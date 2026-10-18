সপ্তমীর রাতে জামুড়িয়ার কারখানায় নির্মীয়মাণ চিমনি ভেঙে মৃত 4 শ্রমিক

সপ্তমীর রাতে জামুড়িয়ার কারখানায় নির্মীয়মাণ চিমনি ভেঙে মৃত 4 শ্রমিক
Questions raised regarding safety: নির্মাণকাজের দায়িত্বে কারা ছিলেন, চিমনি তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল?
Published : October 18, 2026 at 8:39 AM IST
আসানসোল, 18 অক্টোবর: কলকাতার পুজোয় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর শোকের মধ্যেই আসানসোলেও উৎসবের আনন্দে বিষাদের ছায়া । সপ্তমীর রাতে জামুড়িয়ার একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় নির্মীয়মাণ চিমনি ভেঙে মৃত্যু হল 4 শ্রমিকের । গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক শ্রমিক । কী কারণে চিমনিটি ভেঙে পড়ল, নির্মাণকাজের সময় নিরাপত্তাবিধি মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত । দুর্ঘটনার পর কারখানা চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের একাংশ । পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তিও হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জামুড়িয়ার শ্যামসেল কারখানার 3 নম্বর ইউনিটে একটি চিমনি নির্মাণের কাজ চলছিল । শনিবার সপ্তমীর রাতে সেখানে কাজ করছিলেন কয়েক জন শ্রমিক । আচমকাই নির্মীয়মাণ চিমনিটি ভেঙে পড়ে । মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন কর্মরত শ্রমিকেরা । বিকট শব্দ শুনে কারখানার অন্য কর্মীরা ছুটে আসেন । তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন । পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর উদ্ধারকারী দল ।
দীর্ঘক্ষণ ধরে উদ্ধারকাজ চালানোর পর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে 5 জন শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় । চিকিৎসকেরা তাঁদের মধ্যে 4 জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । গুরুতর আহত অপর শ্রমিককে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ।
মৃতদের মধ্যে দু'জনের পরিচয় জানা গিয়েছে । তাঁদের নাম সুকান্ত পাল ও বলরাম মণ্ডল । দু'জনেই জামুড়িয়ার বাসিন্দা বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । তৃতীয় মৃত শ্রমিক অসমের বাসিন্দা বলে সহকর্মীরা জানিয়েছেন । চতুর্থ শ্রমিকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি । দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃত ও আহতদের পরিবারের সদস্য এবং বহু স্থানীয় বাসিন্দা কারখানার সামনে জড়ো হন ।
দুর্ঘটনার পরই কারখানার নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । নির্মাণকাজ চলাকালীন শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল কি না, চিমনির কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রযুক্তিগত নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে । তবে চিমনি ভেঙে পড়ার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ।
খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন জামুড়িয়ার বিধায়ক বিজন মুখোপাধ্যায় এবং আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার । বিধায়ক জানান, কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নির্মাণকাজের সময় নিরাপত্তাব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখা হবে । মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং আহত শ্রমিকের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বিষয়েও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
জামুড়িয়া থানার পুলিশও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । জামুড়িয়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্মাণকাজের দায়িত্বে কারা ছিলেন, চিমনি তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল কি না এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে সব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যদিও দুর্ঘটনা নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনও বিস্তারিত বক্তব্য পাওয়া যায়নি ।
এ দিকে দুর্ঘটনার পর ক্ষোভ ছড়ায় কারখানা চত্বরে । স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের একাংশ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয় বলে অভিযোগ । কারখানার ভিতরে ছবি তুলতে যাওয়া সাংবাদিকদেরও বাধা দেওয়া হয় ।