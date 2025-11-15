হিন্দুত্বের পরিচয়পত্র ও নাগরিকত্বের নামে প্রতারণা ! কাকদ্বীপে ক্যাম্প বন্ধ করল পুলিশ
নাগরিকত্ব দেওয়া নামে 460 টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ ৷ বিজেপির মদতে তোলাবাজির অভিযোগ ৷ পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ কাকদ্বীপ তৃণমূল নেতৃত্বের ৷
Published : November 15, 2025 at 8:34 PM IST
কাকদ্বীপ, 15 নভেম্বর: নাগরিকত্ব অর্থাৎ, সিএএ ক্যাম্পের নামে প্রতারণার অভিযোগ ৷ সেই সঙ্গে হিন্দুত্ব কার্ডও নাকি করিয়ে দেওয়া হচ্ছে গরিব গ্রামবাসীদের ৷ আর এর জন্য নেওয়া হচ্ছে 460 টাকা ৷ তবে, দেওয়া হচ্ছে না-কোনও রসিদ ৷ অভিযোগ, এসবই হচ্ছে বিজেপির মদতে ৷ আর এই নিয়ে তোলপাড় দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের বাসন্তী ময়দানে ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ওই ক্যাম্পটি বন্ধ করে দিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, বাসন্তী ময়দান এলাকায় দু’টি ঘর ভাড়া নিয়ে 15 দিন ধরে সিএএ ক্যাম্প চালানো হচ্ছে ৷ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এই কাজ করছে ৷ ক্যাম্পে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়া ব্যানার লাগানো রয়েছে ৷ কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সিএএ ক্যাম্পের নামে প্রতারণা করা হচ্ছে ৷ আর পুরোটাই করা হচ্ছে বিজেপির মদতে ৷ আবেদনকারীদের থেকে 460 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে ৷ কিন্তু, তার বদলে কোনও রসিদ তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না-বলে অভিযোগ ৷ শুধু আবেদনকারীদের একটি ফোন নম্বর নেওয়া হচ্ছে ৷ আর বলা হচ্ছে, 15 দিন পরে ফোন করে ডাকা হবে ৷
এই খবর পাওয়া মাত্র স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন ওই ক্যাম্পে হানা দেয় ৷ দেখা যায় সেখানে ওই দু’টি ঘরে কয়েকটি কম্পিউটার রয়েছে ৷ তবে, কোনও ব্যক্তি সেখানে ছিলেন না ৷ পুলিশ ওই ক্যাম্পটি বন্ধ করে দিয়েছে ৷ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই নিয়ে কাকদ্বীপের এসডিপিও প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সম্প্রতি বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী CAA-র ক্যাম্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ৷ এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ক্যাম্পটি বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি কী বিষয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷"
এই বিষয়ে এক আবেদনকারী প্রবীর দাস বলেন, "অন্যের মুখ থেকে শুনেছি এখানে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে ৷ এছাড়াও একটি হিন্দু পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বিষয়টি জানার পরই ওই ক্যাম্পে গিয়ে একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছি ৷ এর জন্য 460 টাকা নেওয়া হয়েছে ৷ কোনও রসিদ দেওয়া হয়নি ৷ ক্যাম্পে বসে থাকা এক মহিলা মোবাইল নম্বর নিয়েছেন ৷ তিনি 15 দিন পর ফোন করে ডেকে নেবেন বলে জানিয়েছেন ৷ তবে এঁরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছেন, এই বিষয়ে জানা নেই ৷"
স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, শুধু সিএএ নয় ৷ হিন্দুত্ব কার্ড করে দেওয়া হবে বলেও নাকি টাকা নেওয়া হচ্ছে ৷ গ্রামবাসীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, হিন্দুত্বের কীসের কার্ড ? নিজের ধর্ম প্রমাণ করতে পরিচয়পত্র কেন লাগবে ? একই প্রশ্ন তুলেছেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ৷
তৃণমূল সাংসদ বলেন, "ভারতীয় নাগরিকত্ব ও হিন্দুত্বের পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হচ্ছিল ৷ ওই ক্যাম্পের ভিতরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়া একটি ফ্লেক্স ছিল ৷ যারা এই কাজ করছিল, তারা কারা এখনও পর্যন্ত, তা বোঝা যায়নি ৷ তবে, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের সহযোগিতা না-থাকলে এমন ক্যাম্প করা সম্ভব নয় ৷ বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে ৷ আপাতত ক্যাম্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷"
যদিও, অতিরিক্ত টাকা নেওয়া বা হিন্দুত্বের কার্ড তৈরি করার অভিযোগ খারিজ করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ বিজেপি নেতা অশোক পুরকাইত বলেন, "হিন্দুত্বের কার্ড করে দেওয়ার ক্ষমতা বিজেপির নেই ৷ বিজেপি এমন কাজ করে না ৷ সিএএ-এর আবেদনপত্র পূরণের সহায়তা করার জন্য হয়তো কোথাও ক্যাম্প হয়ে থাকতে পারে ৷ আর আমি নিজে খোঁজ নিয়েছি ৷ ওখানে শুধু সিএএ ক্যাম্প হচ্ছে ৷ শুধুমাত্র আবেদনের জন্য 50 টাকা নেওয়া হচ্ছে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ৷ আর তার জন্য রসিদও দেওয়া হচ্ছে ৷ অতিরিক্ত টাকা তোলার অভিযোগ মিথ্যে ৷ তৃণমূল নিজেদের বাঁচাতে বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে ৷"