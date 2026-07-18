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রাজ্যপালের নাম করে ভুয়ো ফোন ! তদন্তে পুলিশ

লোকভবনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি এমন ভুয়ো ফোন পেলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর লোকভবনকে জানাতেও বলা হয়েছে ৷

LOK BHAVAN
বাংলার রাজ্যপাল আরএন রবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 8:27 AM IST

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কলকাতা,18 জুলাই: রাজ্যপাল এবং লোকভবনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নাম করে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট জন এবং সরকারি আমলাদের বিভ্রান্ত করার বড়সড় চক্রের হদিশ মিলল। শুক্রবার গভীর রাতে লোকভবনের পক্ষ থেকে একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি +91 98365 40163 মোবাইল নম্বরটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং অন্যান্যদের ফোন করছেন। ফোনে নিজেকে কখনও রাজ্যপাল, আবার কখনও রাজভবনের উচ্চপদস্থ অফিসার পরিচয় দিয়ে প্রতারণার চেষ্টা করছেন ৷

বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছে রাজভবন কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরটির টাওয়ার লোকেশন ও কল ডিটেইলস রেকর্ড (CDR) খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এমতাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন লোক ভবনের আধিকারিকরা। সমস্ত সরকারি আধিকারিক ও সাধারণ মানুষকে এই ধরণের যে কোনও সন্দেহজনক বা অযাচিত ফোন থেকে চরম সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে লোকভবন বা রাজ্যপালের নাম করে কোনও ফোন পেলে আগে তা যাচাই করতে হবে ৷ তারপর সে মতো পদক্ষেপ করতে হবে ৷ 033-2200-1641- এই নম্বরে ফোন করে অভিযোগ করা যাবে ৷ পাশাপাশি "generalcellgs@gmail.com"- এ ইমেল করে নিজেদের বক্তব্য় জানানো যাবে ৷

তদন্ত শুরু করে যে নম্বর থেকে ফোন এসেছিল সেগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কাদের কাদের কাছে এই ধরনের ফোন গিয়েছে সেটাও দেখা হচ্ছে ৷ ফোন পেয়েছেন এমন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ইতিমধ্য়েই পুলিশের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে ৷ ওই ব্য়ক্তি ফোন করে কী বলেছেন তা জানতে চান তদন্তকারীরা ৷ এই বিষয়টি খতিয়ে দেখলে ওই ব্যক্তির সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাওযা যাবে আর তা হলে তাঁর নাগাল পাওয়াও সহজ হবে ৷ পাশাপাশি যাঁরা যাঁরা ফোন পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে কোনও মিল আছে কি না সেটাও জানাার চেষ্টা হচ্ছে ৷ বেশ কয়েকটি সূুত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্তে রাজভবনের আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলছেন পুলিশ আধিকারিকরা ৷

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