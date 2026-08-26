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সেনার পোশাক ছেড়েছেন, ছাড়েননি দেশসেবা; প্রাক্তন সেনাকর্মীর হাত ধরে বদলাচ্ছে ভবিষ্যৎ

পুরুলিয়ার দরিদ্র-মেধাবী যুবক-যুবতীদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবের পথে এগিয়ে দিতে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন প্রাক্তন সেনাকর্মী অনুপ মাহাতো। বিশেষ প্রতিবেদন শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

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স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন অনুপ ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 8:32 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 8:55 PM IST

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পুরুলিয়া, 26 অগস্ট: একদিন দেশের সীমান্ত পাহারা দিয়েছেন, আজ পাহারা দিচ্ছেন জঙ্গলমহলের স্বপ্নগুলিকে। সেনাবাহিনী থেকে অবসরের পরও থামেনি তাঁর লড়াই ৷ এবার লড়াইটা তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যতের জন্য। বিনামূল্যে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ে একের পর এক সাফল্যের গল্প লিখে ইতিমধ্যেই 150-র বেশি যুবক-যুবতীর সরকারি চাকরির পথ মসৃণ করেছেন প্রাক্তন সেনাকর্মী অনুপকুমার মাহাতো।

একসময় দেশের সুরক্ষায় সেনার পোশাক গায়ে চাপিয়েছিলেন। অবসরের পর সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই জঙ্গলমহলের তরুণ-তরুণীদের স্বপ্নপূরণের পথ দেখাচ্ছেন তিনি। তাঁর হাত ধরে একের পর এক যুবক-যুবতী সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন। সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছেলে, মেয়েদের চাকরির দিশা দেখাতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন প্রাক্তন সেনাকর্মী অনুপ। আট বছর আগে তিনি শুরু করেন ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়ার কাজ।

চলছে প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)

তাঁর প্রশিক্ষণে ইতিমধ্যেই 150 জনেরও বেশি যুবক, যুবতী বিভিন্ন সরকারি চাকরি পেয়েছেন। জঙ্গলমহলের ছেলে, মেয়েদের কাছে তিনি এখন শুধুই একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী নন, হয়ে উঠেছেন অনুপ্রেরণার আরেক নাম।

পুরুলিয়ার কেতিকার প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে অনুপ।‌ বাবা ছিলেন কৃষক। দারিদ্রকে সঙ্গী করেই কেটেছে ছেলেবেলা ৷ কিশোর কিংবা যৌবনেও তাঁকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল পারিবারিক অভাব ৷ এই অভাবই ছোটবেলায় তাঁর লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছিল ৷ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পণ করেছিলেন তিনি ৷ বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে কাঁধে ছিল একাধিক দায়িত্ব। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরই হয়ে ওঠেন পরিবারের প্রকৃত কর্তা। তিনিই বোনেদের বিয়ে দেন।‌ দেশের সেবা করেছেন দীর্ঘ 16 বছর। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পরও থামেনি তাঁর সেবার সংকল্প ৷

গত 21 অগস্ট ইন্ডিয়ান আর্মির তরফে 'যোদ্ধা সেবা সম্মান 2026' পুরস্কার পেয়েছেন। দেশে মাত্র তিনজন প্রাক্তন সেনাকর্মী এই পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন পুরুলিয়ার অনুপকুমার। ‌এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "এই পুরস্কারের মান নির্ণয় হয় অবসরের পরে কোনও সেনাকর্মী সমাজের অগ্রগতির পথে কী কাজ করে চলেছেন তার উপরে।‌ সেই তালিকায় আমার নাম থাকায় সত্যিই খুব খুশি। ভাবেই প্রান্তিক এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য বিনামূল্যে ফিজিক্যাল ফিটনেস প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাব।" সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠের হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন অনুপবাবু ।

EX SERVICEMAN ANUP KUMAR MAHATO
যোদ্ধা সেবা সম্মান 2026-এ পুরস্কৃত অনুপ কুমার মাহাতো (প্রাক্তন সেনাকর্মীর থেকে পাওয়া)

অনুপের কর্মজীবন

  • মাত্র 16 বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন অনুপ। ‌
  • 2004 সালে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যুক্ত হন।
  • প্রথম পোস্টিং পেয়েছিলেন কাশ্মীরে। তারপর দেশের বিভিন্ন জায়গায় গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।
  • 32 বছর তিন মাস বয়সে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন।
  • বর্তমানে বয়স 40।
  • এখন বেসরকারি ব্যাঙ্কে কর্মরত।
  • পাশাপাশি, তিনি একেবারে বিনামূল্যে ফিজিক্যাল ফিটনেস ট্রেনিং দেন চাকরির প্রশিক্ষণরত যুবক, যুবতীদের।

অনুপ বলছেন, "কর্মজীবনে পুরুলিয়ার ছেলে, মেয়েদের সেভাবে আর্মিতে দেখতে পাইনি। তা দেখে খুব খারাপ লাগত ৷ তাই পিছিয়ে পড়া এই জেলার ছেলে, মেয়েদের সঠিক পথ দেখানোর লক্ষ্যে এই ফিটনেস ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করি। 2019 সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই ছেলে, মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। প্রথমে ভাবতেই পারিনি এত সাড়া পাব।‌ সময় যত এগিয়েছে ততই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে।"

অনুপ যোগ করেন, "আমার প্রথম ব্যাচের 16 জন ছেলে, মেয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির অগ্নিবীরে চাকরি পায় ৷ পাঁচজন চাকরি পায় রাজ্য পুলিশে। পরবর্তীতে অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও ভারতীয় সেনাবাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী, ভারতীয় রেল, ইন্ডিয়ান নেভি-সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরি পেয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমি যে এই জেলার ছেলে, মেয়েদের জন্য কিছু করতে পারছি, এটাই অনেক বড় পাওয়া। এর জন্য কোনও ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে টাকা নিই না। প্রতিদিন সকালে পুরুলিয়া শহরের জেকে কলেজ গ্রাউন্ডে মাঠ প্র্যাকটিস করাই। আমার লক্ষ্য, পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েরা যেন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।"

EX SERVICEMAN ANUP KUMAR MAHATO
ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিচ্ছেন অনুপ (ইটিভি ভারত)

ছাত্র, ছাত্রী ও স্থানীয়দের বক্তব্য

  • অনুপবাবুর এক ছাত্র রাকেশ মণ্ডল বলেন, "গত চার বছর ধরে অনুপ স্যরের কাছে ফিজিক্যাল ফিটনেস ট্রেনিং নিচ্ছি। সরকারি চাকরিও পেয়েছি। দীর্ঘদিন এই ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ‌তাঁর ট্রেনিংয়ের জন্যই আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ।"
  • প্রাক্তন সেনাকর্মীর এক ছাত্রী স্নেহাশ্রী আচার্যের কথায়, "ডব্লিউবিপি প্রিলিমস ক্লিয়ার করলেও মাঠে উত্তীর্ণ হতে পারিনি। ‌সেই সময় অনুপকুমার মাহাতোর কথা জানতে পারি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে মাঠ প্র্যাকটিস করি। আমি আসানসোল থেকে পুরুলিয়ায় এসে থাকছি শুধুমাত্র অনুপ স্যরের কাছে ফিজিক্যাল ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। কারণ, তাঁর কাছে ফিজিক্যাল ট্রেনিং নেওয়া মানে চাকরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।"
  • আরেক ছাত্রী তপতি মাহাতো বলছেন, "দীর্ঘদিন থেকে এখানে ট্রেনিং করছি। এখানে যারা ট্রেনিং করেছে, তাদের বেশিরভাগই সরকারি চাকরি পেয়েছে ৷ আমিও আশা রাখছি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। এই ট্রেনিংয়ে আমাদের অনেকটাই উপকার হচ্ছে । ‌কারণ, আজও মেয়েদের জন্য সমাজে বহু নিয়ম রয়েছে ৷ সেই বেড়াজাল ভেঙে এই সুযোগ যে পেয়েছি, এটাই অনেক বড় পাওয়া ।"
  • স্থানীয় বাসিন্দা রোহিত বাউড়ি বলছেন, "দীর্ঘদিন থেকে দেখছি অনুপ ছেলে, মেয়েদের ফিজিক্য়াল প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অবসরের পরেও তিনি যেভাবে এই যুবক, যুবতীদের কথা চিন্তা করে কাজ করছেন, তা খুবই ভালো উদ্যোগ। অনুপ স্যরের জন্য আমরা সবাই গর্বিত ৷" জঙ্গলমহলের তরুণ-তরুণদের চাকরির স্বপ্নপূরণে প্রাক্তন সেনাকর্মী অনুপকুমার মাহাতোর অভিনব উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে সর্বত্র। পুরো জঙ্গলমহলবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন তিনি।‌
Last Updated : August 26, 2026 at 8:55 PM IST

TAGGED:

প্রাক্তন সেনাকর্মী
YODDHA SEVA SAMMAN
FORMER SERVICEMAN ANUP MAHATO
EX SERVICEMAN ANUP KUMAR MAHATO

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