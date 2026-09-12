প্রধান শিক্ষককে মারধর, আটক জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের 4 ছাত্র
Police Detain Four Student: গত 8 সেপ্টেম্বর প্রধান শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ ওঠে স্কুলের ছাত্রদের একাংশের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্তদের মধ্যে চারজন ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ ৷
Published : September 12, 2026 at 5:52 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 সেপ্টেম্বর: প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় আটক চারজন ছাত্র ৷ শনিবার কোতোয়ালি থানার পুলিশ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ওই চারজন ছাত্রকে আটক করে ৷ তার পর তাদের পেশ করা হয় জলপাইগুড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাছে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রধান শিক্ষককে মারধরের অভিযোগে চারজন ছাত্রকে আটক করা হয়েছে ৷ এদিকে ওই ছাত্রদের পরিবারের তরফে এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত 8 সেপ্টেম্বর ছাত্রদের হাতে আক্রান্ত হন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুই ৷ তাঁকে রীতিমতো দৌড় করিয়ে ছাত্ররা মারধর করে ৷ সেই সময় পড়েও যান তিনি ৷ ওই ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে যায়৷ সর্বত্র সমালোচনার ঝড় ওঠে ৷ তদন্ত শুরু করে জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) ৷
এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ অভিযোগ দায়েরের পর ঘটনার ভিডিয়ো খতিয়ে দেখে পুলিশ ৷ সূত্রের খবর, সেই ভিডিয়ো থেকেই চারজন ছাত্রকে চিহ্নিত করা হয় ৷ তার পরই ওই চারজন ছাত্রকে আটক করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ৷ তাদের পেশ করা হয়েছে জলপাইগুড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাছে ৷ তবে জুভেনাইল বোর্ড কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷
এদিকে দেড়শো বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে শুক্রবার যান রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, যে সমস্ত ছাত্র প্রধান শিক্ষককে মারধর করেছে, তাদেরকে ওই স্কুলে পড়তে দেওয়া হবে না । তাদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হবে । তবে তারা শহরের যেকোনও স্কুলে পড়তে চাইলে, পড়তে পারে ৷ তারা এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিতে পারবে ৷
দীপক বর্মন শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলাশাসক-সহ সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ জেলার 22 স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়েও বৈঠক করেন ৷ সেখানে তিনি কড়া বার্তা দেন, এই ধরনের ঘটনা কখনোই বরদাস্ত করা যাবে না ৷ কোনও ছাত্র যাতে কোনও শিক্ষকের গায়ে হাত না দেয়, সেই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করা হবে ৷ চারজন ছাত্রকে আটক করে পুলিশ সেই কড়াবার্তাই দিল কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ৷
এদিকে আটক হওয়া এক ছাত্রের আত্মীয়া বলেন, ‘‘আমার ভাগ্নে যে কাজটি করেছে, সেটা ক্ষমার অযোগ্য । রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী তাকে জেলা স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন । সেই বিষয়টি আমরা মেনে নিয়েছি ৷ কিন্তু পুলিশ আজ তাকে আটক করায় আমরা চিন্তিত ৷’’ তাই তাঁরা রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছেন, যাতে এই ছাত্রদের ক্ষমা করে দেওয়া হয় ।