লোকভবনের কর্মচারী পরিচয়ে প্রতারণামূলক ফোন ! রাজ্যপালের ছবি ব্যবহারে সতর্কবার্তা

লোকভবনের কর্মচারী পরিচয়ে প্রতারণামূলক ফোন ! রাজ্যপালের ছবি ব্যবহারে সতর্কবার্তা
West Bengal Lok Bhavan: দু'টি পৃথক ঘটনায় সতর্কতা জারি করেছে লোকভবন ৷ অভিযোগ জানানোর জন্য ই-মেল ও ফোন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
Published : October 2, 2026 at 7:58 AM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: রাজ্যপালের নাম ও লোকভবনের সঙ্গে যোগাযোগের পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণামূলক ফোন করার অভিযোগ ঘিরে সতর্কবার্তা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ লোকভবন । একইসঙ্গে, অনুমতি ছাড়াই রাজ্যপালের ছবি অনুষ্ঠানের প্রচারমূলক সামগ্রীতে ব্যবহারের ঘটনাতেও কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেওয়া হয়েছে ।
বৃহস্পতিবার রাতে লোকভবনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সম্প্রতি দুটি মোবাইল নম্বর—9836205162 এবং 9836874913—থেকে ফোন করার ঘটনা সামনে এসেছে । অভিযোগ, এক ব্যক্তি নিজেকে আকাশ সিং নামে রাজভবনের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচয় দেন । অন্য একজন নিজেকে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন । লোকভবন স্পষ্ট জানিয়েছে, আকাশ সিং নামে কোনও ব্যক্তি লোকভবনে কর্মরত নন ।
অন্য একটি ঘটনায়, কলকাতায় প্রস্তাবিত একটি অনুষ্ঠানের প্রচারমূলক সামগ্রীতে রাজ্যপালের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াই তাঁর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ।
Public Advisory— Lok Bhavan, West Bengal (@lokbhavan_wb) October 1, 2026
Lok Bhavan has taken a serious view of fraudulent calls impersonating the Governor and falsely claiming association with Lok Bhavan, as well as the unauthorised use of the Governor’s photograph.
The concerned authorities have been asked to enquire into the… pic.twitter.com/WbwGAH9gp8
দু'টি ঘটনাকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে লোকভবন । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়গুলি তদন্ত করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার পাশাপাশি আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রাজ্যপালের ছবি অনুমতি ছাড়া ব্যবহারের ঘটনাতেও অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ।
লোকভবনের তরফে সরকারি আধিকারিক, বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । রাজ্যপাল বা লোকভবনের নাম, ছবি কিংবা পরিচয় ব্যবহার করে কোনও সন্দেহজনক ফোন, বার্তা বা যোগাযোগ এলে যাচাই না করে তাতে সাড়া না দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ।
কোনও যোগাযোগের সত্যতা যাচাই বা অভিযোগ জানাতে লোকভবনের তরফে 033-2200-1641-44 নম্বরে যোগাযোগ অথবা generalcellgs@gmail.com-এ ই-মেল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।