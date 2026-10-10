একমাস পর ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বাড়ি ফিরলেন চার পরিযায়ী শ্রমিক

একমাস পর ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বাড়ি ফিরলেন চার পরিযায়ী শ্রমিক
Migrant workers returned home: ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরতেই শ্রমিক এবং পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম।
Published : October 10, 2026 at 4:18 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 10 অক্টোবর: একমাস পরে ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন মুর্শিদাবাদের চার পরিযায়ী শ্রমিক ৷ পরিবারের একমাসের উদ্বেগ উৎকন্ঠা কাটল কাছের মানুষ ঘরে ফিরে আসায় ৷ ঘরে ফিরে স্বস্তি পেলেন বাংলাদেশি সন্দেহে ধৃত চার নির্মাণ শ্রমিকও।
ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরতেই শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম। শনিবার সকালে সামশেরগঞ্জের ধানঘড়া গ্রামে গিয়ে শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দীর্ঘদিনের উৎকণ্ঠা কাটিয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফেরায় তাঁদের খোঁজখবর নেন বিধায়ক ৷ উল্লেখ্য, প্রায় এক মাস আগে বাংলাদেশের নাগরিক সন্দেহে মুর্শিদাবাদের সুতি ও সামশেরগঞ্জ এলাকার 23 জন পরিযায়ী শ্রমিককে ছত্তিশগড়ের পুলিশ আটক করে। তাঁদের সবার জায়গা হয় ডিটেনশন ক্যাম্পে।
পরে 19 জন শ্রমিককে মুক্তি দেওয়া হলেও ভোটার তালিকায় বাকিদের নাম ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ বা বিচারাধীন তালিকায় থাকায় চারজন শ্রমিককে আটক রাখা হয়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের পরিবারগুলির মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রিয়জনদের বাড়ি ফেরানোর দাবিতে পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সামশেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম, সাংসদ খলিলুর রহমান এবং সাংসদ সামিরুল ইসলাম ব্যক্তিগতস্তরে ও রাজনৈতিকভাবে তৎপরতা শুরু করেন। আটক শ্রমিকদের মুক্তির দাবিতে বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শ্রমিক পরিবারগুলি।
আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে আটক চার শ্রমিকের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। শ্রমিকরা বাড়ি ফেরার পর শনিবার সকালেই ধানঘড়া গ্রামে পৌঁছে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক নুর আলম। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুরো পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন তিনি। দীর্ঘদিন পর পরিবারের সদস্যদের ফিরে পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিতে। আগামীদিনে সার্বিকভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক নুর আলম। এদিন বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি শাহ নওয়াজ খাঁন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।