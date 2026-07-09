সোনালিরা ফিরেছিলেন আগেই, এবার দেশে এলেন বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া সুইটি বিবিরা

সোনালিরা ফিরেছিলেন আগেই, এবার দেশে এলেন বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া সুইটি বিবিরা
সোনালি খাতুন, তাঁর স্বামী, তাঁদের আত্মীয় সুইটি বিবি এবং তিন নাবালক সন্তানকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার৷ আদালতের নির্দেশেই এই ক’জনকে দেশে ফেরানো হল৷
Published : July 9, 2026 at 6:40 PM IST
মালদা, 9 জুলাই: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত 5 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ থেকে বাংলার বাসিন্দা, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন ও তাঁর নাবালক সন্তানকে ভারতে ফিরিয়ে এনেছিল৷ যে সোনালি খাতুন, তাঁর স্বামী, তাঁদের আত্মীয় সুইটি বিবি এবং তিন নাবালক সন্তানের গায়ে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ৷ কিন্তু সোনালিরা ঘরে ফিরলেও বাংলাদেশের জেলে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে বন্দি হয়ে থাকতে হয় সোনালির স্বামী দানেশ শেখ, সুইটি বিবি ও সুইটির দুই সন্তানকে৷
এই নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল দুই পরিবার৷ শেষ পর্যন্ত বুধবার সন্ধেয় মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন দানেশ শেখ, সুইটি বিবি ও দুই নাবালক৷ রাতভর আইনি প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার তাঁরা বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন৷ যদিও এই নিয়ে বিএসএফ, জেলা প্রশাসন কিংবা পুলিশের কোনও কর্তা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি৷
শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার ‘অপরাধে’ গত 17 জুন বীরভূম জেলার পাইকর গ্রামের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন, দানেশ শেখ, সুইটি বিবি-সহ তিন নাবালককে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ৷ পরবর্তীতে ছ’জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী৷ এই খবর চাউর হতেই তোলপাড় পড়ে যায় গোটা দেশে৷ প্রতিবাদে সরব হয় বাংলা৷
এদিকে, বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ থানার পুলিশ এই ছয় ভারতীয়কে অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার করে৷ বাংলাদেশি আইনে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়৷ চাঁপাই নবাবগঞ্জ আদালতের মুখ্য দায়রা বিচারক অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনের শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য সেই দেশের প্রশাসনকে নির্দেশ দেন৷ সোনালিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয় তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার৷
কলকাতা হাইকোর্টে এই নিয়ে মামলা দায়ের করেন সোনালি ও সুইটির পরিবারের সদস্যরা৷ যাবতীয় নথি পরীক্ষার পর হাইকোর্টের তরফে এই ছ’জনকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার আদেশ জারি করা হয়৷ কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে৷ এরপর বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় দুই পরিবারের লোকজন৷
দেশের শীর্ষ আদালতও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখে৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় সরকার৷ গত 5 ডিসেম্বর অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন ও তাঁর নাবালক সন্তানকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়৷ কিন্তু বাকি চারজন বাংলাদেশের জেলেই থেকে যান৷ অবশেষে গতকাল সন্ধেয় তাঁরাও মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন৷
দেশে ফেরার পর সুইটি বিবি বলেন, “দিল্লিতে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতাম৷ সেখানেই পুলিশ আমাদের ধরে থানায় নিয়ে যায়৷ কয়েকদিন থানায় রাখার পর আমাদের প্লেনে চাপিয়ে অসমের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়৷ এরপর বিএসএফ করিমগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়৷ একে আমরা মুসলমান, বাংলা ভাষায় কথা বলি৷ তাই আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷ বাংলাদেশে আমরা জেলে ছিলাম৷ সেখানে কিছুদিন থাকার পর আমাদের জামিন হয়ে যায়৷ এখন দেশে ফিরে খুব ভালো লাগছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আর বাইরে কাজ করতে যাব না৷ বাংলাদেশে থাকলেও আমরা দেশে ফেরার আশা কখনও ছাড়িনি৷ সেদেশে আমাদের উপর কোনও অত্যাচার হয়নি৷ সেখানকার জেলর আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন৷ এক বছর ধরে বাচ্চাদের পড়াশোনা কিছু হয়নি৷ আমার স্বামী আজিজুর দেওয়ান বেঁচে নেই৷ এবার ছেলেদের পড়াশোনা করাব৷ চাষবাস করে দিন কাটাব৷ বাচ্চারা বড় হলে ওরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতে পারে৷ তবে আমি আর বাইরে কাজে যাব না৷”
দেশের মাটিতে পা দিয়ে দানেশ শেখের বক্তব্য, “দেশে ফিরে খুব ভালো লাগছে৷ বাড়িতে আমার বউ-বাচ্চা আছে৷ মা-বাবা আছেন৷ এক বছর ধরে তাদের দেখতে পাইনি৷ সরকার আমাদের দেশে ফিরিয়ে এনেছে৷ আমি খুব খুশি৷ দিল্লিতে আমি ব্যাটারি গাড়ি চালাতাম৷ ব্যাটারি খারাপ হয়ে যাওয়ায় মহল্লায় শ্রমিকের কাজ শুরু করেছিলাম৷ দিনে 500-600 টাকা উপার্জন হতো৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘একদিন দুপুরে বাড়িতে খাবার খাওয়ার পরেই পুলিশ এল৷ আমাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল৷ বলল, আমরা নাকি বাংলাদেশি৷ পুলিশ গারদে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল৷ পুলিশ বলেছিল, আমরা কাউকে কিছু বললে আমাদের সবাইকে আলাদা আলাদা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে৷ ভয়ে আমরা কাউকে কিছু বলতে পারিনি৷’’
দানেশ শেখের বক্তব্য, ‘‘আমার বউকে আগেই দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে৷ ছেলের ছবি মোবাইলে দেখেছি৷ এবার ওকে সামনা সামনি দেখব৷ দিল্লিতে বহু বাংলাদেশি কাজ করে৷ ওরা জাহাঙ্গিরপুরী এলাকায় থাকে৷ আমরা সেখান থেকে অনেক দূরে থাকতাম৷ আজ খুব ভালো লাগছে৷”