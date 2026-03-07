বাবা-মা দু'জনেই কর্মরত, বিনামূল্যেই শিশুদের স্নেহের পরশ দেবে পুরনিগমের 'স্নেহাশ্রয়'
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনে আছে 80টি শিশু থাকার ব্যবস্থা । খেলার জায়গা, স্মার্ট ক্লাসরুম থেকে শিশুদের জন্য ফিডিং রুম ।
Published : March 7, 2026 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: রাজ্যে প্রথম কলকাতা পুরনিগমের উদ্যোগে বিনামূল্যে চালু হল শিশুদের ক্রেশ । নাম রাখা হয়েছে 'স্নেহাশ্রয়' । 80 শয্যাবিশিষ্ট চোখ ধাঁধানো আধুনিক ক্রেশ পেল মহানগর । এই ক্রেশটি চালু হল মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওয়ার্ডে । প্রান্তিক পরিবারের যে সমস্ত বাবা-মা কাজে চলে যান, নিখরচায় তাঁদের শিশুকে দেখভাল করবে পুরনিগম ।
ফিরহাদ হাকিমের 82 নম্বর ওয়ার্ডের চেতলা লাগোয়া গোবিন্দ আড্ডি রোডে ছিল পরিত্যক্ত চারতলা স্কুল বাড়ি । সেই ভবনের খোলনলচে বদলেই শহর পেল কলকাতা পুরনিগম পরিচালিত প্রথম শিশুদের ক্রেশ । আপাতত দু’টি তলা নিয়ে তৈরি হয়েছে এটি । শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনে আছে 80টি শিশু থাকার ব্যবস্থা । খেলার জায়গা থেকে স্মার্ট ক্লাসরুম । থাকছে শিশুদের জন্য ফিডিং রুম । মিলবে সুষম পুষ্টি যুক্ত খাবার ।
এই ক্রেশ ব্যবহারের সুবিধা কারা পাবেন?
কলকাতা পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, একদম এলাকা ও আশপাশের প্রান্তিক পরিবার যাদের কেউ পরিচারিকার কাজ করেন, কেউ ভ্যান চালান, কেউ কাগজ কুড়ান, কেউ বিভিন্ন শপিং মলে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করেন, কেউ দোকান লাগান, দু'বেলা পেটের ভাত জোগাড় করতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করেন, এই ধরনের পরিবারের শিশু সন্তানরা সযত্নে লালিত হবে এই পুরনিগমের ক্রেশে ।
ক্রেশে শিশু রাখার শর্ত?
অবশ্যই শিশুর বাবা ও মায়ের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থাকতে হবে । শিশুর জন্মের সমস্ত বৈধ নথি থাকতে হবে । সেই সমস্ত খতিয়ে দেখে তবেই এখানে শিশুর দায়িত্ব নেওয়া হবে । সকাল 8টা থেকে রাত 8টার কাছাকাছি এই পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, এই ক্রেশ তৈরি করতে খরচ হয়েছে 2 কোটি টাকা । প্রায় দেড় বছর সময় লেগেছে । আপাতত রাজ্যের মধ্যে কর্পোরেশন পরিচালিত বিনামূল্যের শিশুদের ক্রেশ এটাই ।
পুরনিগমের বক্তব্য
কলকাতা পুরনিগমের সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সদস্য মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই মানবিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পেরেছি । রাজ্যে প্রথম কোনও পুরনিগম পরিচালিত বিনামূল্যে ক্রেশ চালু হল ৷ এই উদ্যোগের ফলে প্রান্তিক পরিবারের সন্তানদের বাবা-মার রুটি রুজির জায়গায় সমস্যা তৈরি হবে না । একই ভাবে শিশুও সযত্নে লালিত হবে ।"
আরও 'স্নেহাশ্রয়' পাবে শহর
তিনি আরও বলেন, "প্রায় 10-12 জন কর্মী থাকছে এখানে শিশুদের লালন-পালনের জন্য । আরও কর্মী নিয়োগ করা হবে । নিরাপত্তারক্ষী থাকছে । সিসিটিভি নজরদারি থাকবে । 80 জন শিশুকে রাখার মতো ক্ষমতা আছে এখন । 45 জনকে নিয়ে শুরু হল এটি । এখানেই শিশুরা পড়বে, শিখবে, খেলবে, খাবে । স্বাস্থ্যের দেখভাল করা হবে । ইচ্ছে আছে এই ভবনের বাকি আরও তলাগুলো নিয়ে ক্রেশটিকে বড় করা হবে ভবিষ্যতে । পাশাপাশি উত্তর কলকাতায় এমন একটি 'স্নেহাশ্রয়' করা হবে ।"