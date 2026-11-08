ইংরেজবাজার পুরসভার সিআইসি-তে তৃণমূলত্যাগীদের জয়জয়কার, উঠছে প্রশ্ন

ইংরেজবাজার পুরসভার সিআইসি-তে তৃণমূলত্যাগীদের জয়জয়কার, উঠছে প্রশ্ন
English bazar municipality: 29টি ওয়ার্ডের পুরসভায় বিজেপির নিজস্ব কাউন্সিলর সংখ্যা মাত্র তিন !
Published : November 8, 2026 at 6:26 PM IST
মালদহ, 8 নভেম্বর: হাতে মাত্র তিনজন কাউন্সিলর । অথচ 29 ওয়ার্ডের ইংরেজবাজার পুরসভার ক্ষমতা এখন বিজেপির হাতে । দলত্যাগী তৃণমূল কাউন্সিলরদের সমর্থনে চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি । এ বার পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (সিআইসি) গঠনেও সামনে এল সেই রাজনৈতিক সমীকরণ।
ছয় সদস্যের সিআইসিতে জায়গা পেলেন চার তৃণমূলত্যাগী কাউন্সিলর । অর্থাৎ, পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টনে তাঁদের উপরেই ভরসা রাখতে হল নতুন চেয়ারম্যানকে । স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল, পুরসভার ক্ষমতার অলিন্দে জায়গা পাওয়া তৃণমূলত্যাগী এই 11 কাউন্সিলরকে কবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করানো হবে ?
29টি ওয়ার্ডের পুরসভায় বিজেপির নিজস্ব কাউন্সিলর সংখ্যা মাত্র তিন । ফলে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিকে সমর্থন করা কাউন্সিলরদের হাত ধরেই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন অম্লান ভাদুড়ি । কিন্তু চেয়ারম্যান পদে বিজেপির বিধায়ক বসার পরেও প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে সামনে আসে সংখ্যার অঙ্ক । ছয় সদস্যের সিআইসিতে বিজেপির দুই কাউন্সিলরকে জায়গা দেওয়ার পর বাকি চারটি পদে কাদের বসানো হবে, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল । শেষ পর্যন্ত তৃণমূল ছেড়ে বিজেপির পাশে দাঁড়ানো চার কাউন্সিলরকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
শনিবার ইংরেজবাজার পুরসভায় সিআইসি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় । পুরসভার অন্দরে এই বৈঠক নিয়ে আগে থেকে বিশেষ কোনও ঘোষণা করা হয়নি বলেই খবর । চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ির পরিচালনায় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ও তৃণমূলত্যাগী মিলিয়ে মোট 14 জন কাউন্সিলর । মাত্র 10 মিনিটের মধ্যেই ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং সিআইসি গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হয় ।
ভাইস চেয়ারপার্সন পদে ফের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুমালা আগরওয়ালকে । অন্যদিকে, সিআইসি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রসেনজিৎ ঘোষ, পলি সরকার, উদয় চৌধুরী, শুভময় বসু, কৃষ্ণা নাথ এবং সুতপা মুখোপাধ্যায় । এঁদের মধ্যে কৃষ্ণা নাথ ও সুতপা মুখোপাধ্যায় ছাড়া বাকি চারজনই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন ।
শুধু পদে নিয়োগ নয়, প্রত্যেকের দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । প্রসেনজিৎ ঘোষের হাতে রয়েছে নিকাশি ও নর্দমা মেরামতি বিভাগের দায়িত্ব । পলি সরকার সামলাবেন জঞ্জাল সাফাই দফতর । জল প্রকল্পের দায়িত্ব পেয়েছেন উদয় চৌধুরী । শুভময় বসুকে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব । কৃষ্ণা নাথের হাতে রয়েছে যানবাহন ও বিদ্যুৎ বিভাগ । অন্যদিকে, সুতপা মুখোপাধ্যায় সামলাবেন বাজার, এগ্রিমেন্ট, শিক্ষা, পার্ক ও বাগানের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ।
ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়ালের দায়িত্বে থাকছে ট্যাক্স মনিটরিং এবং জাতীয় জীবিকা মিশন । অর্থাৎ, পুরসভার দৈনন্দিন পরিষেবা পরিচালনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগেই জায়গা পেয়েছেন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের সঙ্গে যুক্ত কাউন্সিলররা ।
এই নিয়োগ নিয়ে চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ি এবং ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়ালা প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তবে নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি শুভময় বসু । তাঁর কথায়, "পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান আমার উপর ভরসা রেখেছেন । এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ । আগেও সিআইসির দায়িত্ব সামলেছি । স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব আগেও আমার উপর ছিল । তাই এই কাজ করতে কোনও অসুবিধে হবে না ।"
সিআইসি গঠন ঘিরে আপাতত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অন্য জায়গায় । পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামোয় জায়গা পাওয়া গেলেও বিজেপির সাংগঠনিক পরিচয় কবে মিলবে এই 11 কাউন্সিলরের ? রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিজেপির ঘোষিত অবস্থানই এক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা তৈরি করছে । রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি নেতৃত্বের তরফে অন্য দল, বিশেষত তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের দলে নেওয়া নিয়ে আপত্তির কথা প্রকাশ্যে বলা হয়েছিল । যদিও পরবর্তী সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে দলবদল ও রাজনৈতিক যোগদান নিয়ে একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে ।
পুরসভার অন্দরের খবর, আসন্ন ইংরেজবাজার পুর নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই 11 কাউন্সিলরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে অন্তর্ভুক্ত করার পথ খোঁজা হচ্ছে । এমনও আলোচনা রয়েছে, আগামী পুর নির্বাচনে তাঁদের পদ্ম প্রতীকেই প্রার্থী করার পরিকল্পনা হতে পারে । যদিও এ বিষয়ে বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি ।
ফলে আপাতত এক অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরেজবাজার পুরসভায় । চেয়ারম্যান বিজেপির, পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বেও রয়েছেন বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলত্যাগী কাউন্সিলররা । কিন্তু তাঁদের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি । পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টন সম্পন্ন হলেও দলীয় অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি আপাতত ঝুলেই রইল ।