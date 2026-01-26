পছন্দের পোশাক বেছে নেওয়ার সুযোগ, বিনা পয়সার হাটে ভিড় সাধারণ মানুষের

পছন্দের পোশাক বেছে নেওয়ার সুযোগ, বিনা পয়সার হাটে ভিড় সাধারণ মানুষের
দক্ষিণ বারাসতে তিনদিনের জন্য বসেছিল এই বিনা পয়সার হাট৷ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই হাটের উদ্যোগ নিয়েছিল৷
Published : January 26, 2026 at 9:30 PM IST
দক্ষিণ বারাসত (দক্ষিণ 24 পরগনা), 26 জানুয়ারি: বিনা পয়সার হাট৷ অর্থাৎ যে হাট থেকে কোনও জিনিস নিতে গেলে করতে হয় না দরাদরি, দিতে হয় না টাকা৷ এমনই এক হাট বসেছিল দক্ষিণ 24 পরগনার দক্ষিণ বারাসতে৷ রাস্তার পাশে জামাকাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা৷ সেখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী জামা-কাপড় নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় দুঃস্থ মানুষদের৷
তিনদিনের এই বিনা পয়সার হাটের সূচনা হয় গত শনিবার, 24 জানুয়ারি৷ আজ, সোমবার (26 জানুয়ারি) প্রজাতন্ত্র দিবস পর্যন্ত এই হাট চলেছে৷ শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, ধুতি, পাঞ্জাবি, ফ্রক, শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি-সহ ছোট থেকে বড় সকলের জন্য বিভিন্ন ধরনের পোশাক রাখা হয়েছিল সেখানে৷ দুঃস্থ মানুষ এসেছেন, যাঁর যেটা পছন্দ হয়েছে, সেটা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছেন৷
প্রথমদিনই কয়েকশো মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন৷ তার পর ধীরে ধীরে খবর ছড়িয়ে পড়ে৷ ফলে দক্ষিণ বারাসত ছাড়াও আশপাশের আরও অনেক জায়গা থেকেও সাধারণ মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন সেখানে৷ সকলেই উদ্যোক্তাদের এই প্রয়াসের জন্য প্রশংসা করেন৷ অনেকে আবার এই বাড়িতে পড়ে থাকা পোশাক এসে এই বিনি পয়সার হাটে দান করে গিয়েছেন৷
এই বিনা পয়সার হাটের অন্যতম উদ্যোক্তা চিত্তরঞ্জন নস্কর বলেন, ‘‘আপনার কাছে যেটা বাড়তি, সেটা অন্য মানুষের কাছে সেটা প্রয়োজন৷ আমাদের এই বিনা পয়সার হাটের এটাই মূল থিম৷ আমাদের যাঁদের অনেক আছে, যাঁরা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না, সেগুলো যদি আমরা কোনোভাবে সাধারণ মানুষের হাতে ব্যবহারের জন্য তুলে দিতে পারি, সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের এখানে প্রত্যেকে নিজের পছন্দমতো জিনিস বেছে নিতে পারছেন৷ এখন কারও বাড়তি জিনিস আমরা তুলে দিচ্ছি৷ তবে আগামিদিনে নতুন জামাকাপড় তুলে দেব৷’’ এই বিনা পয়সার হাটের আরেক উদ্যোক্তা চন্দ্রশেখর সরদার বলেন, ‘‘প্রান্তিক মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷ আগামিদিনে সাতদিন ব্যাপী এই মেলা করার পরিকল্পনা রয়েছে৷’’
তিনি আরও জানান, এই ধরনের উদ্যোগ বিদেশেও নেওয়া হয়৷ সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই প্রয়াস নেওয়া হল দক্ষিণ 24 পরগনার দক্ষিণ বারাসতে৷