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তিনি ।
পুরনো জামাকাপড় পুনর্ব্যবহার
এর পাশাপাশি পুরনো পোশাক পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একটি নতুন উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতরের । মন্ত্রীর কথায়, প্রাথমিকভাবে দুটি বিশেষ কেন্দ্র তৈরি করা হবে । সেখানে সাধারণ মানুষ তাঁদের পুরনো জামাকাপড় জমা দিতে পারবেন । সেই পোশাকগুলি সংগ্রহ করে রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন সামগ্রী তৈরি করা হবে । পরবর্তীতে সেই নতুন সামগ্রী সংশ্লিষ্ট দোকান থেকেই বিক্রি করা হবে । এর ফলে পুরনো জামাকাপড় ফেলে না দিয়ে সেগুলিকে নতুনভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে । একইসঙ্গে মানুষ নিজের চোখেই দেখতে পারবেন, তাঁদের দেওয়া পুরনো পোশাক কীভাবে নতুন কোনও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত হচ্ছে ।
দুপুরে বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা
শুধু পরিবেশ রক্ষাই নয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা এবং খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও একটি উদ্যোগ শুরু করার ভাবনাও ভাবা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী । শ্রমজীবী মানুষদের জন্য অন্তত দুপুরে একবেলা বিনামূল্যে ভালো খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর ।
প্লাস্টিকের বদলে পিৎজা-চিকেন ফ্রাই
তবে আরেকটি আকর্ষনীয় বিষয় চালু হতে চলেছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেটি হল এই প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের পরিবেশ ভাবনায় উৎসাহিত করা । এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে এবং ছোটবেলা থেকেই প্লাস্টিক বর্জনের অভ্যাস তৈরি করতে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য একটি অভিনব কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে ।
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "কোনও পড়ুয়া যদি এক কেজি প্লাস্টিক জমা দেয়, তাহলে তাকে দেওয়া হবে একটি পিৎজা । আর আধ কেজি প্লাস্টিক জমা দিলে মিলবে চিকেন ফ্রাই । শুধু প্লাস্টিকের বোতলই নয়, ভাঙা প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল-সহ অন্যান্য প্লাস্টিক সামগ্রীও জমা দেওয়া যাবে । ছাত্রছাত্রীরা চাইলে পরিবারের বড়দের সঙ্গে নিয়েও ওই কেন্দ্রে আসতে পারবে ।"
তিনি আরও বলেন, "বাচ্চারা পিৎজা খেতে ভালোবাসে । তাই প্রিয় খাবারের বিনিময়ে প্লাস্টিক জমা দিতে তাদের উৎসাহিত করতে পারে । তাতে পরিবেশ রক্ষাও হবে, শিশুদের কাছে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়াও হবে । আনন্দের সঙ্গে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের অভ্যাস তৈরি হলে ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ গড়ে উঠবে ।"