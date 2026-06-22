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প্রার্থী করার টোপে 40 লক্ষ! অভিষেকের পিএ ও আইপ্যাকের 2 কর্তার বিরুদ্ধে মামলা

অভিযোগ, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পলাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অভিযোগকারীর কাছ থেকে নগদ 40 লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল ।

KRISHNAGAR COURT
কৃষ্ণনগর জেলা আদালত (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 5:14 PM IST

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কৃষ্ণনগর, 22 জুন: বিধানসভার প্রার্থী করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 40 লক্ষ টাকা নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) সুমিত রায় এবং নির্বাচনী কৌশল সংস্থা আইপ্যাকের দুই সদস্যের বিরুদ্ধে । এই ঘটনায় কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগকারীর দাবি, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পলাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁর কাছ থেকে নগদ 40 লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল ।

আদালতে দায়ের হওয়া অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়, আইপ্যাকের প্রধান প্রতীক জৈন এবং আইপ্যাকের সঙ্গে যুক্ত রিংকি মল্লিকের । যদিও অভিযোগকারী ব্যক্তি বর্তমানে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি । তাঁর পক্ষ থেকে আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হয়েছে ।

অভিষেকের পিএ-সহ আইপ্যাকের দুই কর্তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অভিযোগ অনুযায়ী, বিধানসভা নির্বাচনের আগে অভিযুক্ত তিনজন একটি চারচাকা গাড়িতে করে এসে অভিযোগকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন । সেখানে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, পলাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম চূড়ান্ত করা হবে । সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই নগদ 40 লক্ষ টাকা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।

কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস জানান, টাকা নেওয়ার পর একটি মৌখিক চুক্তিও হয়েছিল । কিন্তু পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হলে দেখা যায়, ওই কেন্দ্র থেকে রুখবানুর রহমানকে প্রার্থী করা হয়েছে । এরপরই ওই ব্যক্তি বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন ।

আইনজীবীর দাবি, নির্বাচনের পর অভিযোগকারী টাকা ফেরত চাইতে গেলে অভিযুক্তরা নানা ধরনের হুমকি দিতে শুরু করেন । শুধু তাই নয়, টাকা ফেরত দেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । এরপর আর কোনও উপায় না দেখে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । নির্বাচনের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।

এদিকে আদালত অভিযোগ গ্রহণ করে আদালত বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ কী হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল এবং প্রশাসনিক মহলের ।

TAGGED:

KRISHNAGAR COURT
I PAC EXECUTIVES
FRAUD CASE
প্রতারণা
ABHISHEK BANERJEE

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