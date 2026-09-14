2017 সালে লেকের গয়নার দোকানে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতি, 9 বছরের কারাদণ্ড মণিপুরের 4 দুষ্কৃতীর

2017 সালে লেকের গয়নার দোকানে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতি, 9 বছরের কারাদণ্ড মণিপুরের 4 দুষ্কৃতীর
Imprisonment for Jewellery Shop Robbery: 9 বছর পুরনো ডাকাতির মামলায় আদালতে দোষ স্বীকার চার দুষ্কৃতীর ৷
Published : September 14, 2026 at 10:58 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: লেক থানা এলাকায় একটি নামী গয়নার দোকানে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতির ঘটনায় চার দোষীসাব্যস্তকে নয় বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত ৷ 2017 সালের ওই ঘটনায় দোষীরা সকলেই মণিপুরের বাসিন্দা ৷ সোমবার আলিপুরের দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক তাঁদের প্রত্যেককে 9 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, 2017 সালের 27 জুলাই দক্ষিণ কলকাতার লেক থানা এলাকার একটি নামী জুয়েলারির শোরুমে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা দেয় একদল দুষ্কৃতী ৷ দোকানে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কর্মীদের ভয় দেখানো হয় ৷ এরপর দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না লুট করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা ৷ সেই সময় তদন্ত করে পুলিশ জানতে পারে, প্রায় 752 গ্রাম সোনার গয়না নিয়ে পালিয়েছিল ডাকাতের দল ৷
ঘটনার পর লেক থানায় ডাকাতির মামলা দায়ের হয় ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধির 395 এবং 397 ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ তদন্তে উঠে আসে, এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তরা সকলেই মণিপুরের বাসিন্দা ৷ তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া ৷ এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "সবরকম তথ্য ও প্রমাণ জোগাড় করে পুলিশ কাজ করেছে ৷"
জানা গিয়েছে, মামলার শুনানি চলাকালীন চার অভিযুক্তের মধ্যে একজন আগেই আদালতে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন ৷ সেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারক তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং 9 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়ে ছিলেন ৷ সম্প্রতি বাকি তিন অভিযুক্তও আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকার করেন ৷
সোমবার সেই তিন অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক ৷ আলিপুরের দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক বাকি তিন দোষীকে প্রত্যেককে 9 বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ ফলে এই মামলায় চার দোষীর 9 বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হল ৷
তদন্তকারীদের বক্তব্য, ঘটনাটি ছিল পরিকল্পিত ডাকাতি ৷ আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দিনের বেলায় গয়নার দোকান থেকে সোনা লুট করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল ৷ পরে তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ-সহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয় ৷ নয় বছরের বেশি সময় ধরে চলা বিচারপ্রক্রিয়ার পর অবশেষে এই মামলায় সাজা ঘোষণা হল ৷