শুভেন্দুর মনোনয়নের সময় বিশৃঙ্খলা, চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড

শুভেন্দুর মনোনয়নের সময় বিশৃঙ্খলা, চার পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড
আগামিকাল সকাল 11টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার রিপোর্ট তলব৷ বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ৷
Published : April 4, 2026 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 4 এপ্রিল: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়নের সময় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় শাস্তির মুখে পড়লেন চারজন পুলিশ আধিকারিক৷ এই চারজনের মধ্যে একজন ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত৷ শনিবার এই চারজনকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন৷ একই সঙ্গে কমিশন এই চারজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷
যে চারজন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁদের নাম - সিদ্ধার্থ দত্ত, প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সৌরভ চট্টোপাধ্যায়৷ সিদ্ধার্থ দত্ত কলকাতা পুলিশের ডিসি-2৷ তিনি সাউথ ডিভিশনে কর্মরত৷ প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দু’জনেই কলকাতা পুলিশের আলিপুর থানায় কর্মরত৷ প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী আলিপুর থানার ওসি৷ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর থানার অতিরিক্ত ওসি৷ সৌরভ চট্টোপাধ্যায় আলিপুরের ট্রাফিক সার্জেন্ট৷
এই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা গত বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়নের সময় কালীঘাট মন্দিরের সামনে এবং আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ের সামনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন৷ তাই সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ সেই কারণেই এই চারজনকে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷ পাশাপাশি এই চারজন যে যে দায়িত্বে ছিলেন, সেই পদে অন্য আধিকারিকদের নাম প্রস্তাব করার নির্দেশও নির্বাচন কমিশন দিয়েছে৷ একই সঙ্গে আগামী 5 এপ্রিল সকাল 11টার মধ্যে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন৷
উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবার দু’টি বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন৷ এই দুই আসনের মধ্যে একটি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম৷ ওই আসনে তিনি 2016 ও 2021 সালে জিতেছেন৷ একুশে তিনি হারান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ এবার নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূলের পবিত্র কর৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে হারার পর ভবানীপুর থেকে উপনির্বাচনে জিতেছিলেন৷ সেখানেই তিনি আবার প্রার্থী হয়েছিলেন৷ ভবানীপুরে এবার শুভেন্দুও প্রার্থী হয়েছেন৷
গত বৃহস্পতিবার তিনি মনোনয়ন জমা দেন৷ তাঁর মনোনয়ন উপলক্ষ্যে কলকাতার হাজরা মোড়ে বিজেপির তরফে সভার আয়োজন করা হয়৷ সেখান থেকে সার্ভে বিল্ডিং পর্যন্ত রোড শো করে বিজেপি৷ ওই রোড শো শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ ফলে সেদিন প্রচুর বিজেপি কর্মী-সমর্থক হাজির হয়েছিলেন৷ রোড শো যখন কালীঘাট মন্দিরের প্রবেশের রাস্তার কাছে পৌঁছায়, তখন বিজেপি ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে গোলমালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷
এর পর সার্ভে বিল্ডিংয়ের সামনেও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান৷ এর জেরেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ তার ফলে শাস্তির মুখে পড়তে হল কলকাতা পুলিশের চার আধিকারিককে৷