সিবিআই অফিসার সেজে জালিয়াতির ছক নিজাম প্যালেসে ! ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার, গ্রেফতার 3

সিবিআই অফিসার সেজে জালিয়াতির ছক নিজাম প্যালেসে ! ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার, গ্রেফতার 3
Nizam palace : নিজাম প্যালেসে ঢুকে স্টাফ সিলেকশন কমিশন এর দপ্তরে জালিয়াতি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল তিন যুবক।
Published : November 11, 2026 at 6:58 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর : খাস কলকাতার বুকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর আধিকারিকের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে বড়সড় জালিয়াতির ছক কষেছিল একদল প্রতারক। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। নিজাম প্যালেসের মতো সুরক্ষিত ও সংবেদনশীল চত্বরে ঢুকে স্টাফ সিলেকশন কমিশন -এর দফতরে জালিয়াতি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল তিন যুবক। নিজাম প্যালেসে একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি দফতর রয়েছে। সেখানে এমন ঘটনায় চরম চাঞ্চল্য তৈরি হয় ৷
ভবানীপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় এই প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তিনজনের নাম বিপ্রর্ষি বসু, শুভম সরকার এবং পল্লব মণ্ডল। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ধৃতদের কাছ থেকে সিবিআইয়ের বেশকিছু ভুয়ো পরিচয়পত্র, ভারত সরকারের লোগো ও বোর্ড লাগানো একটি বিলাসবহুল গাড়ি এবং একাধিক ভুয়ো নিয়োগপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে একটি গাড়ি সোজা এসে ঢোকে নিজাম প্যালেস চত্বরে। গাড়িটির সামনে ও পিছনে লাগানো ছিল ভারত সরকারের বোর্ড। যেহেতু গাড়িটিতে সরকারি বোর্ড লাগানো ছিল, তাই সিকিউরিটি চেক পার করে তা সহজেই নিজাম প্যালেসের ভিতরে পার্কিংয়ে রাখা হয়।
নিজাম প্যালেসে গাড়ি থেকে নেমে বিপ্রর্ষি , শুভম ও পল্লব সোজা চলে যায় স্টাফ সিলেকশন কমিশন বা এসএসসি-র দফতরে। ভিতরে ঢুকে তারা নিজেদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের আধিকারিক বলে পরিচয় দেয়। মূল অভিযুক্ত বিপ্রর্ষি নিজেকে সিবিআইয়ের ডিএসপি (DSP) পদমর্যাদার কর্তা বলে দাবি করে এবং বাকি দু’জন ইন্সপেক্টর বলে পরিচয় দেয়।
এসএসসি সূত্রে খবর, ওই ভুয়ো আধিকারিকরা দাবি করে, কমিশনের মাধ্যমে সম্প্রতি যাঁরা সরকারি চাকরি পেয়েছেন, এমন বেশ কয়েকজন প্রার্থীর বিষয়ে তাঁদের কিছু তথ্য দরকার। তদন্তের স্বার্থে কয়েকটি নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করে তাঁদের নথি, তালিকা এবং ব্যক্তিগত তথ্য দেখতে চান তিনজন।
শুরুতে তাঁদের হাবভাব দেখে সন্দেহ না হলেও যখন ওই চাকরিপ্রার্থীদের গোপন নথি ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন, তখনই এসএসসি আধিকারিকদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। পাশাপাশি, তাঁদের দেখানো সিবিআইয়ের পরিচয়পত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখার পর আধিকারিকদের সন্দেহ আরও জোরালো হয়।
তৎপরতা ও পুলিশের এন্ট্রি
পরিস্থিতি বুঝে এসএসসি-র আধিকারিকরা কৌশলে ওই তিনজনকে একটি ঘরে বসিয়ে রেখে জেরা শুরু করেন। কিন্তু সামান্য জিজ্ঞাসাবাদেই তাঁরা একের পর এক অসংলগ্ন ও ভুল উত্তর দিতে শুরু করেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁরা আসল সিবিআই অফিসার নন।
তৎক্ষণাৎ ভবানীপুর থানায় খবর পাঠানো হয়। পুলিশ বাহিনী দ্রুত নিজাম প্যালেসে পৌঁছয় এবং তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর সিবিআই দফতরে যোগাযোগ করে পুলিশ নিশ্চিত হয়, ওই তিন ব্যক্তি আসলে ভুয়ো এবং তাঁদের সঙ্গে সিবিআইয়ের দূরদূরান্তের সম্পর্ক নেই।
বড় কোনও জালিয়াতি চক্রের হদিশ
ধৃতদের গাড়ি ও ব্যাগ তল্লাশি করে পুলিশ একাধিক মন্ত্রকের চাকরির ভুয়ো নিয়োগপত্র উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে চাকরিপ্রার্থীদের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দফতরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে মোটা টাকা হাতিয়ে আসছিল। টাকার বিনিময়েই তারা ভুয়ো নিয়োগপত্র ধরিয়ে দিত চাকরিপ্রার্থীদের হাতে।
পুলিশের ধারণা, কোনও নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রার্থীর ফাইল হাতানোর উদ্দেশ্যেই তারা একেবারে সিবিআই আধিকারিকের রূপ ধরে নিজাম প্যালেসে প্রবেশ করেছিল। এই ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা এবং গোটা রাজ্যে এই চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের জেরা শুরু করেছে ভবানীপুর থানার পুলিশ।
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