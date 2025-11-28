বাংলায় আবার BLO'র মৃত্যু, কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত

বাংলায় আবার BLO'র মৃত্যু, কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত
আবার মৃত্যু বিএলও'র ৷ এবার মুর্শিদাবাদে ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে চিন্তায় ছিলেন জাকির হোসেন ৷
Published : November 28, 2025 at 2:23 PM IST
খড়গ্রাম, 28 নভেম্বর: রাজ্যে আরও এক বিএলও'র প্রাণ গেল ৷ পরিবারের দাবি, অত্যধিক কাজের চাপ সহ্য করতে না-পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ওই ব্যক্তি ৷ হাতে সময় কম, অন্যদিকে এনুমারেশন ফর্ম ওয়েবসাইটে আপলোড করতে গিয়ে সার্ভারে সমস্যা। পরিবারের দাবি, প্রতিদিন রাত জেগে কাজ করতেন। তাতেও উদ্দ্বেগ কাটছিল না 54 বছরের বুথ লেভেল অফিসার জাকির হোসেনের ৷ বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল তাঁর ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, SIR-এর কাজের চাপ সহ্য করতে না-পেরেই তাঁর প্রাণ গিয়েছে ৷ মৃত বিএলও জাকির হোসেন মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দিঘা গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন ৷ ওই গ্রামেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন তিনি ৷ জাকির বেশ কিছুদিন ধরে 14 নম্বর বুথের বিএলও'র দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার থেকে সার্ভার কাজ ঠিক মতো না-হওয়ার কারণে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।
গতকাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বছর জাকির ৷ স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ স্কুল শিক্ষক তথা বিএলও জাকির হোসেনের মৃত্যুতে গ্রাম ও শিক্ষক মহলে চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে । রাজ্যে একের পর এক বিএলও-র মৃত্যু কিংবা আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷ ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে মৃতের বাড়িতে পৌঁছন খড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক আশিস মার্জিত ।
তৃণমূল-বিজেপির বক্তব্য
তাঁর অভিযোগ, প্রত্যেক জেলায় বিএলওদের অত্যধিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। জাকির হোসেনের বিরুদ্ধেও অত্যধিক কাজের চাপ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ফর্ম আপলোড হচ্ছিল না সার্ভারের কারণে। অন্যদিকে, কাজ শেষ করার জন্য বারবার প্রশাসনিক চাপ আসছিল। যার জেরে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে বলেই দাবি স্থানীয় বিধায়কের।
গেরুয়া শিবিরের দাবি, শাসকদল মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে । বিজেপি'র প্রাক্তন জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, "যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। কিন্তু তৃণমূল মৃত্যু নিয়ে যা করছে তা অত্যন্ত ঘৃণ্য শুধু নয় লজ্জাজনকও।
বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, "নির্বাচন কমিশন আর কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মৃত্যুর দায় নিতে হবে। কেন বিএলওদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তার যোগ্য জবাব দিতে হবে।"
রাজ্যে বিএলও'র মৃত্যুর পরিসংখ্যান
গত 4 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বাংলায় SIR প্রক্রিয়া ৷ এ পর্যন্ত বিএলও-র মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 4 জন ৷ পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, কোনও বিএলও কাজের চাপে নিজেকে শেষ করেছেন কিংবা কারও প্রাণ গিয়েছে হার্ট-অ্যাটাকে ৷ প্রথম বিএলও'র মৃ্ত্যু হয় পূর্ব বর্ধমানের মেমারির নমিতা সাহার (50) ৷ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৷ এরপর নদিয়ার কৃষ্ণনগরের রিঙ্কু তরফদার (47) নিজের জীবন শেষ করেন ৷ তারপর জলপাইগুড়ির মালবাজারে শান্তিমুনি এক্কা (48) কাজের চাপ সামলাতে না-পেরে নিজের জীবন নেন বলে অভিযোগ ৷
মুর্শিদাবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে এসআইআর আতঙ্কে কান্দি, বহরমপুর, বেলডাঙা এলাকায় ইতিমধ্যে ছ'জন আত্মঘাতী হয়েছেন এই জেলায়। প্রত্যেক পরিবারের দাবি, মৃত্যুর কারণ এসআইআর আতঙ্ক। আগামী 4 ডিসেম্বর জেলায় রাজনৈতিক সভা করতে এসে মৃত পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনটাই খবর তৃণমূল সূত্রে। এরমধ্যে বিএলও'র প্রাণ যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে চরম জল্পনা শুরু হয়েছে ।