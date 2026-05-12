নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ, থাইল্যান্ডের 2 তরুণী-সহ গ্রেফতার চার

নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ, থাইল্যান্ডের 2 তরুণী-সহ গ্রেফতার চার
অনুপ্রবেশকারীদের রুখে দিলেন SSB জওয়ানরা ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয় রয়েছে ৷ ধৃত 4 জনকেই নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
Published : May 12, 2026 at 2:42 PM IST
নকশালবাড়ি, 12 মে: নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ রুখে দিলেন সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানরা ৷ 41 নম্বর ব্যাটালিয়ন এসএসবি'র রানিডাঙা সেক্টর এলাকায় অনুপ্রবেশের সময় চার জনকে আটক করেন তাঁরা ৷ মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় ৷
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত রথখোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই থাইল্যান্ডের নাগরিক-সহ মোট চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয় চালক এবং একজন নেপালের পাচারকারীও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এসএসবি সূত্রে খবর, সোমবার বিকেলে ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন মদনজোটের বি-কোম্পানির জওয়ানরা নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে 88/08 নম্বর পিলারের কাছে ওত পেতে ছিলেন । সেই সময় একটি সন্দেহভাজন চারচাকা গাড়ি সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করলে সেটিকে আটক করা হয় ৷ তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে দুই থাই মহিলা এবং তাঁদের সঙ্গীদের পাকড়াও করে কুইক রেসপন্স টিম ।
এই বিষয়ে নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, "আটকদের পরে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনায় আর কারা জড়িত রয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হবে ।"
তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃত দুই বিদেশি মহিলার একজন 43 বছর বয়সি নুসরা কিংওয়ান এবং বছর 33-এর সাবিনি চালাসাই । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁরা থাইল্যান্ডের বাসিন্দা । তাদের সঙ্গে থাকা নেপালি পাচারকারীর নাম অভিষেক শ্রেষ্ঠ ভারতালি ৷ বয়স 28 ৷ সে নেপালের ঝাপার মেচিনগরের বাসিন্দা বলে খবর । এছাড়াও উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা বছর ছাব্বিশের মহম্মদ সলেমান (26) নামে ওই গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র উদ্ধার করেছে এসএসবি । যার মধ্যে রয়েছে বিদেশি পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন, আধার কার্ড, নেপালের জাতীয় পরিচয়পত্র । ঘটনায় ব্যবহৃত চারচাকা গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
প্রাথমিক তদন্তে এসএসবি-র অনুমান, ধৃত থাই মহিলারা মূলত অবৈধ পথে ভারতে ঢুকে দেহব্যবসার কারবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ৷ 'থাই মাসাজ'-এর আড়ালে তারা এই চক্র চালাত বলে জানা গিয়েছে ৷ নেপালি পাচারকারী অভিষেক তাঁদের সীমান্ত পার করতে সাহায্য করছিল ৷
গ্রেফতারের পর ধৃতদের এবং বাজেয়াপ্ত হওয়া সমস্ত সামগ্রী নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । এই আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।