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লোকভবনের কর্মচারী পরিচয়ে প্রতারণামূলক ফোন ! রাজ্যপালের ছবি ব্যবহারে সতর্কবার্তা

West Bengal Lok Bhavan: দু'টি পৃথক ঘটনায় সতর্কতা জারি করেছে লোকভবন ৷ অভিযোগ জানানোর জন্য ই-মেল ও ফোন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

West Bengal Lok Bhavan
পশ্চিমবঙ্গ লোকভবন (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 7:58 AM IST

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কলকাতা, 2 অক্টোবর: রাজ্যপালের নাম ও লোকভবনের সঙ্গে যোগাযোগের পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণামূলক ফোন করার অভিযোগ ঘিরে সতর্কবার্তা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ লোকভবন । একইসঙ্গে, অনুমতি ছাড়াই রাজ্যপালের ছবি অনুষ্ঠানের প্রচারমূলক সামগ্রীতে ব্যবহারের ঘটনাতেও কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেওয়া হয়েছে ।

বৃহস্পতিবার রাতে লোকভবনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সম্প্রতি দুটি মোবাইল নম্বর—9836205162 এবং 9836874913—থেকে ফোন করার ঘটনা সামনে এসেছে । অভিযোগ, এক ব্যক্তি নিজেকে আকাশ সিং নামে রাজভবনের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচয় দেন । অন্য একজন নিজেকে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন । লোকভবন স্পষ্ট জানিয়েছে, আকাশ সিং নামে কোনও ব্যক্তি লোকভবনে কর্মরত নন ।

অন্য একটি ঘটনায়, কলকাতায় প্রস্তাবিত একটি অনুষ্ঠানের প্রচারমূলক সামগ্রীতে রাজ্যপালের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াই তাঁর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ।

দু'টি ঘটনাকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে লোকভবন । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়গুলি তদন্ত করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার পাশাপাশি আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রাজ্যপালের ছবি অনুমতি ছাড়া ব্যবহারের ঘটনাতেও অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ।

লোকভবনের তরফে সরকারি আধিকারিক, বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । রাজ্যপাল বা লোকভবনের নাম, ছবি কিংবা পরিচয় ব্যবহার করে কোনও সন্দেহজনক ফোন, বার্তা বা যোগাযোগ এলে যাচাই না করে তাতে সাড়া না দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ।

কোনও যোগাযোগের সত্যতা যাচাই বা অভিযোগ জানাতে লোকভবনের তরফে 033-2200-1641-44 নম্বরে যোগাযোগ অথবা generalcellgs@gmail.com-এ ই-মেল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

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FAKE CALL AT WEST BENGAL LOK BHAVAN
লোকভবনে ভুয়ো ফোন ঘিরে সতর্কতা
রাজ্যপালের ছবি ব্যবহারে সতর্কতা
GOVERNOR RN RAVI
LOK BHAVAN OF WEST BENGAL

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