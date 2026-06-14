ভিনরাজ্যে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চার পরিযায়ীর, কফিনবন্দি দেহ ফিরল মালদায়

ভিনরাজ্যে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চার পরিযায়ীর, কফিনবন্দি দেহ ফিরল মালদায়
পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়েই বাড়ি ছেড়েছিলেন, মালদায় ফিরল চার কফিন ! কান্নায় ভাসছে দুই পরিবার ৷
Published : June 14, 2026 at 2:08 PM IST
মালদা, 14 জুন: রুজির টানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন । পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়েই বাড়ি ছেড়েছিলেন চার পরিযায়ী শ্রমিক । কিন্তু সেই যাত্রার পর আর জীবিত ফেরা হল না তাঁদের । পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মালদার চার শ্রমিকের । শনিবার রাতে তাঁদের মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায় । পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদের পরিবারের জন্য সরকারি সাহায্য ও ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের ভাদোদরায় । মৃত তিন শ্রমিক হলেন গাজোলের পাণ্ডুয়া ও রানিগঞ্জ-2 গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বাবলু বাস্কে (40), রাজেন হেমব্রম (25) এবং ফানু মার্ডি (30) । পরিবারের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার ভাদোদরায় একটি টাওয়ারে কাজ করার সময় আচমকাই সেটি ভেঙে পড়ে । গুরুতর জখম হন তিন শ্রমিক । স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি । চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁদের ।
ময়নাতদন্তের পর শনিবার রাতে মৃতদেহগুলি গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা এলাকা । রাজেন হেমব্রমের দিদি অঞ্জলি হেমব্রম বলেন, "গত মাসের 15 তারিখ গুজরাটে কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আমার ভাই । দুর্ঘটনার পর প্রথমে জানানো হয়েছিল সে আহত । পরে বুধবার ফোন করে মৃত্যুর খবর দেওয়া হয় । ভাইয়ের উপার্জনেই সংসার চলত । এখন কীভাবে চলবে জানি না । সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি ।"
অন্যদিকে, আর এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বিহারের ছাপড়া জেলার মাঝিঘাট এলাকায় । সেখানে রেল সেতু নির্মাণের কাজে গিয়েছিলেন ইংরেজবাজারের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের জোত গোপাল গ্রামের বাসিন্দা ভীম মণ্ডল (35) । নির্মীয়মাণ সেতুর উপর কাজ করার সময় আচমকা নীচে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি । দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় ভীমের ।
শনিবার রাতে তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং পাঁচ বছরের কন্যাসন্তান । পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে দিশাহারা পরিবার । ঠিকাদার বেচন মণ্ডল জানান, "প্রায় দু'মাস আগে 15 জন শ্রমিককে নিয়ে বিহারে কাজে গিয়েছিলাম । ভীমের গায়ে সেফটি বেল্ট, হেলমেট এবং সেফটি জুতো সবই ছিল । তবুও দুর্ঘটনা ঘটে যায় । হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি । কোম্পানির বিমার টাকা তাঁর পরিবার পাবে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা রতন মণ্ডল বলেন, "ভীমের পরিবার এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে । কোম্পানির তরফে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক ।"
এক সপ্তাহের ব্যবধানে ভিনরাজ্যে কর্মরত চার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিয়ে । একই সঙ্গে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যদের হারিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগে মালদার চারটি পরিবার ।