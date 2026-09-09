মলানদিঘির গভীর জঙ্গলে উদ্ধার 4টি কঙ্কাল, ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা
কীভাবে গভীর জঙ্গলে এল নরকঙ্কাল ? জানতে তদন্ত শুরু ৷ প্রমাণের খোঁজে জঙ্গলে তল্লাশি পুলিশের ৷
Published : September 9, 2026 at 7:43 PM IST
দুর্গাপুর, 9 সেপ্টেম্বর: কাঁকসার মলাদিঘির গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল নরকঙ্কাল ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁকসার মলানদিঘির জাঠগড়িয়া মোড় এলাকায় ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ জানা গিয়েছে, মোটি চারটি কঙ্কাল উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার রাসপ্রিত সিং বলেন, "চারটি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে সেগুলি মানুষের কঙ্কাল বলে চিহ্নিত করা গেছে ৷ ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকরা কঙ্কালগুলি উদ্ধার করেছেন ৷ ফরেনসিক পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পরেই বিস্তারিতভাবে জানা যাবে ৷ কঙ্কালগুলি কার এবং সেগুলির সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট নিখোঁজ ব্যক্তির যোগসূত্র রয়েছে কি না, কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
বিস্তারিত আসছে...