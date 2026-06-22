নয়া চার বিমানবন্দর, তিন জেলায় ছুটবে মেট্রো; বড় ঘোষণা রাজ্য বাজেটে

নয়া চার বিমানবন্দর, তিন জেলায় ছুটবে মেট্রো; বড় ঘোষণা রাজ্য বাজেটে
শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান নিয়ে বঙ্গ বাজেটে ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ বাজেটে পরিষেবার উন্নয়েনের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বাজেটে ৷
Published : June 22, 2026 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: রাজ্যে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ আর সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জানালেন, রাজ্যে আরও চারটি বিমানবন্দর তৈরি হবে ৷ একই সঙ্গে, তিন জেলায় মেট্রো রেল চালু করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে বাজেটে ৷ এর থেকেই স্পষ্ট রাজ্য সরকারের নতুন বাজেটে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ৷
রাজ্যের নতুন পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা মহলে জল্পনা ও প্রত্যাশা ছিল ৷ বিশেষ করে সরকারি কর্মীদের ডিএ এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে কী ঘোষণা করে রাজ্যের বিজেপি সরকার তা নিয়েই বিশেষ আগ্রহ ছিল ৷ পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ বিভিন্ন ভাতা নিয়েও মানুষের আগ্রহ ছিল ৷ সব ক্ষেত্রেই বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা শোনা গিয়েছে বাজেটে ৷ দেড় দশক ধরে শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পপতি, বিনিয়োকারী-সহ নানা ক্ষেত্রের পুঞ্জীভূত প্রত্যাশার অনেকটাই এই বঙ্গ বাজেটে ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ এদিন বাজেটে পরিষেবার উন্নয়েনের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বাজেটে ৷
রাজ্য সরকারের নতুন বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও। কলকাতার কাছে আরও একটি বিমানবন্দর তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। কলকাতা বিমানবন্দরেের চাপ কমাতে শহরের কাছে কল্যাণীতে গড়ে উঠছে আরেকটি বিমনবন্দর ৷ কল্যাণীর কাছে একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরি করতে 1000-1500 একর জমি শনাক্ত করবে রাজ্য সরকার। এছাড়াও, কেন্দ্রের উড়ান প্রকল্পের আওতায় পুরুলিয়া, বালুরঘাট, মালদায় নতুন বিমানবন্দর তৈরি হবে বলে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী ৷
এর পাশাপাশি, কোচবিহার এবং কলাইকুণ্ডায় থাকা বিমানবন্দরকে আরও সম্প্রসারণ করা হবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে ৷ পাশাপাশি শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর এবং আসানসোলে মেট্রো প্রকল্পের বিষয়েও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।