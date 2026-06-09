সারভাইক্যাল ক্যানসার: কেএমসি-র 16 কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে বিনামূল্যে টিকাকরণ
মঙ্গলবার থেকেই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু করল কেএমসি ৷ 14 থেকে 15 বছর বয়সি কিশোরীদের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়া হবে ৷
Published : June 9, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলির পর এবার কলকাতা পুরনিগমের অধীনে বিনামূল্যে দেওয়া হবে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি-র ভ্যাকসিন ৷ সারভাইক্যাল ক্যানসারকে প্রতিরোধ করতে গত 30 মে থেকে রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় এইচপিভি-র ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফে ৷ কেএমসি-র টিকা সংরক্ষণকারী 16টি কোল্ড চেইন পয়েন্ট থেকে এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যে পাবে 14 থেকে 15 বছরের কিশোরীরা ৷ মঙ্গলবার থেকেই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু করল কেএমসি ৷
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, কলকাতার 144টি ওয়ার্ডের 14 থেকে 15 বছর বয়সি কিশোরীদের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গাইডলাইন মেনে দেওয়া হবে এই টিকা ৷ ইতিমধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের বাছাই করা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে টিকা দেওয়া শুরু হয়ে গেছে ৷ এবার কলকাতা পুরনিগম এলাকায় দেওয়া শুরু হল ৷
এ নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "ভারতে মহিলারা যে সব মারণ ক্যানসারে আক্রান্ত হন, সেগুলির মধ্যে এই সারভাইক্যাল ক্যানসার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৷ মহিলাদের এই সারভাইক্যাল ক্যানসারের 90 শতাংশ কারণ হল হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ৷"
এই ভাইরাসের আক্রমণকেই সারভাইক্যাল বা জরায়ুর মুখের ক্যানসারের প্রাথমিক কারণ হিসেবে ধরা হয় ৷ ওই আধিকারিক জানাচ্ছেন, ভ্যাকসিনের সাহায্যে এই মারণ রোগকে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে ৷ ভারত সরকার ইতিমধ্যে এই ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি দেশের 35টি রাজ্যে শুরু করে দিয়েছে ৷ সেই মতো কাজ চলছে সব জায়গায় ৷ আমাদের রাজ্যেও গত 30 মে শুরু হয়েছে এইচপিভি-র ভ্যাকসিন প্রদান ৷
ওই আধিকারিক আরও বলেন, "আমরা এই ভ্যাকসিন দেব 16টি কোল্ড চেইন পয়েন্ট থেকে ৷ অর্থাৎ, যেখানে কলকাতা পুরনিগমেের ভ্যাকসিনগুলি সংরক্ষণ করা থাকে ৷ কিছু বরো অফিস ও কিছু আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিট থেকে দেওয়া হবে ৷ এই 16টি কোল্ড চেইন পয়েন্টে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশিক্ষিত টিকাদানকারী কর্মীরা আছেন ৷ প্রশিক্ষিত নার্স, চিকিৎসক ও মেডিক্যাল অফিসার রয়েছেন ৷ টিকরণের জন্য বিশেষ পোর্টাল তৈরি হয়েছে ৷ সেই পোর্টালের মাধ্যমে টিকা গ্রহিতাদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে ৷ অনলাইন মাধ্যমে তাঁদের অনুমতি পত্র দেওয়া হবে ৷ টিকা প্রদানের পর দেওয়া হবে শংসাপত্র ৷ 14 থেকে 15 বছরের মেয়েরা এই টিকা পাবে ৷"
মনে করা হচ্ছে এই বয়সের মেয়েদের এইচপিভি-র ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে অনেকটা এগনো যাবে ৷ এখন প্রত্যেককে একটাই ডোজ দেওয়া হবে ৷ শহরে কলকাতা পুরনিগমের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ষোলো থেকে সতেরো হাজার কিশোরীর এই টিকাকরণ করতে হবে ৷