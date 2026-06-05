প্রতারণার অভিযোগ, এবার সোহমের বিরুদ্ধে FIR দায়ের

প্রতারণার অভিযোগ, এবার সোহমের বিরুদ্ধে FIR দায়ের
অভিযোগ, একটি ফিল্মে অভিনয় করবেন বলে প্রযোজকের থেকে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়ার পরও সেই কাজ করেননি সোহম চক্রবর্তী ৷
Published : June 5, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে একের পর এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ সামনে আসছে ৷ এবার সেই তালিকায় প্রাক্তন বিধায়ক তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, একটি ফিল্মে অভিনয় করবেন বলে প্রযোজকের থেকে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়ার পরও সেই কাজ করেননি সোহম চক্রবর্তী ৷ প্রযোজক তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনার পর এফআইআর দায়ের করা হয়েছে সোহমের বিরুদ্ধে ।
জানা গিয়েছে, গত 19 তারিখ চারু মার্কেট থানায় এক ব্যক্তি এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । ওই ব্যক্তির অভিযোগ, 2022 সালে সিনেমায় অভিনয় করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা নেন সোহম চক্রবর্তী । সেই সময় তিনি বিধায়ক ছিলেন । কিন্তু টাকা নেওয়ার পরও তিনি ছবিটি করেননি । এই অভিযোগ তুলেই সোহমের বিরুদ্ধে চারু মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
এই ঘটনায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ হয়েছে । সব বিষয় খতিয়ে দেখছি ৷" এই নিয়ে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷
উল্লেখ্য, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্কে নাম জড়িয়েছে সোহম চক্রবর্তীর । একটি হোটেলে শুটিং করতে গিয়ে গণ্ডগোল বাঁধানোর অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে । নিউটাউনে একটি রেস্তোরাঁর মালিককে মারধরের অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে নানা মহলে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ৷ মারধরের অভিযোগ মেনেও নিয়েছিলেন সোহম ৷ তাঁর দাবি ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটূক্তি করার জন্যই তিনি রেস্তোরাঁর মালিককে মেরেছিলেন ৷