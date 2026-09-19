মহিলার সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে বরানগরে আক্রান্ত 4 যুবক
Molestation in Baranagar: শুক্রবার রাতের ঘটনা ৷ একজন হাসপাতালে ভর্তি ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ অভিযুক্তরা পলাতক ৷
Published : September 19, 2026 at 11:20 PM IST
বরানগর, 19 সেপ্টেম্বর: মহিলার সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত চার যুবক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বরানগর পুরসভা এলাকায় ৷ আক্রান্তদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ বরানগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ অভিযুক্তরা এখনও ফেরার ৷ পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা মহিলা বরানগর পুরসভা এলাকার এক বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-র সঙ্গে কথা বলছিলেন ৷ সেই সময় জগজিৎ সিং নামে এক যুবক সেখানে এসে হাজির হয় ৷ তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন ৷ তিনি পিছন থেকে ওই মহিলাকে জড়িয়ে ধরেন ৷ ঘটনার আকস্মিকতায় চিৎকার করে ওঠেন ওই মহিলা ৷
সেই সময় রাস্তার পাশে স্থানীয় কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ তাঁরা দৌড়ে আসেন ৷ কেন ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করা হল, তা জানতে চান ৷ এই নিয়ে জগজিতের সঙ্গে ওই যুবকদের বচসা শুরু হয়ে যায় ৷ সেই বচসায় ওই মহিলা ও এলাকার আরও অনেকে জড়িয়ে পড়েন ৷ এই পরিস্থিতিতে জগজিৎ ফোন করে তাঁর বন্ধুরদের ডাকে ৷
অভিযোগ, সেখানে এসে কয়েকজন ওই মহিলা ও চার প্রতিবাদী যুবককে বেধড়ক মারধর করে ৷ তিনজনের মাথা ফেটে যায় ৷ আরেকজন মারাত্মকভাবে জখম হন ৷ সেই সময় ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় জগজিৎ ও তার সঙ্গীরা ৷ স্থানীয় বাসিন্দা আহত চার প্রতিবাদী যুবককে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ একজনকে ভর্তি করে নেওয়া হয় ৷ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ৷
শনিবার প্রতিবাদী যুবক ও নির্যাতিতা মহিলার পক্ষ থেকে বরানগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ যে এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে, সেখানে দিনভর উত্তেজনা ছড়ায় ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ৷ তাঁরা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছে ৷ এই নিয়ে পুলিশের তরফে প্রকাশ্যে কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার দ্রুত তদন্ত শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে । অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বরানগর থানায় পুলিশ ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হওয়ার পর বারুইপুরে গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল ৷ সেই ঘটনায় এক অভিযুক্ত এনকাউন্টারে নিহত হন ৷ এর পর বিধানসভার অধিবেশন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন যে নারী নির্যাতনের যেকোনও ঘটনায় পদক্ষেপ করতে পুলিশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই বরানগরের স্থানীয় মানুষের আশা এই ক্ষেত্রেও পুলিশ উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে ৷ দোষীরা শাস্তি পাবে ৷
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