যশোর রোড সম্প্রসারণে 8 হাজার কোটি টাকা, জবরদখলের সিঁদুরে মেঘ বাড়াচ্ছে উদ্বেগ
Jessore Road Four lane project: রাস্তার দু'পাশে গজিয়ে ওঠা দোকান-বাজার, বহুতল এবং জবরদখল সরিয়ে আদৌ কি সম্প্রসারণের কাজ করা সম্ভব? খোঁজ নিলেন বাপি হালদার ।
Published : November 27, 2026 at 6:21 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 6:27 PM IST
বারাসত, 27 নভেম্বর: দীর্ঘ দিনের দাবি অবশেষে বাস্তবায়িত হতে চলেছে ? কেন্দ্রীয় সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির ঘোষণায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দারা । বারাসত থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত যশোর রোড চার লেনে সম্প্রসারণের জন্য 8 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন তিনি ।
কিন্তু ঘোষণার পরেই সামনে এসেছে বড় প্রশ্ন, রাস্তার দু'পাশে গজিয়ে ওঠা দোকান, বাজার, বহুতল এবং জবরদখল সরিয়ে আদৌ কি সম্প্রসারণের কাজ করা সম্ভব হবে ? জমি অধিগ্রহণ ও আইনি জটিলতা কাটিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কতটা এগোতে পারবে, তা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে ।
যশোর রোডের দীর্ঘ ইতিহাস
বারাসতের ডাকবাংলো মোড় থেকে বাংলাদেশের যশোর শহর পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়ক । সরকারিভাবে এটি 112 নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে পরিচিত । কথিত আছে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোরের জমিদার কালীকৃষ্ণ পোদ্দারের মা কালীঘাটে তীর্থ করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । মায়ের যাত্রাপথ সুগম করতে যশোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেন কালীকৃষ্ণ ।
বারাসতের পর থেকে কলকাতা পর্যন্ত সড়কপথ আগে থেকেই তৈরি ছিল । বাকি অংশে দু’পাশে গাছ লাগিয়ে রাস্তা নির্মাণ করান তিনি । পরে লোকমুখে সেই পথের নাম হয়ে যায় যশোর রোড । 1947 সালে দেশভাগের পর বারাসত থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় 75 কিলোমিটার রাস্তা ভারতের ভূখণ্ডে পড়ে । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই সড়ক এপার বাংলার মানুষের কাছে যশোর রোড নামেই পরিচিত ।
জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানজট
এক সময় পেট্রাপোল থেকে বারাসত পর্যন্ত যশোর রোডের দু'পাশে ছিল সারি সারি বড় গাছ । কিন্তু স্বাধীনতার পর কয়েক দশকে বদলে গিয়েছে এলাকার চেহারা । বারাসত, দত্তপুকুর, অশোকনগর, হাবড়া ও বনগাঁয় জনসংখ্যা বেড়েছে দ্রুত । রাস্তার দু'পাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান, বাজার, বাড়ি ও বহুতল । ফলে এক সময়ের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তা এখন যানবাহনের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে ।
অতীতে প্রায় 20 ফুট চওড়া রাস্তা দিয়ে বর্তমানের বিপুল যান চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে । প্রতিদিন যানজটে নাকাল হচ্ছেন যাত্রীরা । পণ্যবাহী গাড়ি থেকে যাত্রীবাহী বাস, সব ধরনের যানবাহনকেই দীর্ঘ সময় আটকে থাকতে হচ্ছে । সেই কারণেই দীর্ঘ দিন ধরে যশোর রোড সম্প্রসারণের দাবি উঠেছে ।
সুভাষ চক্রবর্তীর ঘোষণাও বাস্তবায়িত হয়নি
যশোর রোড সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি নতুন নয় । 2006 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বনগাঁয় একটি জনসভায় যাচ্ছিলেন । পথে হাবড়ার যানজটে তাঁর কনভয় প্রায় দু'ঘণ্টা আটকে যায় । নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে সভাস্থলে পৌঁছে তিনি যশোর রোড সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন । অশোকনগর ও হাবড়া-সহ কয়েকটি জায়গায় উড়ালপুল নির্মাণের কথাও জানিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি । এর পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে । বাম সরকারের অবসান ঘটেছে, ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল । কিন্তু যশোর রোডের যানজটের সমস্যা থেকে গিয়েছে ।
তৃণমূল আমলেও বারবার প্রতিশ্রুতি
2011 সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান । খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর হাবড়ায় প্রথম সাংবাদিক বৈঠকেই যশোর রোড সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তিনি । হাবড়া-সহ কয়েকটি এলাকায় উড়ালপুল তৈরির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন ।
অভিযোগ, পরবর্তী 15 বছরে একাধিক বার যশোর রোডের মাপজোক হয়েছে । উড়ালপুল নির্মাণের নামে শিলান্যাস ও মাটি পরীক্ষার কাজও হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের । কিন্তু বাস্তবে রাস্তার সম্প্রসারণ হয়নি । যানজটের সমস্যাও কমেনি । ফলে বারবার ঘোষণার পরেও কাজ না হওয়ায় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ।
জবরদখল রয়েই গেল
বারাসত থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত যশোর রোডের বিভিন্ন অংশে জবরদখলের সমস্যা থাকলেও হাবড়ায় পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে জটিল । রাস্তার দু’পাশে দোকান ও বাজারের বিস্তার অনেক বেশি । সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সামনে রেখে হকারদের সরানোর উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য সরকার । তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য হাবড়া 1 নম্বর রেলগেটের পাশে তরুণকান্তি ঘোষ হকারস মার্কেটও তৈরি করা হয় । সেই বাজার চালু হলেও রাস্তার দু’পাশের জবরদখল পুরোপুরি সরেনি বলে অভিযোগ ।
বারাসত, দত্তপুকুর, অশোকনগর, হাবড়া ও বনগাঁ- প্রায় সর্বত্রই রাস্তার গা ঘেঁষে দোকান, বাজার এবং বহুতল তৈরি হয়েছে । সম্প্রসারণের কথা বলে একাধিকবার হকারদের নোটিশ দেওয়া হলেও উচ্ছেদের উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । কয়েক দিন বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা দেখা গেলেও পরে কাজ থমকে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ।
শাহের ঘোষণার পর গড়করির বার্তা
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে হাবড়ার বাণীপুরে সভা করতে এসে যশোর রোড সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । জাতীয় সড়কের যানজট কমাতে সাবওয়ে নির্মাণের কথাও বলেছিলেন তিনি । এবার কোলাঘাটের সভা থেকে কেন্দ্রীয় সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি জানালেন, বারাসত থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত যশোর রোড চার লেনে সম্প্রসারিত হবে । প্রকল্পের জন্য 8 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি ।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দারা । দীর্ঘ দিনের যানজট থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা । আন্তর্জাতিক সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আরও প্রশস্ত হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে বলে আশা ।
আইনি জটিলতাই বড় বাধা ?
সম্প্রসারণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে রাস্তার দু'পাশের জবরদখল । কয়েক মাস আগে বিজেপি সরকার হকার উচ্ছেদের উদ্যোগ নিলে রাস্তার ধারে থাকা দোকানদারদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি । কিন্তু অন্য একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জবরদখল উচ্ছেদের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । ফলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদে নামলে নতুন করে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
শুধু হকার নয়, রাস্তার দু'পাশে গড়ে ওঠা স্থায়ী দোকান, বাজার ও বহুতল নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে । কোথায় কতটা জমি প্রয়োজন, কী ভাবে দখলমুক্ত করা হবে রাস্তার দু’পাশ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কী হবে- এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যশোর রোড সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি বহু বার দেওয়া হয়েছে । কিন্তু প্রতিবারই নানা কারণে সেই পরিকল্পনা বাস্তবের মুখ দেখেনি । এবার কেন্দ্রীয় সরকারের 8 হাজার কোটি টাকার ঘোষণায় নতুন করে আশা তৈরি হলেও জমি ও জবরদখলের জট না কাটলে প্রকল্পের কাজ কতটা এগোবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ।