সরকারি চাকরির ফর্ম ফিলাপে লাগবে না ফি, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
CM Suvendu Adhikari: চাকরি প্রার্থীদের সুখবর শোনানোর পাশাপাশি, ড্রাগ-সাট্টা-জুয়া এবং শিশুদের উপর শারীরিক নির্যাতন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন জিরো টলারেন্সের কথা বলেন ৷
Published : November 17, 2026 at 11:38 AM IST
মেদিনীপুর, 17 নভেম্বর: মেদিনীপুরের সরকারি মঞ্চ থেকে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, "চাকরিপ্রার্থীদের ফর্ম-ফিলাপের জন্য কোনও ফি লাগবে না ৷ সমস্ত ফি আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি।" পাশাপাশি, সোমবার ড্রাগ ও মাদক নিয়ে পুলিশকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেইসঙ্গে তিনি বাল্যবিবাহ আটকাতেও সচেষ্ট হতে বললেন। গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে মেদিনীপুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনও হয় ৷
শুভেন্দু এদিন উল্লেখ করে বলেন, "ভোটের আগে এটা আমাদের কমিটমেন্ট ছিল যে, চাকরিপ্রার্থীদের ফর্ম-ফিলাপের জন্য কোনও ফি লাগবে না। তাই আর সরকারি চাকরির আবেদনে আর কোনও ফি নয় !" পাশাপাশি, পুলিশের উন্নতিকরণ এবং দুষ্কৃতীদের পশ্চিম বাংলা ছাড়া নিদান দিলেন। তাঁর কথায়, "ক'য়েকটি বিষয়ে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করব। যেমন, ড্রাগের বিরুদ্ধে। কোনওভাবেই ড্রাগ বা মাদক চক্র হতে দেব না জেলায়। সেইসঙ্গে সাট্টা, জুয়া বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে বাল্যবিবাহ এবং ছোটদের উপর শারীরিক নির্যাতন।"
তিনি গুন্ডা এবং দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যদি এখনও পর্যন্ত এই ধরনের কিছু গুন্ডা থেকে থাকেন তাহলে পশ্চিম বাংলা থেকে আগেই চলে যান... ৷ কারণ আপনাদের একটা কেও ছাড়া হবে না।" এরপর জেলাশাসককে নির্দেশ দেন, "আগে পুলিশের যে কোনও ঘটনাস্থলে আসতে 60 থেকে 90 মিনিট লাগত, এখন আমরা গাড়ি এবং বাইক দিয়ে দিয়েছি। আরও কিছু বাইকও গাড়ি দেব ৷ সেইসঙ্গে 20 জনের কনস্টেবলের টিম আমরা তৈরি করে দেব।"
এদিনের সভা মঞ্চ থেকে বিভিন্ন মৃত পুলিশকর্মীর পরিবারকে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ নতুন পুলিশ কর্মীদেরও অফার লেটার দেন। পাশাপাশি PACE-র মাধ্যমে রিক্রুট যুবক-যুবতীদেরও অফার লেটার তুলে দেওয়া হয় এই মঞ্চ থেকে।
গতকালের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ, পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ৷ এছাড়াও ছিলেন মেদিনীপুরের 15 জন বিধায়ক। সোমবার সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সঙ্গে ছিল জগদ্ধাত্রী পুজোর একাধিক উদ্বোধন। গতকাল মেদিনীপুর শহরের বিডিও অফিস সংলগ্ন জামবাগানের হেলিপ্যাডে তাঁর কপ্টার থামে ৷ এরপর গাড়িতে করে সিপাই বাজার সংলগ্ন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে পরিদর্শন করেন।