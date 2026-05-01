গয়ায় পিণ্ডদান করে ফেরার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সিঙ্গুরে মৃত একই পরিবারের 4

গয়ায় পিণ্ডদান করে ফেরার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সিঙ্গুরে মৃত একই পরিবারের 4
গাড়ি চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চালক ! আহতদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷
Published : May 1, 2026 at 2:56 PM IST
সিঙ্গুর (হুগলি), 1 মে: গয়ায় পিণ্ডদান করে ফেরার পথে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের চার সদস্যের ৷ ঘটনায় চালক-সহ 6 জন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ জানা গিয়েছে, গয়ায় পিণ্ডদান করে একটি ছোট মালবাহী গাড়িতে করে ফিরছিলেন সকলে ৷ শুক্রবার ভোররাতে জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে মালবাহী গাড়িটি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার সিঙ্গুরের রতনপুর এলাকায় 19 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷
গাড়িতে চালক-সহ 10 জন ছিলেন ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, চালক গাড়ি চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷ তার জেরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি ডাম্পারের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনায় মৃতেরা হলেন, পরিতোষ কীর্তনীয়া (59), কাজল কীর্তনীয়া (55) এবং তাঁদের দুই মেয়ে ফুলি মুখোপাধ্যায় (33) ও মিঠু বাগ (31) ৷ মৃত ও আহতরা সকলে ডানকুনির বাসিন্দা ৷
জানা গিয়েছে, গয়া থেকে ছোট মালবাহী গাড়িতে করে ডানকুনির বাড়িতে ফিরছিলেন সবাই ৷ ফেরার পথে সিঙ্গুরে 19 নম্বর জাতীয় সড়কে রতনপুর এলাকায় গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনার অভিঘাতে গাড়িটি সামনের দিকে পুরো দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ আর গাড়িতে থাকা সকলেই গুরুতর আহত হন ৷ জাতীয় সড়কে টহলরত পুলিশের গাড়ি এবং স্থানীয়রা মিলে সকলকে উদ্ধার করে সিঙ্গুর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই চিকিৎসকরা পরিবারের চার সদস্যকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
চালক-সহ বাকিদের শ্রীরামপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে ৷ সেখানে একটি শিশুকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ বাকিরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ পরিবারের তরফে জানানো হয়, এ দিন ভোরবেলা তাঁদের ডানকুনি থানা থেকে ফোন করে দুর্ঘটনার খবর জানানো হয় ৷
মৃতদের এক আত্মীয় তপন কীর্তনীয়া বলেন, "গয়াতে পিণ্ডদান দিয়ে ফেরার সময় সিঙ্গুরে দুর্ঘটনা ঘটে ৷ ওঁরা আমার জেঠু এবং তাঁর পরিবার ৷ দশ জন গিয়েছিলেন গয়ায় পিণ্ডদান করতে ৷ আজকে ফিরছিলেন ৷ আমার জেঠু, জেঠিমা আর দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ভোরবেলা ডানকুনি থানা থেকে আমাদের পরিবারের কাছে খবর আসে ৷ তারপরেই আমরা সিঙ্গুর থানায় আসি ৷"
এ নিয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "একদিন আগে ডানকুনি পুরসভার একটি পরিবার গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়েছিল ৷ আজ ভোররাতে ফেরার সময় সিঙ্গুরে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ড্রাম্পারে পিছনে ধাক্কা মারে গাড়ি ৷ আহতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, চালক গাড়ি চালাবার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷ তাঁকে একাধিকবার গাড়ি থামানোর কথা বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু, তাঁদের কোনও কথা না-শুনেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন চালক ৷ এরপর সিঙ্গুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারে ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷ চালকও গুরুতর আহত হয়েছে ৷"